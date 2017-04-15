Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО

NNN, Вадимир Каракай, Дмитрий Лозовский, Путенбох, Зоя Романюк, Сергей Галузин, Serjio 1611, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Волинський Руслан, 4life, Шпилли Вилли cd9fc0bf, sergik, Виталий Прокуратор, Cтарий Кінь, Володимир Науменко a6a66e08, Гамардж Ёба 21766217, Zaporozec, роман роман 93b1d6e5, Саша777, М А Р И К, Маричка Руденко, Лесли, Гыг с Вами, Светлана Т., Вася Путлер, Pavlo Dudra, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood, Владік, Герхард, Neutral13, marina marinina, Oleg Youryevich, Вячеслав, Sunrise Ajmi, Особиста Думка
Слава ВСУ!
Ответить
Ответить
Ответить
«Экономические известия» проводять опитування: «Кого ви б хотіли бачити президентом»
-
«Экономические известия» проводят опрос: «Кого вы бы хотели видеть президентом»
http://eizvestia.com/
Переглянути переклад
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
типичные ВСУ
Ответить
А на 1 минуте видео справа у обочине стоял мужик- типа, голосовал такой оху... как это ... очумевший.маршрутку хотел остановить , наверное.
Спасибо за ссылку. Море эмоций и удовольствия получил.
А сейчас ольгинцы и однохромосомные всепропальщики гадить начнут про это видео. Ща узнаем . кто такой Порошенко , Гройсман, Яценюк, Турчинов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стих: Военно-полевой договорняк )
Ответить
2 березня 2017 р медаль в урочистій атмосфері було вручено батькам "настоящего русского офицера."
Ответить
Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. С засылкой своих ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, вегнров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять.
Штаты в ответ за это списывать украинский долг перед мвф. Погашение долга за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить