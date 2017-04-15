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 Форум Украины(594592)
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Ігор Кичак

Wars, hungers, disasters, deaths ... god is blind when it comes to these things, and he only talks to us sending A FIRE in the place humans picked in the time and day humans decide ... no comments.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Войны, голод, бедствия, смерти ... бог слеп, когда дело доходит до этих вещей, и он только говорит с нами, отправляя ПОЖАР в то место, которое люди выбрали в то время, когда люди решают ...
без комментариев.
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Бог нічого нікуди не відправляє - зараз період довготерпіння Божого, коли він не втручається взагалі в життя людства.
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хоча якщо вважати його втручанням те, що життя людства підкоряється законам, за якими Він створив цей світ, то ...
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ну дик, шо ти тут робиш, нелох, тебе гейпарад зачекався.
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Саня , як ці сатаністи сьогодні немов показилися. Раніше б ображався я і скорбив.А зараз сміюсь немов з дурників. А за гейпарад для владіка ти круто
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По поводу нелохов.
Вернемся к талмудическим сообщениям, традиционно относимых к Иисусу Христу. Помимо Бен Пантиры его видят, в частности, в некоем еретике Бен Стаде или Бен Сотеде, научившимся магии в Египте. О нем говорится, что его побили камнями или повесили в городе Лидде (документы 3г, 3е). Последнее обстоятельство затрудняет отождествление этого лица с Иисусом, который был казнен в Иерусалиме. И, хотя в Оксфордском и Мюнхенском кодексах вавилонских трактатов Шаббат, 104a и Сангедрин, 67a имеется позднейшее добавление, утверждающее: «Бен Стада есть Бен Пантира...» (документ 3д), впечатление, что эти лица связаны между собою произвольно, не исчезает. В этом же добавлении слово «Стада» представляется как женское имя, которое носила мать Иешуа'. Последняя связывается с некоей «Мириам, завивающей волосы женщинам», о которой говорится в Талмуде, что она была неверной супругой Паппоса бен Иуды. Однако из вавилонского трактата Берахот, 5г и 61б следует, что Паппос бен Иуда был современником знаменитого рабби Акибы бен Иосифа и жил в конце I - начале II вв. н. э., то есть более чем на полвека позже Иисуса.
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Я вважаю себе віруючим. Неформал.Догматизм формалів викликає в мене сміх і чесно - огиду. Християни для мене - здорові люди які лікуються за компанію з хворими - ліками призначеними тільки для цих хворих.
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УЖЕ ОГОНЬ БЛАГОДАТНЫЙ СОШЕЛ... ИНТЕР ВЕЛ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ....
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21-й век и вера в такие сказки. Даже некоторые священники МП, самого дубового, кондового и пораженного язычеством, выступили с разоблачением этого фейка.
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Я верю в чудеса, и схождение благодатного огня ожидаю как ребенок

Всех с наступающим праздником Пасхи!!
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В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня - Цензор.НЕТ 7527там патичок покритий фосфором, а поверх фосфору леткою охолоджуючою речовиною, коли речовина випаровується фосфор нагрівається до температури середовища і починає горіти.
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Але якщо його масово поширювати, то властивiсть вогонь втрачае. Та i як до цього моменту жодноi пожежi не сталося. Можна вiрити чи не вiрити, але все ж для когось можливо це велике свято i надiя) Та i релiгiя - це не дуже так i погано. Уявляю, якби завтра свiт дiзнався, що Бога не iснуе. Почалася би в свiтi повна анархiя, з котрою наврядчи справилася армiя i полiцiя. А так хоч якийсь контроль.
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На счет фосфора уточните какой именно- белый,красный,желтый,черный....
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О жид ается ...,
но нет гарантии от БОГА ,

что сойдет именно т о т .
В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня - Цензор.НЕТ 9200
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Сошел огонь)) 3-ой мировой ядерной не будет) Киздец куйлу))))))))))
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Що, пані і панове, невже Чаша Гніва Господня - Переповнена?
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Вiн просто в образi томагавкiв зачистить в цьому роцi пару вилупкiв, котрi заважають розвитку цивiлiзацii, i кiнець)) Он один товстяк вже тихо сидить нижче трави, коли з однiеi сторони пуганули томагавками i авiацiею, а з другоi пуганули забороною поставками бабла i жратви) Вiдразу мозок став на мiсце)
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В нас свої вилупки є. Жоден іноземець, і навіть Трамп не буде нам за нас наше лайно за нами прибирати. Зуміли обгадитись з переляку, коли голосували за добре відомого пройдисвіта, треба вміти і виправити свою помилку. Вимагаючи Імпічмент і дострокові.
Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним. З Великоднем
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он не сойдет, когда США и Европа перестанут помогать Израилю баблом.... старый метод выбивания денег - посеять страх в душах верующих...они и помогают деньгами....от страха, а вдруг все написанное в Библиях правда...
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Естественно, была бы не постановка впускали бы всех желающих посмотреть на чудо, но....
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всякая религия - есть оружие и источник власти...она будет всячески навязывать ярмо веры во имя мира и достатка ее самой...
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))) Колись забава була - хрестові походи устроювати. Збиралась толпа головорізів і айда на Єрусалим благодатний вогонь добувати.
В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня - Цензор.НЕТ 4724
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лучше бы показали как айфон делают, там хоть "чуда" больше.
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Мну кажется это полнейшая путийня (ну хуйня кто не понял)
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Вообще-то иудейская звезда шестиконечная, но это мелочи. Хотелось бы у знатока идиша, иврита и немецкого узнать поподробнее, что в Торе говорится о Рабиновиче.
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Блін, ну начебто серйозні люди, а таку мутоту подають як новину
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от ви, звичайно ж, вважаєте пастафаріанців божевільними, бо вони вірять в літаючого макаронного монстра, а в те що з неба сходить вогонь і десь там в Ізраїлі мужик ходив по воді - це для вас абсолютно реально і нормально
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Ежегодная церемония схождения Благодатного огня, который проводится священнослужителями Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Греческой и Коптской церквей, в последние годы вызывает все больший ажиотаж в российских официальных СМИ, подчеркивающих некое особое значение Московского патриархата в этом событии. Не упускают случая заверить всех в собственной религиозности и о себе напомнить многочисленные российские политики и государственные чиновники. Вот и в этом году пресс-секретарь МИД России Мария Захарова поспешила сообщить в Facebook о своем прибытии в Израиль к Храму Гроба Господня. По ее словам эта поездка является паломничеством. Вместе с тем, она обещает не забывать о работе. Ежегодная церемония получения Благодатного огня начинается ранним утром и состоит из ряда ритуалов, которые заканчиваются желаемым результатом. Присутствующей на месте большого скопления верующих и туристов израильской полиции и службам безопасности, как правило, известно от местных священнослужителей время, на которое запланировано чудо, однако случалось и так, что кульминация действа происходила несколько позже графика.
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Почему-то предсказания Ванги после ее смерти меняются каждый год. Сегодня хотел посмотреть про пустынную европу в 2016 и уже еле нашел, а то везде было. Зато теперь везде есть что крым оторвется от одного берега и пристанет к другому , а в 2012 нигде не было. Вобщем Ванга после смерти до сих пор вангует.
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Ванга это очередная мошенница, как и все эти так называемые экстразензы.
https://www.youtube.com/watch?v=uKcpZ46rb9A
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А в Северной Корее Благодатный огонь уже сошел?
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Там американцы хотели передать, но после ихнего желания сделать это с китайцами, у толстяка огонь с заднего прохода сам сошел) Сидит тихо и не рыпается)
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Я думал будет хороший такой пасхальный бада-бум. Кацлы ж позорно слились и бросили хомяка, не смотря на то, что это они ему ЯО дали...
А в новостях тишина.
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
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всі релігії тримаються на казках і "чудесах". різні "чудеса" приваблюють стада баранів для котрих розмова по мобільному телефоні чи багатотонний літак в повітрі не чудо, а от "образ ісуса" який появився на стіні яку довго обсикали підлітки з місцевої дискотеки - чудо чудесне! чи якась пляма на вікні в вигляді "матінки божої" - то знову ж таки чудасія із чудес!
темінь їбуча! якщо творець і є, то я абсолютно не сумніваюсь, що йому оце блядство в вигляді кадил, довгих чорних спідниць та іншого "благодатного вогню" остогидне. звичайно ж якщо творцю є діло як там забавляються створена ним тля.
бо годі навіть й думати, що надрозуму який створив це все, було б приємним плазуванням перед ним навколішки якогось хробака, що таким чином "СЛАВИТЬ" його. ))
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Сошествие благодатного огня в Иерусалиме таки опередило шествие благодатных томагавков в северной корее.
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В Северной Корее благодатный огонь еще раньше сошел с пукана толстяка))))))
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Пожалуй. Господин Ын, несмотря на революционную трескотню - мы, мол, порвём Штаты, ху#кнув по ним ядерённой бонбой, жидко - до свиста, обделался, узырив на экранах радаров армаду, которая по приказу дедушки Трампа оказалась в зоне нанесения точного удара по каэндээрии.
Жыть-то всем хочется, даже революционеру Ыну, чтоб он, сука, об стену ынулся.
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Атеїсти, поясніть чому цей огонь перші хвилини не палить шкіру та волосся?
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Не стоит спорить с людьми не познавшими Бога. Нужно их просто пожалеть. В моей жизни было достаточно чудес, которые несовместимы ни с чем логичным и объясняемым.
Самое простое , это почувствовать Благодать Божью в церкви, когда слезы сами текут градом, очищая душу. Кто это ни разу не почувствовал, обязательно это почувствует, просто время не пришло или обстоятельства не заставили.
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Пасха- это символ возрождения. И обновления. Как природа умирает зимой и вновь расцветает все весной. Как умирает человек, а ему на смену приходят два его сына. Как раша напала на израненную Украину , распятую как Иисус, как нас обзывали фашистами, лгали на нас . Это была наша украинская коллективная голгофа. И мы должны обязательно возродиться и стать еще лучше.
Но есть наши сыны, которые отдали свои жизни из- за кацапов за Украину и так и не стали отцами. И самое позорное, что наша власть , как Иуды продолжают торговатьтс врагом и воровать в самой Украине. Сейчас на зике закончилась программа с Саакашвили , повтор, словами женщины, матери пятерых детей, одного из которых убили в этой войне. Она сказала такие слова, которые должны стать нашим гимном. Никто не уйдет от ответа, за что погибли наши дети. Мы спросим со всех. И кто напал и кто продавал и кто торговал.
Нам ненужен мир любой ценой. Слишком высока была цена произошедшего, чтобы мириться со всеми подряд.
Перед Великой Пасхой желаю всем нам реального Возрождения и Победы !
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21 век, а попы до сих пор людей за лохов держат.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь. ВИДЕО (обновлено)
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