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Теги: дети (3074) Нацполиция (6908) Сумщина (573)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пограничники выявили "без вести пропавшую" 14-летнюю жительницу Киевщины при попытке попасть в Россию

На границе при попытке попасть в Российскую Федерацию пограничники выявили "без вести пропавшую" 14-летнюю девочку из Киевщины

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"Кисель-тв" потім розтрубило б про жорстокість "кієвской хунти".
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с чего ты это взял? с того что она хотела попасть в россию? да вы шерлок батенька
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Ну то скажіть чому,бо навіщо ви ставите такі питання ?
Бо там типу краще,так...
Для всілякої мерзоти- беркутівців,казнокрадів та убивць 100%.
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В Россию...?
Тем более ремня дать!
Повзрослеет - спасибо скажет.
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нет,панове бить не надо,это ничего не даст.ТАМ нужно родаков на вшивость проверить!
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Обычно в таких случаях оторванные подростки поступают наперекор. Возможно, родители там в порядке... Но не забываем, что среда тоже играет роль...
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В рабсию заманивают в рабство через вк и однокласники эти сети нужно запретить рассадник террора фсб.
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лягушка путишественница... небойсь к возлюбленному рвалась... весна... любовь.... взрослые решения... надавать по жопе, лишить гаджетов на время....
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Такие дети попадая в рабсию разбираются на органы или садят на цепь в рабство.
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Или же попадают в гаремы друзей Героя россии Рамзана Кадырова.
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ребёнок конечно ещё глупый... но читая комменты от людей которые тут выдвигают свои теории понимаешь что среди взрослых ещё намного больше тупых созданий чем среди детей
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девочкам,которие "полюбили Путина" ,и хотят от него родить,напоминаем- Путя любит мальчиков ))))
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Интересно бы узнать,что именно ее сподвигло на этот глупый поступок...
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Тоже интересно. И хорошо, что поймали... Страшно подумать, что могло бы произойти - от рабства до раздетого трупа в лесу.
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Serg Marco‏ @Serg_Marco 12 ч.12 часов назад
Хороший клип про ССО. Особо приятно видеть знакомые лица боевых парней. Типажный козак в клипе-боец Петр Святецкий https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4

Пограничники выявили "без вести пропавшую" 14-летнюю жительницу Киевщины при попытке попасть в Россию - Цензор.НЕТ 4832
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Электрогитара мультикам ). Вообще то зачотный клип
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Малолетняя заробитчанка-сос_лка? Подработать хотела?
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Готов отдать «полцарства» тому, кто объяснит: зачем при воспитании патриотизма десятилетиями соревнуют школьников в разборке автомата Калашникова НА СКОРОСТЬ?

Зачем солдаты разбирают автоматы - помню. Сам на срочной службе в те еще годы - после трех выстрелов на стрельбище - разбирал, долго-долго чистил и смазывал.

Но - на СКОРОСТЬ? Достигая (неизвестно, кем обозначенных) нормативов «сборки-разборки АК».

Не смогу понять, зачем десятилетиями наращиваем свою военную мощь?

После знамени над рейхстагом, на нас никто никогда не нападал.

Мы - да. На нас - нет.

Наращивая именно военную, а не экономическую мощь, и не интеллект населения, мы так и не смогли «догнать и перегнать»: окончательно отстали.

...Говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой, предыдущей войне.

Мы, похоже, все еще готовимся к позапрошлой.

«В этот день решили самураи перейти границу у реки...».

Разбираем и собираем автомат на скорость…

Хотя, и этот автомат, и скорость, с которой мы разделяем его на части - все это годно только для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Во всем мире уже другие скорости.

...Кони сытые бьют копытами...

...Пойдут танкисты в яростный поход...

...На позиции девушка провожала бойца...

...Когда мы - не мы: наше начальство окончательно патриотически сбрендит! - не станем устраивать соревнования между юными саперами по разминированию заминированных территорий на скорость?

Проигравших жалеть не будем.

Недостаточно патриотичны...

Дмитрий Шагиахметов.
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Чего хоть этой ссыкавке не хватало? Романтики? Расписать бы ей романтику ремнем на заднице под хохлому.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПограничники выявили "без вести пропавшую" 14-летнюю жительницу Киевщины при попытке попасть в Россию
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Siera-Zulu, Дмитрий Чуб, senia, Киданец, Юрий Булкин, Олександр Багряний, Володимир Петренко, Молчание, А П 6d5dcd2e, Джамал, Иван Афанасьев, sunuyiwipmailtempinfo, Змиевобандеровец, Vlad Pr, Дядько, Colt, Все тот же Ярослав Днепр, константен, Alina Sadovska, Index_Dias, Igor Bondar d7c0e727, Родион Иверин, Сергей Бондаренко 91687c01, Artaxerx II, vad, Вадимир Каракай, Дима Добрый, Baden, Люцифер, Другua, trolik, Дорогой Я, EUkozak, Лысый Сапожник, samski2, Garsia UA, RustIck, Pavlo Dudra, Nickol Nickols, Berko Berko, Franko, Михайло Вільхівський, Sophia-Maria Duglass, Виктор Ли a3db1a1b, Cтарий Кінь, Гыг с Вами, sulima ivan, Dmytro Osad, xТрактор, Vsevolod Marchenko, GSN, ODNAKO, ручка от чемодана, Lev Zawago, Miko R 798886a8, амфаш
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