В центре Ужгорода на взятке поймали одного из руководителей управления внутренней безопасности ГФС. ФОТОрепортаж

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https://www.youtube.com/watch?v=Q-mLTUyIj1M
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С нетерпнием ждем
воскрешения !
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Розстріл корупціонерів в Китаї.
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http://www.chinapro.ru/photoreport/87/2098#photo
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http://ua-reporter.com/novosti/215943
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