Жителям оккупированной Донетчины доставили 80 тонн гумпомощи от Красного Креста

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А иначе никакие они не благородные.
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Если брать за основу уровень жизни, то "гуманитарку" нужно и сюда тоже направлять.
Или, нет?
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Турчинов: я дал команду любой ценой удерживать донецкий, луганский и мариупольский аэродромы. Иначе у боевиков бы и авиация появилась
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Одно дело - когда тебя атакует злейший враг, пытаясь оккупировать, заявляя, что несет тебе демократию.
Ты этого врага, конечно, в упор не видел никогда в жизни. Но тебе с яслей говорили, что это - ВРАГ. А позже, уже в школе, водили в музей, где показывали картины, как пара этих врагов забивает гвозди в голову девушке-партизанке, твоей соотечественнице. (Ты, правда, прекрасно слышал слухи, что твоя охранка творит вещи и пострашней, но ты же не хочешь, чтобы это сделали с тобой - вот и молчишь).
Так вот, если напал враг, то всё - вставай, страна... не очень огромная, но все равно вставай. Даже если в твоей голове победил холодильник. (Про холодильник - сказ отдельный, а кто-то думал, что только в России происходят битвы с его участием? Опять удар по российской "уникальности"!)) И отражай нападение до последнего - то ли до последнего врага, то ли до последнего из таких, как ты.
А вот если нападет твой заклятый друг. Есть у твоего государства такой. Почему заклятый? Потому что ссорились твои вожди с ним не раз. И тебе зачитывали гадости про этого самого северного друга на закрытых политинформациях. А потом твой вождь ехал с ними торжественно брататься. И потом, ты в курсе (хотя не всегда это следует поминать), что против того самого врага в свое время выступил и тот самый друг. И не просто выступил, а положил на твоей земле миллион человек (во главе с сыном тогдашнего премьера друзей).
Так вот, друг не может напасть - по определению. Даже если заклятый. Он может только прийти на помощь в трудную минуту. Например, если власть в твоей стране захватил узурпатор (ты, конечно, даже произнести такое сейчас не можешь, но мысли и случайные слухи, куда их девать?!.) Захватил незаконно, нарушив правила наследования.
А друг, увидев такую мерзость, может прийти - и узурпатора выкинуть. Исправить искажения партийной линии, помочь с преодолением ошибок... да мало ли, как на политинформациях это называют!
В общем, его далеко не все будут рассматривать как оккупанта.
Да, а в "обозе" у заклятого друга (ты об этом, вероятно, не слышал даже от торговцев на рынке, но это так) - настоящий наследник Первого Вождя. Не какой-то липовый и побочный. Почти как возвратившийся король у Толкиена (но ты, конечно, о "Властелине колец" пока без понятия - придет время, посмотришь и это, если все пойдет правильно...)
В общем, вот так и может выглядеть расклад после беседы Трампа и председателя Си. Во всяком случае, есть множество сообщений о том, что китайская армия концентрируется у границы с Северной Кореей (и не только армия - говорят и про жандармерию, вероятно, для наведения порядка в тылу). Есть множество сообщений о передвижениях флота США на Дальнем Востоке (и он, возможно, будет задействован в ликвидации ПВО и прочих опасных объектов кимовского режима).
Что будет дальше, верен ли такой сценарий - поглядим. Возможно, все случится даже быстрее, чем сейчас мы думаем.
Да, про холодильники.
Почему-то, говоря о Северной Корее, мы говорим либо об ужасах и кошмарах (они там, естественно, присутствуют в числе - вообразите сталинский режим, доживший до XXI века), либо о каких-то "странностях" культа личности (лозунги на деревьях, сообщения, намекающие на то, что вожди повелевают природой - например, о радуге в честь очередного партийного праздника).
Между тем, там люди живут. И свойство человеческого организма - стремиться жить по возможности хорошо. Это физиология, ее не вытравил даже такой режим.
Так вот, стоило только чуть-чуть отпустить вожжи в экономике - и появился класс состоятельных (по северокорейским меркам) людей. И символы этого класса. И вот в Северной Корее таким символом стал холодильник (произведенный, как правило, у того самого "заклятого друга" - и ввезенный редким счастливчиком, получившим возможность быть гастарбайтером "там"). Неработающий - там нечего хранить, да и электричества нет. Но это - предмет роскоши. И ничего с этим "мещанством" не сделать, оно и там побеждает. Ибо - физиологично.
Так что люди там живут. И очень хочется надеяться, что быстрая хирургическая операция позволит им жить нормально.
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Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.
Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания. Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д. В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи).
К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.
По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
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