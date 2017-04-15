NNN, Вадимир Каракай, Дмитрий Лозовский, Путенбох, Зоя Романюк, Сергей Галузин, Serjio 1611, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Волинський Руслан, 4life, Шпилли Вилли cd9fc0bf, sergik, Виталий Прокуратор, Cтарий Кінь, Володимир Науменко a6a66e08, Гамардж Ёба 21766217, Zaporozec, роман роман 93b1d6e5, Саша777, М А Р И К, Маричка Руденко, Лесли, Гыг с Вами, Светлана Т., Вася Путлер, Pavlo Dudra, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood, Владік, Герхард, Neutral13, marina marinina, Oleg Youryevich, Вячеслав, Sunrise Ajmi, Особиста Думка
Wars, hungers, disasters, deaths ... god is blind when it comes to these things, and he only talks to us sending A FIRE in the place humans picked in the time and day humans decide ... no comments.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Войны, голод, бедствия, смерти ... бог слеп, когда дело доходит до этих вещей, и он только говорит с нами, отправляя ПОЖАР в то место, которое люди выбрали в то время, когда люди решают ...
без комментариев.
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Вернемся к талмудическим сообщениям, традиционно относимых к Иисусу Христу. Помимо Бен Пантиры его видят, в частности, в некоем еретике Бен Стаде или Бен Сотеде, научившимся магии в Египте. О нем говорится, что его побили камнями или повесили в городе Лидде (документы 3г, 3е). Последнее обстоятельство затрудняет отождествление этого лица с Иисусом, который был казнен в Иерусалиме. И, хотя в Оксфордском и Мюнхенском кодексах вавилонских трактатов Шаббат, 104a и Сангедрин, 67a имеется позднейшее добавление, утверждающее: «Бен Стада есть Бен Пантира...» (документ 3д), впечатление, что эти лица связаны между собою произвольно, не исчезает. В этом же добавлении слово «Стада» представляется как женское имя, которое носила мать Иешуа'. Последняя связывается с некоей «Мириам, завивающей волосы женщинам», о которой говорится в Талмуде, что она была неверной супругой Паппоса бен Иуды. Однако из вавилонского трактата Берахот, 5г и 61б следует, что Паппос бен Иуда был современником знаменитого рабби Акибы бен Иосифа и жил в конце I - начале II вв. н. э., то есть более чем на полвека позже Иисуса.
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Всех с наступающим праздником Пасхи!!
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но нет гарантии от БОГА ,
что сойдет именно т о т .
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Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним. З Великоднем
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https://www.youtube.com/watch?v=uKcpZ46rb9A
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А в новостях тишина.
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темінь їбуча! якщо творець і є, то я абсолютно не сумніваюсь, що йому оце блядство в вигляді кадил, довгих чорних спідниць та іншого "благодатного вогню" остогидне. звичайно ж якщо творцю є діло як там забавляються створена ним тля.
бо годі навіть й думати, що надрозуму який створив це все, було б приємним плазуванням перед ним навколішки якогось хробака, що таким чином "СЛАВИТЬ" його. ))
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Жыть-то всем хочется, даже революционеру Ыну, чтоб он, сука, об стену ынулся.
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Самое простое , это почувствовать Благодать Божью в церкви, когда слезы сами текут градом, очищая душу. Кто это ни разу не почувствовал, обязательно это почувствует, просто время не пришло или обстоятельства не заставили.
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Но есть наши сыны, которые отдали свои жизни из- за кацапов за Украину и так и не стали отцами. И самое позорное, что наша власть , как Иуды продолжают торговатьтс врагом и воровать в самой Украине. Сейчас на зике закончилась программа с Саакашвили , повтор, словами женщины, матери пятерых детей, одного из которых убили в этой войне. Она сказала такие слова, которые должны стать нашим гимном. Никто не уйдет от ответа, за что погибли наши дети. Мы спросим со всех. И кто напал и кто продавал и кто торговал.
Нам ненужен мир любой ценой. Слишком высока была цена произошедшего, чтобы мириться со всеми подряд.
Перед Великой Пасхой желаю всем нам реального Возрождения и Победы !
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https://youtu.be/czhukfWrQ2M
Обращение украинца к россиянам
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