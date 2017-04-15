На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий

NNN, Вадимир Каракай, Дмитрий Лозовский, Путенбох, Зоя Романюк, Сергей Галузин, Serjio 1611, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Волинський Руслан, 4life, Шпилли Вилли cd9fc0bf, sergik, Виталий Прокуратор, Cтарий Кінь, Володимир Науменко a6a66e08, Гамардж Ёба 21766217, Zaporozec, роман роман 93b1d6e5, Саша777, М А Р И К, Маричка Руденко, Лесли, Гыг с Вами, Светлана Т., Вася Путлер, Pavlo Dudra, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood, Владік, Герхард, Neutral13, marina marinina, Oleg Youryevich, Вячеслав, Sunrise Ajmi, Особиста Думка
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/1504-gosdep-ssha-mnogie-narusheniya-ukrainskix-chinovnikov-ostayutsya-beznakazannymi
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Можемо, якщо хочемо!
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Лучше бы платили нашим, они дело лучше знают!
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будет стоить до... очень дорого!
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Моспино. Снег растаял и повылезали зимние кучки над "ополченцами".
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хло уменьшает расходы по всем статьям, уменьшил ДАЖЕ(это считалось первой важности) военное финансирование на 10 млрддолвгод. Но не замечается уменьшения НА ватное СВЯТОЕ-ЛЖИ, все старые инструменты, особенно против украины, в строю. Ложь это последнее от чего вата откажется. Ложь крепит их гнилой дух, ложь помагает им выживать ихней гнили в самые гнилые времена, которые у них чуть ли не раз за разом. Вата кончает от лжи, резкий отказ от лжи может сказаться на психическом здоровье. Особенно их бодрит и греет ложь, через которую украина остается в таком же дерьме как и они. Следите за их ложью, изучайте ватную ложь, и вы сможете достичь более высокого уровня просвещения. Изучая ватный феномен лжи вы сможете понять некоторые малодоступные литрмолочникам устои человеческого мировоззрения и даже продвинуться еще дальше.
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Вони самі себе чудово утримують , а головне - Хуйло має компромат на кожного з них , а отже - керує ними , як йому заманеться !
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Экспорт с Украины в Россию за два месяца вырос в 1,5 раза
Экспорт с Украины в Россию в период с января по февраль текущего года увеличился на 54,4% и составил $576,6 млн. Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.
Также стало известно, что Россия занимает долю в 9,2% в общем объеме экспорта Украины.
По данным Госстата Украины, импорт из России вырос почти на 80% (78,8%), до $1,02 млрд.
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В частности, как свидетельствуют обнародованные на этой неделе результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young, коррупция в Украине значительно возросла за два последних года, и сейчас страна заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.
А в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина - лидер по коррупции среди стран Европы и Центральной Азии.--- Также напомню, еще в апреле позапрошлого года издание The Guardian опубликовало статью «Для Украины собственные олигархи страшнее Путина?». Причем, очевидно, что главным олигархом в Украине сейчас является именно Порошенко.
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Поліція Чехії закупила спецавто втричі дешевше ніж Аваков - один автомобіль обійшовся поліції у 16,5 тис. доларів. Вказана ціна включає вартість додаткового обладнання 7,9 тис. доларів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков придбав 635 Mitsubishi Outlander за 958 млн гривень. У результаті вартість одного авто склала аж 49 тис. доларів, з яких на додаткове обладнання пішло 1,5 тис. доларів.
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а йулька сама безработная...а муж ейный-налоги в бюджет чехии платит.так чем она помочь стране может?
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А налоги - теперь в офшоры идут.
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По ходу, более двух с половиной лет, я рошен не покупаю в принципе. Даже стараюсь не есть когда угощают.
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Опубликовано видео испытания новейшей высокоточной ядерной бомбы США «B61-12» без боезаряда
https://www.youtube.com/watch?v=QyO_tUIFc8w
к 2018 году бомбы получат важное усовершенствование - модуль наведения по GPS, благодаря которому B61-12 будет обладать такой же точностью, как и обычные высокоточные бомбы, наводимые по GPS, и поражать цель с максимальным отклонением в один-два метра. Повышенная точность очень важна для ядерного снаряда, так как позволяет снизить мощность боевой части при сохранении высокой вероятности уничтожения цели. GPS-вариант B61-12 может иметь боевую часть мощностью 10-50 килотонн по сравнению с 340 килотоннами у старых вариантов бомбы.
В настоящее время В61-12 имеют четыре варианта по выбору мощности - 0.3, 5, 10, и 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность первой и единственной использованной в реальной войне атомной бомбы "Толстяк" составила 21 килотонну. В результате взрыва в японском городе Нагасаки погибло примерно 73000 человек и ещё 35000 умерли от облучения и ранений.
В связи с этим высказываются предположения, что очередная модель в серии B61 на самом деле является фактически сбрасываемым снарядом нового поколения - первой управляемой ядерной бомбой свободного падения ВВС США. Об этом заявил директор информационных проектов в области ядерных разработок Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, В61-12 предназначена для поражения таких военных целей, как авиабазы, морские порты, склады оружия, концентрации войск, системы ПВО, командные пункты и системы управления, в том числе находящие в забетонированном бункере глубоко под землей.
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Тому свидетельства:
- "минский" сговор с Кремлем, выдача его нападение на Украину за миротворчество в якобы внутриукраинском конфликте;
- снабжение ресурсами агрессора;
- прозрачность границы с захваченными территориями;
- безвизовый режим агрессору;
- функциронирования банков агрессора в Украине;
- государственного препятствования адекватному военному сопротивлению агрессору и освобождению захваченных территорий;
так, что и войны особо затратной не надо.
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"Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы. Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, проводить атаки, поднимать вопрос импичмента Президента Украины, который одновременно является Главнокомандующим Украинской армии, - непродуктивно, неэффективно и опасно для страны. У нас было много времени до того, и будет время для этого во время нашего мирной жизни", - считает спикер.Источник: http://censor.net.ua/n436432
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Закриває очі на зловжевання на мільярди, підігрує олігархам і сепаратистам, довела ситуацію до того, що більшість населення хоче їх бачити на шибиниці або по мягшому сценарію в тюрьмі, то хто їм дохтор.
Хай краще звернеться до совісті колег депутатів і друзів з уряду бо накличуть біду.
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Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.
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Вопрос государственного секретаря США Рекса Тиллерсона во время встречи представителей стран G7 о том, почему налогоплательщики США должны беспокоиться об интересах Украины, вызвал переполох в Конгрессе США. Об этом рассказала журналист "Голоса Америи" Мирослава Гонгадзе в интервью "Громадському радіо".
"Практически все об этом написали, и руководители группы поддержки Украины в Конгрессе сделали сразу же срочное заявление по этому поводу. То есть, вне правильной публичной риторики Тиллерсон на самом деле остается фигурой,к которой еще стоит присматриваться. Но ясно одно, - что администрация (президента США - ред.) приступила к более жесткой позиции в отношении России, и на это думаю также повлияло то, что продолжается расследование в Конгрессе", - рассказала журналист.
По ее мнению, Тиллерсону до сих пор колеблется в своих позициях по отношениям с Россией, а вопрос об Украине на встрече представителей стран "Большой семерки" был странным и не совсем правильным для дипломата, который формирует международную политику США.
Гонгадзе также отметила, что в Палате представителей две разные комиссии расследуют связи Трампа с Россией, и влияние или эффект, который Россия имела на президентские выборы в США, что является очень серьезным фактором формирования внешней политики президента Дональда Трампа.
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а г7 жопу чешет хотя находится совсем рядом
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Жидо-армянское кодло держится только благодаря рашке.
Пока идёт война-власть будет дальше уничтожать Украину.
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Кто больше всех внес посильный вклад в "Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы" - тут и угадывать с трех раз не надо.
Мовчи вже, обладатель дебильной справки.
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Цих паскуд стільки наплодилося , що в Україні просто не вистачить місць де їх тримати після арештів ... Тож , коли все почнеться - летальні випадки "при спробі втечі" будуть масовими ...
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