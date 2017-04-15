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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией
Теги: налоговая милиция (1273) прокуратура (2813) ГФС (2721)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Замначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен

Заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области нанес ущерб государству в размере 12 миллионов гривен, освободив от уплаты обязательных платежей три предприятия.

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НАЗК заховало декларації прокурорів

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15.04 03:15

Матіос розпорядився захистити співробітників і їх сім'ї

У реєстрі електронних декларацій більше не можна помилуватися багатствами деяких військових прокурорів.
Дані приховали з міркувань безпеки, повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Відповідну постанову виніс головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
При цьому в НАЗК запевнили: декларації нікуди не поділися і як і раніше зберігаються на ресурсах реєстру, а заходи безпеки - тимчасові.
"Рішення НАЗК ґрунтується на статті 17 зазначеного закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", і прийняте з усвідомленням можливих негативних наслідків невиконання постанови. При цьому слід зазначити, що незастосування, несвоєчасне застосування достатніх заходів для безпеки працівників правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства", - додали представники агентства.
Як раніше повідомляв інформаційний портал "Знай.ua", суд виправдав чиновника НАЗК за водіння напідпитку.

Автор матеріалу:

Анастасия Кокошина

Теги:

НАЗК, декларація, військова прокуратура, Анатолій Матіос
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Во яка хитра падаль!
Очевидно знищив всі свої документи і тепер "заступник начальника ГУ ДФС у Київській області" фігурує у справі як неопізнаний суб'єкт ???
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https://www.youtube.com/watch?v=Q-mLTUyIj1M
https://www.youtube.com/watch?v=Q-mLTUyIj1M

Счас заплатит откупных - 10%
продажным - -судьям -прокурорам -
и на острова Бали -отдыхать от шока с домовой челядью .Когда воскреснет после второго пришествия Саша Белый - порядок в Украине восстановиться.

Замначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен - Цензор.НЕТ 4407
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Это же надо новость
сразу убрали с ветки ..
Подельники -фискалы Насирова постаралис ь !
Этих воровитых шаклов придет время всех в клетку.
Замначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен - Цензор.НЕТ 2010
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗамначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен
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