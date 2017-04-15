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Теги: Борисполь (458) самолет (2140) сигареты (578) Минск (1079)
Тему создал: редактор новостей

В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО

В ходе оформления чартерного рейса Минск - Киев в аэропорту "Борисполь" пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили две тысячи ящиков с табачными изделиями общим весом почти 18,5 тонн.

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Ключевая фраза - возможный незаконный ввоз. Что то сомнительно, чтоб кто то решился такую партию нелегально провозить.
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Ведь сам самолет будет конфискован . Иль отпущен "под личное обязательство" ?
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Если кроме контрабандных сигарет, будет конфискован и сам самолёт (как средство преступления), то больше таких случаев не будет.
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В АТО на передовую отправить, пусть курят солдаты.
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Не отправят, закон не позволяет, передвижение и реализация табачных изделий строго регламентировано, для того варианта что ты озвучил нужно иметь на руках решения суда о конфискации в пользу государства, провести экспертизу табачных изделий (заплатить за экспертизу), при положительном варианте (очень маловероятно, если не произведены в Украине), передать согласно заключенного договора на реализацию СПД с действующей лицензией на розничную (оптовую) реализацию табачных изделий, после получения конфискованных сигарет СПД обязан заказать у ДФС марки акцизного сбора и уплатить авансом акцизный сбор, получить у торгово-промышленной палаты оценочную стоимость конфискованных табачных изделий, наклеить марки акцизного сбора на конфискованные табачные изделия и при реализации оплачивать соответствующие налоги, даже если ты бесплатно отдашь табачные изделия - акцизный сбор и налоги с продажи должны быть оплачены в полном обьеме. Никто такой гемор и расходы на себя брать не будет, после решения суда признают непригодными и составят акт утилизации, как будет на самом деле догадайся сам.
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В Беларуси растёт табак ? Креветки , устрицы - это из моря Беласуси , бананы и ананасы - это понятно , а табак ? ...
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Нет , не растет. Но много современных, высокопроизводительных заводов,на которых перерабатывается сырье из третьих стран.
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В Украине растет табак? Не пишите чушь, в Беларусь, как и в Украине есть табачные фабрики, которые производят сигареты, но реализация согласно законодательства только на территории государства, впрочем это касается любой страны, где табачные производители легально производят сигареты, возможен вариант ввоза и реализации табачных изделий произведенных табачной компанией в другой стране, но с марками акцизного сбора той страны где будет производится реализация, например компания JTI продавала в Украине свои сигареты произведенные в кацапстане (до запрета в 2016 году) и Казахстане, с марками ацизного сбора Украины на импортные табачные изделия.
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А как думаешь, глядя на карту - если табак выращивают на севере Молдовы - растет он на юге Одесской области? В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 3064
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В Украине РАСТЁТ табак. Ещё как. У меня под двором несколько гектар вечно засеяно было. Шикарный такой. Высокий и вонючий. И это на севере Украины. Удобрений только немеряно требует.
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не хами, "бэст". Деликатно говоря, ты вопросом не владеешь. Но мыслишь в правильном направлении. Я не забыл, как дед себе тютюн выращивал и сушил. В этом году уже совсем поздно, но на следующий буду готовить рассаду. Дело, конечно, тяжкое. Но несложное.
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в первую очередь, нам нужен СПУТНИК и еще вчера
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Нам потрібна група супутників на низькій орбіті.
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В первую очередь нам нужны проУкраинские политики и президент. Остальное будет.
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Владельцу сигарет нужно отправить спирт, конфискованный , что в новости перед этой- пусть горе своё зальёт .
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Пассажир шел по зеленому коридору но при паспортном контроле вел себя нервно, решили более тщательно досмотреть личный багаж ну и обнаружили
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ну да сумочку) дамскую посмотрели))), а там 17 тон чинариков))))
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Рядовые погранцы тут не при чем. Они формалисты на таких делах.Им сказали, они сделали. Самолет полный левых паллет-это не сумка в багажнике.
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так понятно, шо пирамида, низы памагают)) верхам! и шо характерно -- случайно!
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Это сенсация. Там таких самолетов через один.
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А шой-то пошло не так... Или смены поменялись...или рейс задержался..
Киньте в меня матюком тот, кто верит шо такая партия полетела навмання на фоер-моер...
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Это Колумб навмання поперся, а тут дураков навмання пальцем шевельнуть нема)))))
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рак обеспечен ешо в самолете...это ж стока курить.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО
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