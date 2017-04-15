Полицейских, задерживавших активистов 10 апреля в Одессе, требуют уволить. ВИДЕО

Активисты патриотических организаций устроили пикет под стенами областного управления внутренних дел в Одессе. Они требуют увольнения полицейских, которые задерживали людей во время акции 10 апреля - в День освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов.
NNN, Вадимир Каракай, Дмитрий Лозовский, Путенбох, Зоя Романюк, Сергей Галузин, Serjio 1611, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Волинський Руслан, 4life, Шпилли Вилли cd9fc0bf, sergik, Виталий Прокуратор, Cтарий Кінь, Володимир Науменко a6a66e08, Гамардж Ёба 21766217, Zaporozec, роман роман 93b1d6e5, Саша777, М А Р И К, Маричка Руденко, Лесли, Гыг с Вами, Светлана Т., Вася Путлер, Pavlo Dudra, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood, Владік, Герхард, Neutral13, marina marinina, Oleg Youryevich, Вячеслав, Sunrise Ajmi, Особиста Думка
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Это какой-то трындец! Счас рюкзаков или очередной отброськин вылезет и будет волать, шо они все - офигенные патриоты, внесшие огроменный вклад в революцию достоинства и пройдут детектор лжи на раз! А все остальные - критиканы и подлые шатуны.
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нах пішов виблядок хуйлостановський.
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це яку- вату захищать ?
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титушню. СБУ спит.
Даже рынковая стоимость есть какая котировка выступить за фсб и путина.Титушне платили не меньше 1000 грн.
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Начальник Головешкин - еле говорит на коверканном украинском.
Арестовали не сепаров, а Патриотов.
Тут не рассматривать, тут увольнять надо...
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Офицер полиции Вадим Дрыга неоднократно посещал территорию России, пребывая в командировке в зоне АТО.
Об этом говорится в сообщении движения "Восточный корпус".
Вадим Дрига - агент російської федерації
В опубликованном видео активисты представили документы, которые свидетельствуют о факте пересечения Вадимом Дрыгой границы Украины. Также был опубликован документ подтверждающий факт пребывания офицера в командировке в зоне АТО.
"Вадим Дрыга - человек, который командовал разгоном мирной акции активистов под "Сбербанком" 10 апреля в Харькове. На момент российско-украинской войны неоднократно пересекал границу и пребывал на территории страны агрессора. Считаем его агентом Российской Федерации", - отмечают активисты.
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