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Теги: армия (7649) Минобороны (4987) учения (1655)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе прошли батальонные учения Вооруженных Сил Украины.

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Сейчас тролли-всепропальщики тему начнут отрабатывать.
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це тобі щоб нє всьо пропало.....

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Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе - Цензор.НЕТ 3612
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А "другой вариант",то є сам тігіпко?)))До речі,нафіга нам тут рекламують Валєру коновалюка з його "пєрєзагрузим економіку"?!!
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И это при том, что далеко не каждый может себе позволить этот передоз
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огласите статистику по Украине (пропорционально численности населения). Украинских туберкулезников и вич инфицированных только Глобальный фонд обеспечивает смертельно-необходимыми лекарствами, а власти дерут еще и налоги с них+растаможку!
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Только вот сегодня эти сограждане, вкусив ХРУсського мира, приуныли и пускают сопли
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АБАЛДЕТЬ !!! Такой полёт связан с крайним риском. Мастерство лёьтчиков- мегасуперское.
А на 1 минуте видео справа у обочине стоял мужик- типа, голосовал такой оху... как это ... очумевший.маршрутку хотел остановить , наверное.
Спасибо за ссылку. Море эмоций и удовольствия получил.
А сейчас ольгинцы и однохромосомные всепропальщики гадить начнут про это видео. Ща узнаем . кто такой Порошенко , Гройсман, Яценюк, Турчинов.
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Ну шо-там? Толстяк запустил ракету? Или все же обосрался?)))))))))))))
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Обрыставшись пендосских тамагавков, убежал играть в танчики и солдатиков.
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У нас нет Армии а идет имитация ...вы что верите что генералитет если случись настоящая война сумеет руководить войсками в условиях боевых действий...во первых использование войск ВСУ в АТО-преступление...а во вторых толстожопые генералы годятся разве для банкетов да воровать ...
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Это когда гангрена используется для тренировки практикантов? Других планов по спасению нет? Впрочем, зачем - бабло неиссякает, пока есть "серая зона". Договорняк БПП - вот и все АТО (БПП=БлокПорошенкоПутина)
...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стих: Военно-полевой договорняк )
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Через два роки після смерті в Україні російському лейтенанту спецназу Єгору Магда на батьківщині, в місті Шарипово Красноярського краю, встановили меморіальну дошку і посмертно нагородили медаллю, цитую: "... за мужество, героизм и отвагу, воинскую доблесть и верность долгу, проявленные при защите конституционных интересов России награждён высшим кадетским знаком отличия медалью «За возрождение кадетского дела I степени».
2 березня 2017 р медаль в урочистій атмосфері було вручено батькам "настоящего русского офицера."
Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе - Цензор.НЕТ 3369
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АМЕРИКАВВИДИВОЙСТКА.
Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. С засылкой своих ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, вегнров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять.
Штаты в ответ за это списывать украинский долг перед мвф. Погашение долга за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути.
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Аж сльози накочуються. Голі, босі, голодні. Без зброї. На волонтерському бусику. Всі танки в Нацгвардії. Допоможіть на каністру соляри. Гроші надсилати на рахунок №№№№№ .....
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Вот это гуд!ребя не подкачают,в отличии от пузатых продажных хенералов еще с совка сидящих !Слава Украине!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБатальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО
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