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 Форум Украины(594592)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Парубий (1434) политика (3217)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий

На разбалансировку политической ситуации в Украине Российской Федерацией тратятся не меньшие средства, чем на войну на Донбассе.

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Вивчив слово "разбалансіровка" і навіть вимовив його? Та ну...
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Госдеп США: Многие нарушения украинских чиновников остаются безнаказанными

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/1504-gosdep-ssha-mnogie-narusheniya-ukrainskix-chinovnikov-ostayutsya-beznakazannymi
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Результат складывается из неумения и нежелания с одной стороны, и сознательного саботажа с другой.
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С такими деятелями, как паЛубий, ничего и тратить не нужно. А кроме этого недоумка есть еще виницкие "строители" собачих будок.........так что все путем. Повторяем путь столетней давности!
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Це, загально національне досягнення. Кожен маленький держслужбовець доклав свою руку до цього.
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Власть барыг интересуют только деньги!
Лучше бы платили нашим, они дело лучше знают!
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а хто тобі сказав що, парубій не дізнався цього від касира?
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Парубий- баран. Импичмент нынешнему харанту не имеет ничего общего с интитуцией президенства в Украине. Если в стране нулевое доверие к самому президенту, то какое может быть доверие в его т.н. институту?
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кучме сденлали прическу за бюджетніе деньги. ? Сколько обойдеться бюджету логопед для порубия?
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логопед порубия
будет стоить до... очень дорого!
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Что-то рано лысая хурма с повинной явился... обычно признательные показания дают из-за границы, подальше от правосудия, а тут совсем обнаглел старый маразматик - еще бы озвучил сумму, которую ему Россия платит за разбалансировку.
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Даже Логопед понимает что их власти звиздец,вот и раздаются всё громче вопли и визги-Путин нападёт
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Конечно ,это росия заплатила вам ,чтобы вы подняли тарифы и цены ,это только кремль заплатит Вовку за абонплату а Насалику за Роттердам плюс ! А кто же ещё ? Мы в курсе,что вы продажные предатели .....
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Ну, дык. "Внешний сильный враг мешает встать солнцу над нашей страной".
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Весна в Дыре.
Моспино. Снег растаял и повылезали зимние кучки над "ополченцами".
На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий - Цензор.НЕТ 9932
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Имея таких поводырей и тратить ничего не нужно!А может россия им и платит.
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НОВАЯ ЛОЖЬ ОТ ВАТЫ. ЗАДАЧА. Найди ее сам. Следите за анансами информ-напалм

хло уменьшает расходы по всем статьям, уменьшил ДАЖЕ(это считалось первой важности) военное финансирование на 10 млрддолвгод. Но не замечается уменьшения НА ватное СВЯТОЕ-ЛЖИ, все старые инструменты, особенно против украины, в строю. Ложь это последнее от чего вата откажется. Ложь крепит их гнилой дух, ложь помагает им выживать ихней гнили в самые гнилые времена, которые у них чуть ли не раз за разом. Вата кончает от лжи, резкий отказ от лжи может сказаться на психическом здоровье. Особенно их бодрит и греет ложь, через которую украина остается в таком же дерьме как и они. Следите за их ложью, изучайте ватную ложь, и вы сможете достичь более высокого уровня просвещения. Изучая ватный феномен лжи вы сможете понять некоторые малодоступные литрмолочникам устои человеческого мировоззрения и даже продвинуться еще дальше.
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Приєднуюсь до попередніх коментів - жодної копійки , вона , не витрачає - навпаки , бариги при владі допомагають заробляти РФії , в Україні , навіть і сьогодні ...
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Почему это не витрачає??? запросто может доплачивать этим алчным дебилам. Они не побрезгуют, не сомневаюсь
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Нафіга витрачати , на цих йолопів , кацапське бабло ?
Вони самі себе чудово утримують , а головне - Хуйло має компромат на кожного з них , а отже - керує ними , як йому заманеться !
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Параша у нас делает то, что ей позволяет шобла шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА. Свои сказки пускай рассказывает логопедам
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Обвалили гады украинскую валюту и рассовали украинским чиновникам под кровати сундуки с долларами...
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- уявляю скільки бабла вони , на це , витратили !
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Як можна розбалансувати те, що вже давно розбалансовано???
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Парубій, ти мене дивуєш. Найкращим захистом від "розбалансування влади" є діяльність самої влади, яка підтримується суспільством і викликає почуття довіри до влади. Запам"ятай - довіра, довіра і ще раз довіра. Якщо існує авторитет, то зруйнувати його доволі важко, навіть за великі гроші.
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Экспорт с Украины в Россию за два месяца вырос в 1,5 раза
Экспорт с Украины в Россию в период с января по февраль текущего года увеличился на 54,4% и составил $576,6 млн. Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.
Также стало известно, что Россия занимает долю в 9,2% в общем объеме экспорта Украины.
По данным Госстата Украины, импорт из России вырос почти на 80% (78,8%), до $1,02 млрд.
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хуйло пишется с маленькой буквы. Съипнул в будку
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«После Путина вторым самым страшным врагом Украины является ее собственная так называемая политическая элита. Ни Оранжевая революция, ни Евромайдан не привели к принципиальной смене правящего класса. 25 лет Украиной правит клептократия», - констатировал Швец. ---- Последние авторитетные исследования указывают, что при Порошенко и благодаря Порошенко уровень коррупции в Украине лишь растет.
В частности, как свидетельствуют обнародованные на этой неделе результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young, коррупция в Украине значительно возросла за два последних года, и сейчас страна заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.
А в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина - лидер по коррупции среди стран Европы и Центральной Азии.--- Также напомню, еще в апреле позапрошлого года издание The Guardian опубликовало статью «Для Украины собственные олигархи страшнее Путина?». Причем, очевидно, что главным олигархом в Украине сейчас является именно Порошенко.
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спорный вопрос, я вот думаю, что хуйло менее опасен чем лживые клептократы.
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ну вот...у тебя уже и хуйло хорошее...потихоньку продвигаешь тему адиннарот?
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Не дочекаєшся , козлорилий ! адиннарот тобі можуть лише чеченці дати ..))
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І де тут "рука Москви" ?
Поліція Чехії закупила спецавто втричі дешевше ніж Аваков - один автомобіль обійшовся поліції у 16,5 тис. доларів. Вказана ціна включає вартість додаткового обладнання 7,9 тис. доларів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков придбав 635 Mitsubishi Outlander за 958 млн гривень. У результаті вартість одного авто склала аж 49 тис. доларів, з яких на додаткове обладнання пішло 1,5 тис. доларів.
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дело не в руке мацквы...дело в мозгах мацквы у зрадоукушенных
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похвальная самокритика, мы все понимаем, что любовь к пропитаной насквозь коррумпированой власти могут только кацапоподобные.
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Шатуны, с набитыми долларами матрацами, никуда не девались.. Все на своих кормовых местах..Зачем рассейских искать?
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затем ,что сами лезут...под чужими флагами,непрошенные.
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зраде с их бахиней естественно не нравится,что импичмента не будет...а шо делать?терпите .михо вам в помощь...
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Слава Рошену- истинным поцреотам. Только они спасают Украину от Юльки-воровки.
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та не...йулька сама себя зарыла своей брехней...а что делает рошен-вытягивает страну из пропасти.хотя бы увеличение производства конфет-а значит уменьшением безработицы и поступлением налогов в бюджет.
а йулька сама безработная...а муж ейный-налоги в бюджет чехии платит.так чем она помочь стране может?
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Эти его конфеты уже гниют в магазинах, фуй купишь.
А налоги - теперь в офшоры идут.
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Ага, борется брехнёй с брехнёю и точно так же ворует. Юлька хоть звездит складнее и умеет красть горстками. Ну, и сколько заводов они открыли в Украине? Слышал. что в Марике закрыли заводик, а вот у кацапов рабочие места таки знатно формируют.
По ходу, более двух с половиной лет, я рошен не покупаю в принципе. Даже стараюсь не есть когда угощают.
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Чим піджарить козломордих орків парашинського мордора
Опубликовано видео испытания новейшей высокоточной ядерной бомбы США «B61-12» без боезаряда

https://www.youtube.com/watch?v=QyO_tUIFc8w

На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий - Цензор.НЕТ 2995

к 2018 году бомбы получат важное усовершенствование - модуль наведения по GPS, благодаря которому B61-12 будет обладать такой же точностью, как и обычные высокоточные бомбы, наводимые по GPS, и поражать цель с максимальным отклонением в один-два метра. Повышенная точность очень важна для ядерного снаряда, так как позволяет снизить мощность боевой части при сохранении высокой вероятности уничтожения цели. GPS-вариант B61-12 может иметь боевую часть мощностью 10-50 килотонн по сравнению с 340 килотоннами у старых вариантов бомбы.
На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий - Цензор.НЕТ 6638
В настоящее время В61-12 имеют четыре варианта по выбору мощности - 0.3, 5, 10, и 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность первой и единственной использованной в реальной войне атомной бомбы "Толстяк" составила 21 килотонну. В результате взрыва в японском городе Нагасаки погибло примерно 73000 человек и ещё 35000 умерли от облучения и ранений.
В связи с этим высказываются предположения, что очередная модель в серии B61 на самом деле является фактически сбрасываемым снарядом нового поколения - первой управляемой ядерной бомбой свободного падения ВВС США. Об этом заявил директор информационных проектов в области ядерных разработок Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, В61-12 предназначена для поражения таких военных целей, как авиабазы, морские порты, склады оружия, концентрации войск, системы ПВО, командные пункты и системы управления, в том числе находящие в забетонированном бункере глубоко под землей.
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не подходите к забитым деньгами будкам, а то собаки будут лаять и воры нервничать.
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вам , кацапам , питрасян звичайно круче ...
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і скіки хйло платить пеці та гросі та іншим агентам ФСБ наверху
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В Украине Кремлем уже не один год и так все сбалансировано, сбалансировано с интересами Кремля и, прежде всего, - сбалансирована государственная власть.
Тому свидетельства:
- "минский" сговор с Кремлем, выдача его нападение на Украину за миротворчество в якобы внутриукраинском конфликте;
- снабжение ресурсами агрессора;
- прозрачность границы с захваченными территориями;
- безвизовый режим агрессору;
- функциронирования банков агрессора в Украине;
- государственного препятствования адекватному военному сопротивлению агрессору и освобождению захваченных территорий;

так, что и войны особо затратной не надо.
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я считаю, что самая большая беда от этой непрофессиональной и воровской шоблы во власти в том, что она убивает пассионарность в обществе и сеет безверие и безнадежность.
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парубий вы раскачиваете похлеще хуйла!ну не позорься ты уже!на своем тарабарско-гуркующем языке!
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нефть упала на 60%, а с ней по формуле и газ, резервный фонд закончился, ФНД на исходе, санкции уже почти три года ,а рупь укрепляется вот фокус, кормят чечню, осетию, абхазию, приднестровье, крысчан, содержат банду ОРДЛО, воюют в Сирии, покупают "Йобиков" всяких, тратят бешеные деньги на ложь и пропаганду во всем мире - вопрос - ОТКУДА ДЕНЬГИ ЗИН? И КОГДА ОНИ ЗАКОНЧАТСЯ?
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Все просто - рубль укріплюється за рахунок НБУ , точніше - за рахунок тих кацапських банків , що працюють в Україні ...
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Банду ОРДЛО содержат украинцы. Так решил Парашенко. Воду, электричество, газ и пенсии с гуманитаркой ... все идет из Украины. Там жеж наши люди, типа.
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Ну, да на рыло дают продажным коррумпированным чинушам, которые годами все делали для уничтожения Украины как государства и продолжают и дальше в том же духе только еще с большим остервенением. Вот только вопрос к Парубию, что вы делаете что бы это прекратить и нейтрализировать агентов мацквы и врагов украинского народа?!
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Кгепко он пгисосался к шоколадной дупе, за пейсы не оттянуть))
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Похоже, что Парашенко взялся за подработку у ВВХ и неплохо выполняет работу по развалу Украины из середины.
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старые песни "о главном" говнокомандующем....

"Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы. Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, проводить атаки, поднимать вопрос импичмента Президента Украины, который одновременно является Главнокомандующим Украинской армии, - непродуктивно, неэффективно и опасно для страны. У нас было много времени до того, и будет время для этого во время нашего мирной жизни", - считает спикер.Источник: http://censor.net.ua/n436432
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С таким подходом я уверен, что не доживу до мирного времени.
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Якщо будем спокійно чекати - точно не доживемо ...
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Теперь шатунов нужно называть разбалансуны.
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Ну якщо влада підставляється по повній.
Закриває очі на зловжевання на мільярди, підігрує олігархам і сепаратистам, довела ситуацію до того, що більшість населення хоче їх бачити на шибиниці або по мягшому сценарію в тюрьмі, то хто їм дохтор.

Хай краще звернеться до совісті колег депутатів і друзів з уряду бо накличуть біду.
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До речі, ЗУ "Про детективну приватну (розшукову ) діяльність" дозволить проводити приватним детективам без санкції суду відео,- фото фіскацію військових та інших режимних об"єктів із зовні.
Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.
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Я не знаю скільки Кацапія витрачає на війну і скільки на розбалансування. Я тільки бачу що захищається Україна чисто умовно. І головна біда нашої країни - тупість і нікчемність державної політичної влади. А дії Кацапії якраз і спровоковані бездарністю держ. управління, яке залишилось в спадок від коммуністично-інтернаціоналістичного терору і геноциду.
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На жаль, барига парашенко таки вміє назначати потрібних людей на ключові посади. Цього в нього не забереш, уміло прикриваючись і суспільством, і чортом лисим. От тільки тільки ці призначення не мають нічого спільного з побудовою демократичної, правової держави. Для фабрики "Рошен", такий підхід працює ефективно, тільки для країни це черговий тупік, черговий крок а то і два кроки практично назад, може кудись убік, проте точно не вперед. Андруй Породій виявивсь більш тупуватим ніж виглядає. Надії на прийняття цим парламентом нового виборчого законодавства, зняття недоторканності, імпічменту президента, розвіялись як дим. І риторика, уже клоуна Пародія, тому гарантоване підтвердження. Значить народ України змушений підтримати ініціативу пана Чумака, і приєднатись до залишків здорових сил у парламенті і разом з небайдужим громадянським суспільством заставити це зробити, щоб далі ініціювати дострокові перевибори, і недопарламенту і недопрезидента. Поки ще не пізно. Тільки ця провладна мафія закріпиться на всіх рівнях влади, очікуваного і омріяного майбутнього у українців і їх дітей просто нема.
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Вопрос Тиллерсона об Украине вызвал переполох в США - журналист

Вопрос государственного секретаря США Рекса Тиллерсона во время встречи представителей стран G7 о том, почему налогоплательщики США должны беспокоиться об интересах Украины, вызвал переполох в Конгрессе США. Об этом рассказала журналист "Голоса Америи" Мирослава Гонгадзе в интервью "Громадському радіо".

"Практически все об этом написали, и руководители группы поддержки Украины в Конгрессе сделали сразу же срочное заявление по этому поводу. То есть, вне правильной публичной риторики Тиллерсон на самом деле остается фигурой,к которой еще стоит присматриваться. Но ясно одно, - что администрация (президента США - ред.) приступила к более жесткой позиции в отношении России, и на это думаю также повлияло то, что продолжается расследование в Конгрессе", - рассказала журналист.

По ее мнению, Тиллерсону до сих пор колеблется в своих позициях по отношениям с Россией, а вопрос об Украине на встрече представителей стран "Большой семерки" был странным и не совсем правильным для дипломата, который формирует международную политику США.

Гонгадзе также отметила, что в Палате представителей две разные комиссии расследуют связи Трампа с Россией, и влияние или эффект, который Россия имела на президентские выборы в США, что является очень серьезным фактором формирования внешней политики президента Дональда Трампа.
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Главнім препятствием в усиленой поддержки Украині остаётся нереформированость и крайняя коррумпированость украинской власти, а так же инфантильность масс.
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ну так что г7 ответило ? таки почему американских налогоплательщиков должны волновать проблемы украины, которая с америкой не граничит даже близко
а г7 жопу чешет хотя находится совсем рядом
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Врут не стесняясь,воруют не боясь.
Жидо-армянское кодло держится только благодаря рашке.
Пока идёт война-власть будет дальше уничтожать Украину.
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Это картавое чмо сдуру проболталось, что мацква тратит огроменные средства на сожержание своих агентов среди представителей власти Украины???
Кто больше всех внес посильный вклад в "Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы" - тут и угадывать с трех раз не надо.
Мовчи вже, обладатель дебильной справки.
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Парубий так гарно говорить,але на справi,повна протилежнiсть.Яку гарну промову,вiн видав,на Святковому засiданнi Ради,заслухаешся.А на наступний день,-порушення Регламенту,кнопкодавство та iнше бл.дство
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Тебе, Андрюша, тоже приплачивают, за твои деяния? или это - результат обладания справкой?
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Ему хорошо, он при аресте может справку преъявить.
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Не допоможе вона йому ...
Цих паскуд стільки наплодилося , що в Україні просто не вистачить місць де їх тримати після арештів ... Тож , коли все почнеться - летальні випадки "при спробі втечі" будуть масовими ...
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проблема не в том что путин платит деньги кому то в украине на расшатывание изнутри, а в том что деньги берут
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Довоенные времена.Ежегодно фонд «Русский мир» перечисляет украинским «профессиональным русским» 85 миллионов долларов США. Эти деньги среди 141 пророссийской организации распределял Колесниченко. - Шерше бабло.26 мая 2012./ 85 млн.это легально.Сколько денег ФСБ перечисляла Колесниченко нелегально неизвестно. В организации оккупации Крыма и войны в Донбассе большая заслуга фонда Русский мир. /Фонд Русский мир кормилец пятой колонны в Украине и пророссийских мигрантов в других странах.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий
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