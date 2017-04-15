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Теги: митинг (2781) Одесса (5473) протест (5396)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полицейских, задерживавших активистов 10 апреля в Одессе, требуют уволить. ВИДЕО

Активисты патриотических организаций устроили пикет под стенами областного управления внутренних дел в Одессе. Они требуют увольнения полицейских, которые задерживали людей во время акции 10 апреля - в День освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов.

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*Активисты патриотических организаций устроилиИсточник: http://censor.net.ua/v436426...*-а каких именно организаций? Или это тайные организации?
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Тебе любую организацию напиши - ты ее обгавкаешь. Ну кроме единственной "патриотической" Бэпэпэ. Да? Кстати, поведай народу. У каждой упыриной партии должно быть молодое крыло. У комуняк - это был комсомол, у НСДАП - гитлерюгенд, у рыгов - Молодые регионы. А у вас как называется? Молодость в будке? Чы Юный порохатык?
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Варианты - Соя на марше. Молодая Бджилка. Опять же, креатиффа в плане атрибутики - завались.
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Шо там выдумывать атрибутику? Добавить в звезду один лучик, а кудрявая рожа вже присутствует
Полицейских, задерживавших активистов 10 апреля в Одессе, требуют уволить - Цензор.НЕТ 5743
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Э, нееее, тарапицца не нада! Тут поле непаханое для креатиффа. ленточки в цвет бджилки, к примеру. Бейджики в виде улея или собачей будки. Скоко бабла политтехнологи могут поднять. Не зря Грынив свалил на свою привычную стезю, думаю, соевые затевают очередную каку с ребрендингом, бо шоколадная лодка дала сильную течь.
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Чем вы хотите меня удивить? Однохромосомностью всёпропадьщиков? Платными тролями такими как marina marinina ? В 2014 году ольгинцы писали много тут. Теперь вы пришли. Так же и уйдёте, когда москва деньги перестанет давать вашим хозяевам. так. что не старайтесь и сидите тихо так.
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Активисты требуют, а соевую владу эта полиция вполне устраивает! :D
Это какой-то трындец! Счас рюкзаков или очередной отброськин вылезет и будет волать, шо они все - офигенные патриоты, внесшие огроменный вклад в революцию достоинства и пройдут детектор лжи на раз! А все остальные - критиканы и подлые шатуны.
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Каздому сваё, вот ты к мерыканскым сбежал... ежели не с рассеи вещаеш - вольному воля.
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А полицейские не огорчиться: они как работали бандитами, так и продолжат. Только не в ментовской форме. Им ещё лучше
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їбьоть ?
нах пішов виблядок хуйлостановський.
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Одесситы сепарню ловят и гоняют,как крыс,так ,что сепарасты периодически самовозгораются)))
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Сначала эти уроды требуют увольнения полицейских, которые на них косо посмотрели, а потом жалуются, что никто их не защищает. Они и будут стоять в стороне и смотреть как вам морды бьют, потому что если вмешаются, обязательно найдутся мудаки, которые будут их обвинять.
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У нас уже половина работоспособного населения -"активисты"! Кто им платит? Сколько? Вносят ли запись в трудовую книжку и где можно устроиться? У нас кроме профессиональных активистов, еще кто-то чем-то полезным занимается?
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Занимаются. Незрозуміло як узаконені і оплатні муніципальні поліцейські та муніципальні нацгвардійці.
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Полицейские делали свою работу, нечего было провоцировать людей.
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Два дня назад был в Одессе . Портовый город , большинство жителей торгаши . После потери Крыма все торговые потоки переместились в Одессу .
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Торгаши? А ты кто, алкоголик или тунеядец?
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Одесса и раньше лупила Крым по товарообороту
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Торгаши из Крыма раньше ездили на 7-й километр отовариваться.
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Начальник у них агент агрессора. Аваков понабирал фсб агентов
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20 уебков регурно получают ватные украденные деньги у якутии. На эти деньги нанимают
титушню. СБУ спит.
Даже рынковая стоимость есть какая котировка выступить за фсб и путина.Титушне платили не меньше 1000 грн.
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СБУ не спит - дисциплина - по приказу глаза закрывает...
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Приравнивать сепаратистов и протестующих других категорий недопустимо, воспитание у людей равнодушного отношения к сепаратистским силам, как это делают в Одессе недопустимо, инертное отношение власти к сепаратистским силам позволяет им развиваться и укрепляться, что в корне неправильно, преступно и очень опасно для страны.
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Вывод - нет у нас украинской власти - одна имитация : вроде украинцы , а работают на московитов и свой бизнесовый интерес , который тесно переплёлся с московией !
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Сепаратисты к пикетированию не прибегали . Они действиями полиции удовлетворены и сейчас заняты подготовкой к 1мая и 9мая в полной уверенности в поддержке полиции .
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"Единственное, чего мы сегодня достигли - фактически это создание комиссииИсточник: http://censor.net.ua/v436426 - і толку з неї ?
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Вся одесская мусорня - по сей день полуватная.
Начальник Головешкин - еле говорит на коверканном украинском.
Арестовали не сепаров, а Патриотов.
Тут не рассматривать, тут увольнять надо...
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Активисты рассказали о странных визитах харьковского офицера полиции в РФ

Офицер полиции Вадим Дрыга неоднократно посещал территорию России, пребывая в командировке в зоне АТО.
Об этом говорится в сообщении движения "Восточный корпус".

Вадим Дрига - агент російської федерації

В опубликованном видео активисты представили документы, которые свидетельствуют о факте пересечения Вадимом Дрыгой границы Украины. Также был опубликован документ подтверждающий факт пребывания офицера в командировке в зоне АТО.
"Вадим Дрыга - человек, который командовал разгоном мирной акции активистов под "Сбербанком" 10 апреля в Харькове. На момент российско-украинской войны неоднократно пересекал границу и пребывал на территории страны агрессора. Считаем его агентом Российской Федерации", - отмечают активисты.
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Кривавий опричник досвідченого ЗЭКА януковича екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко який втік і ховається у своїх господарів кремлівських фашистів. Він теж запевняв, український народ, всіх громадян і громадськість що органи внутрішніх справ виконують тiльки основну свою функцію - забезпечують громадський порядок і безпеку українських громадян. Так само українофоб - кат Захарченко підкреслив, що працівники міліції діють виключно в рамках святих Законів Конституції України. Підсумок його діяльності, сотні убитих, тисячі поранених, покалічених і зниклих без вісті українських патріотів. Тепер вже i українофоб Авачкін люто б'є себе в груди несамовито верещить що його наполовину сепаратисти поліцейські -орли вони забезпечують безпеку жителів і при цьому по-звірячому б'ють і затримують проукраїнських громадян. Але поліцейські українофоби авачкiна захищають не скільки громадський порядок як бандитів сепаратистів. Видно що i Авачкін теж пішов по стопах свого попередника втікача злочинця Захарченка тоді і він закінчить точно як i той.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолицейских, задерживавших активистов 10 апреля в Одессе, требуют уволить. ВИДЕО
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