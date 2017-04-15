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Теги: Беркут (10364) ГПУ (8484) побег (261)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук

Генеральная прокуратура Украины не располагает подтвержденной информацией о бегстве в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов на Майдане.

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А патом -оппа,а их уже нет как всегда и со всеми!
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У мене, коли я чую прізвище "Ковальчук", рука одразу сама тягнеться до сокири.
Мабуть це пов"язано з особистістю "ударівця" - заступника керівника АП. Надвичайно паскудна і корумпована особистість. Думаю, що коли "почнеться" - його ліквідують в першу чергу.
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Когда им нужно, то у них нет ни фига, зачем эти органы, разве что п.олучать бешеные зарплаты, импотенты
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Интересно, как выглядит официальное подтверждение? Справка из мацковской милиции о временной прописке?
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Это мусора-садисты ! Их пожизненно сажать нужно, что бы эти мрази землю своим духом не поганили !
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Россия - страна майоров
Ирина Бирна: Из писем Володе. Письмо пятнадцатое
"Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин"
В. Высоцкий, "Пародия на плохой детектив", 1966
Христос воскрес, Вольдемар!
Как бы ты, Вова, описал страну твою необъятную одним емким таким, метким словом? Что бы все в нем главное: соль, суть и поползновения с тенденцией? То есть вот, сказал - и никакие комментарии уже не нужны, а? Я думаю, "страной майоров" можно полностью описать все необъятие ментальной шири и непозноваемостьдушевной глубины, усугубленные неаршинностью ума. Ты не спорь, Вовчик, ты объяснить дай.
Так уж повелось, что России всегда была нужна огромная армия: Россия постоянно кого-нибудь освобождала и вынуждена была на освобожденных территориях держать войск немерено для того, чтобы освобожденные сами себя обратно не поработили. Внешних врагов у этой армии не было никогда, следовательно, суть ее всегда была чисто карательной. И скучала эта орда по дальним гарнизонам, и спивалась от безделья. Командовать ею мог любой дурак (да вот, хоть Шойгу спроси - не даст соврать). Некоторые эксперты - по наивности ли, незнанию или злому наущению, - считали лицом этого "воинства" туповатую ряху прапорщика. Но это не так. Лицо армии - буракового цвета харя, венчающая апоплексическую шею, с трудом выползающую из засаленного ворота кителя между погонами с двумя просветами и звездой посредине.
Результатом раздутия армии вне всяких разумных пределов, была девальвация воинских званий. И майор в этом смысле - блестящее доказательство. Вся орава молодых дармоедов, ежегодно отрыгиваемых бесчисленными "кузнями офицерских кадров" и носящих в вещмешках маршальские жезлы, очень быстро делилась на три категории. Первая лихо шла вперед от одного "внеочередного" присвоения к другому, стремясь ввысь; вторая текла по течению, мечтая уйти на пенсию полковниками; третья топталась на месте, еле-еле доползая до капитанов. Вот их-то, этих скорбных главою даже по меркам казарменной учености, тянущих будничную лямку, отправляли на пенсию, даря на прощание первый старший офицерский чин - вожделенного "майора". И было их подавляющее большинство - сам знаешь.
И это не только армейские будни России. Во всех остальных сферах - научной, культурной, образовательной - проходили те же смысловые процессы, пусть и не украшенные званиями, погонами и галунами. В 1999 году (помнишь?), Россия завершила естественный цикл майоризации - народ российский избрал себе пожизненного президента - майора "разведки". Страна-майория, во главе которой стал настоящий майор. И начались тут майорские будни: майор Кока Патрушев с рязанским "сахаром"; майоры Луговой и Ковтун с полонием; майоры Кобзон, Табаков и майорихи Бичевская и Мориц с Крымом и нацизмом; накладывающий в ООН майор от дипломатии Чуркин; "тушка" полная пляшущих майоров-певунов, пилотируемая майорами же прямо в пекло... Всех ли упомнить, Вова? Страна такая - майорская. Надо ли удивляться тому, что майор Дугин в философы попал, а майор Чаплин - в Макдональдс?
Такая система ведь чем хороша, Вовчик? Она тем хороша, кто выше майора прыгнуть не может: майорь, в силу разумения, а слава тебя найдет. Вот они и выкристаллизовались - в министерствах, ведомствах, фирмах и организациях - и строят страну по образу и подобию той казармы, из которой вышли, которая сформировала их туннельный "кругозор", обогатила словарный запас и отшлифовала логику.
"За 18 лет правления майоры не смогли создать в России привлекательную для соседних стран, перспективную экономическую, политическую, социальную модель."
"А шо вы хотели?", - спрашивают в таких случаях в Одессе, и добавляют: "Или вы хотели, шоб вам майор Сингапур построил?" Но все эти критики и оппозиционеры, Вова, не догоняют того, что майоры нутром чуют: из России страну-сказку сделать - что два пальца об асфальт. Да вот только страны этой в тот же момент не станет. А может - и раньше. Вот ведь дилемма (это, Вова, типа "проблема", только, когда - две)! Во-первых, для того, чтобы экономику поднять, следует паразитов подсократить - армию, шпионов, полицию, стукачей-любителей и пр. Во-вторых, все богатства страны распложены где-то и принадлежат кому-то. Как только "там" промышленность поднимешь, "кто-то" вспомнит, что промышленность-то его, а не кремлевского майора... (Я тебе, Вовчик, как пацану, по-простому, а в науке это называется "ростом национального самосознания" и связан этот рост треклятый неразрывно с ростом промышленного производства. Европа переболела этим в XV-XVI веках и выздоровела формированием национальных государств.). А армию сократили... И шпионов - тоже... Не-не, майоры российские, может и дураки, но не самоубийцы.
Прав был классик картавый: если любая кухарка может править страной, то майор - тем более.
Если страна - Россия.
Ладно, не буду портить праздник - разговляйся!
Ты, как всегда, с Димоном яйцами стучать будешь? Привет ему.
Ах, да, чуть не забыла, старая! Песку скажи: не носят рубашки типа "button down" с галстуком, даже с костюмом не носят. Это абсолютное "no go" (типа "не канает", по-вашему). Это даже майор ФСБ знать должен. Срам один.
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Странно ...официального подтверждения нет а они убежали....
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Официальное подтверждение будет тогда, когда получат российское гражданство.
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очі закрили)) й їх нема)))), відкрили --нема, а може й є хз!
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Генпрокурор говорит - блестящие специалисты.
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Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. С засылкой своих ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, вегнров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять.
Штаты в ответ за это списывать украинский долг перед мвф. Погашение долга за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути.
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Та в юґіному ГПУ нічого немає.. А ні розуму, а ні честі, а ні совісті... Лише одні пусті пляшкі з під віскаря після чергового сабантуя..😕😕😕
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Судить за преступления на Майдане больше некого, все в бегах.
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На той раз суддями були,якісь два осли,одна нікчемна шкапа ідва старенькі цапа.Щоб більше страху їм нагнать,і щоб усяк боявся так робити,рішили "Беркут" у Росію відпустити.Как решили так и сделали.Югик только не в курсе,а его нечего и предупреждать,лоха.
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Ні! Таки гарні прокурори - мертві прокурори!
Судді і менти, не радійте! Ви теж після смерті покращуєтесь в якості.
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Брешут беря пример с харанта. Что надо еще проверять, если эти скоты сами официально выступили с объявой, что они слиняли?
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Для госчиновников нужно вводить смертную казнь .после первой сотни коррупция в Украине исчезнет сама собой .
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А тем временем: С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.

http://uc.od.ua/news/politic/1193047

Очередной "нож в спину" куйла и всей "скрепной" паРаши.
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Это звездец! То нету данных об обстреле охранниками рыжего ахметки журналистов, а тут пропали данные о бегстве беркутят. :D
Зачем нам такие слепо-глухо-немые правоохранительные органы, если им все на блюдечке преподносят граждане, из чьих налогов они зарплату получают??
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а работа)) какая идет, особенно в фейс-буке)) и других системах лапшевешания) ?!
ну нельзя так лотку яхту траст и тд качать!
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тоже так думаю..., и даже уверен..
У ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук - Цензор.НЕТ 6470 Джон J. Боржоми 🇺🇦‏ @JohnBorjomi 3 ч3 часа назад
Голубаны-Трояны-Аброськины и десятки других сепаров это ДОКАЗЫВАЮТ

У ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук - Цензор.НЕТ 6729 TranceFM‏ @mr_TranceFM

Після втечі чергових єкс-беркутівців, стає зрозуміло, що Аваков та Порошенко причетні до розстрілів на майдані.
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Після втечі чергових єкс-беркутівців, стає зрозуміло

Декому , це було чудово зрозуміло ще 3 роки тому !
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ні, вони лише покривають злочини колишньої влади - для цього і були залишені в Україні, як п'ята колона Кремля))
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бо вони дізналися про це, як і про багато іншого, з інтернету)))
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Косят под дурачков - ГПУ не знала и уже полдня как не знает, погранцы тоже типа нифига не ведают - им вишь, команды ведать до сих пор не поступало, доблестное СБУ ушло в подполье, МВД вообще ни при чем, У Гаранта вся королевская рать как воды в пасти понабирала. И почему то у них всех такое ощущение, что народ - это сплошные лохи, которым можно впарить любую чушь и пипл схавает. Не так просто эти четверо удрали. Им просто открыли зеленый коридор. Может и билеты еще купили.
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У вас з картавим алкашом комсомольсцем соціалістом юґіком нічого немає... Ні даних, ні совісті, ні мозгів... Продажні шкури
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук
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