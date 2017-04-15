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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (3744) Закарпатье (1363) СБУ (13977) ГФС (2721)
Тему создал: редактор новостей

В центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС. ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачили во взяточничестве одного из руководителей областного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

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Сашко Білий поводить себе на цих відео занадто стримано і гуманно.
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То что это цирк понятно уже всем, но никак не пойму зачем скрывают морды лица. Ведь последнему дураку понятно - если страна будет знать своих "героев" их в разы станет меньше, бояться будут брать. Неужели наши "спецы" дурнее дураков и этого не понимают.
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Запрещено по международным нормам, разрешено в РФ, КНДР, СИРИИ, нам туда???
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Более подробно,могу и фамилии назвать,руководмиелей там не было,был и.о зама отдела ВБ
http://ua-reporter.com/novosti/215943
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Нема вже давно митниці де факто,залишилася тільки назва,митниця знаходиться в складі ДФС,там ВБ,яка і ходить та в основному поборами займається,до речі,Гройсман з Данилюком хочуть взагалі митницю відмінити як юридичне лице,це в них така реформа
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Мені здається, що якщо заарештувати і посадити на 15 років весь склад поліції на чолі з сАбаковим, то може 1-2 з них і будуть засудженими невинно. А може й - ні.
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что же это такое) Насиров говорил что у него не берут взятки, а тут каждый день фискалов то ловят)))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС. ФОТОрепортаж
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