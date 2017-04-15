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Теги: Госпогранслужба (2595) поезд (618) ювелирные изделия (87)
Тему создал: редактор новостей

Проводник поезда "Киев-Москва" вез в своем купе 3 пакета с серебром, - ГПСУ. ФОТО

В поезде "Киев-Москва" пограничники обнаружили более 900 украшений из серебра.

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наверно в мацква он хотел его переплавить на пули, и перестрелять упырей
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Повезло чудаку, на адекватных людей попал, взяли бы СБУшники-отрапортовали, что поймали шпиона, везущего комплектующие для межконенентальных ракет.
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пора вводить визовый режим и сократить транспортное сообщение.
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Металл останется в Украине , а тело пусть продолжает путь .
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В вагоне куча нычек где можна провезти всё что угодно А этот дурак в своём купе вёз .
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Погранцы с таможней эти нычки знают лучше конструктора вагона. А проводников, как информаторов об интересных личностях среди пассажиров не трогают. Но тут о проводника чтопошлонетак.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПроводник поезда "Киев-Москва" вез в своем купе 3 пакета с серебром, - ГПСУ. ФОТО
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