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Материалы по теме:  Великдень
Теги: Великдень (5) релігія (77)
Тему создал: редактор новостей

В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня (обновлено)

Встреча благодатного огня в Борисполя ожидается 15 апреля в 19:00 - 20:00.

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Вот это благодатный огонь, вот это я понимаю..
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СЛАВА НАШЕМУ ГОСПОДУ !!!! Есть пророчество старцев , что когда Огонь перестанет сходить , то это будет означать рождение антихриста и приближающий конец света.
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Антихристи вже народжувались..друже Джамал..
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Джамал,что то не так видать в пророчестве антихрист уже давно на земле,увьі.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь - Цензор.НЕТ 7342
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Или светлый образ его... (похороны сатаны)
В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня - Цензор.НЕТ 4766
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Ботокс у этого, что слева - один в один с оригиналом.
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Поверь,пока будете нести деньги и восхвалять ,он(огонь)будет сходить))))
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Строго в назначенный день происходит чудо самовозгорания в закрытом от глаз помещении.Говорят можно и раньше или позже,но тогда это будет цирк,а нужно "чудо". Без "чуда" религия обречена .Зачем народу босоногий еврей ежели он не может ходить по воде,аки посуху? Правда про те дела свидетелей не было ,но лет через сто с гаком появились...И написали ...
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Благодатный огонь сошел, значит, мировой войны в этом году не будет.
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!!!!!!!!!!!.............. ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!!!!!!!!!!
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Благодатный огонь всегда сходит в субботу(шабат)без разницы, но,на кануне Православной Пасхи,но каждый год, как Католическая ,так и Православная,всегда в один день,но дни меняются каждый год и месяца тоже.Просьба к людям,кто в этом разбирается,дайте ссылки,буду очень благодарна,спасибо.
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Это просто очередной РИТУАЛ (православнутой церкви), один из многих в культе и не более того, ни какому "чуду" не имеет отношения!
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Смотрел неоднократно видео СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ . Действительно радостно на душе. А самое главное , что огонь сходит только нашему Православному Патриарху.
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Огонь Благодатный принимает Иерусалимский Патриарх.Кстати Он имеет свойство минут 5 не пекти.
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Якби би годин п'ять то я би повірив.Невже бог не всемогутній...
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Не забувайте, що священника обшукують і дають атрибути мусульманські власті, бо все відбувається у їх секторі. А в країні влада іудейська, що теж не визнає Воскресіння. Священника обшукують і повністю переодягають, як і печерку, де був Господь похований
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Але, якщо якийсь священник не сумлінно виконує свою службу, то буде відповідати на Страшному Суду. Священників будуть судити першими
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Раджу ще раз перечитати, уважно. А переодягання це теж саме як фокусник показує глядачам пустий ящик.
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То чого вас так штирить, якщо це просто "переодягання" ?
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Я там был 9 лет тому, стоял внутри храма недалеко от Кувуклии, я очень скептический человек, но один факт который меня удивил, я держал руку около полторы минуты над свечой и пламя не обжигало... я знаю что факиры голыми ногами по углям ходят... но я себя к ним не отношу... странновато это...
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как люди жили до христианства,мусульманства,неужели до сих пор кто-то верит в это,если коротко то все эти религии имеют еврейский корень под названием тора
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Сынок,не стоит говорить о вещах тебе не известных.Ветхий завет-главная,кстати, часть библии (Библия---собрание книг в переводе.)--это и есть Тора( за исключением пары чисто еврейских книг вроде Талмуда) "Господь" создал человека по образу и подобию своему и получился ....еврей Адам.Еврейский народ пребывал в гордом одиночестве аж до того,когда еврейский же правитель Вавилона не затеял строительство небоскребе,для совместного с богом чаепития.Тут бы Господу и одернуть строптивца,но Господь затеял вовсе не понятное...."смешал у строителей языки и разделил народы". С тех пор в мире говорят на разных языках и бывшие евреи стали японцами ,афганцами ,узбеками и тд и тп.
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про еврей Адам пападробнєє з посиланням на текст б-ласка.
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Зажигалка и в этот раз не подвела.
Верю, что был Исус, верю, что послан высшими силами, верю, что они есть, потому что уж очень всё гармонично устроено - из хаоса такое не могло получиться. Верю, что умерший, его интеллект и то, что называют совестью - не пропадают бесследно...
Но церковь, "чудеса" - это бизнес и ничего личного.
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Напомню - именно эта надпись (Jedem das Seine) была на воротах концлагеря Бухенвальд.
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Скоро Благодатный огонь привезут на американские авианосцы и те с радостью поделятся им с толстячком))) Эх, и тут обосрали вату, которая уже кричит от ядерной войне) Ишь,не бывать ей) Лучше само окружение куйла мочканет эту гниду, чем расстанется со своими бабками и имуществом на Западе)
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Такая же реакция и у меня на такие новости)) Но это личное дело верующих, я не критикую.
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Цензор , спасибо за эту радостную новость !!! Я своего духовного отца Архимандрита Ираклия поздравил в телефонном режиме. А так-же поздравляю с этим всех Православных Братьев и Сестер !!!
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а,католики или протестанты,а также адепты различных сект христианского толка,про язычников и мусульман даже не спрашиваю,тебе не братья?
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Католики и протестанты , даже не знаю.Чужды они по вероисповеданию мне. Бог разсудит.
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раз чужды по вере значит все не братья ясно,а богу до лампочки земные дрязги и судить он не будет за это
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тамбовский олк,что за творение такое,крыша едет от злости,а товарищ сектант ты же убить меня готов за то что я не разделяю твои взгляды на религию,и как это йисус мог быть сыном бога если его родила женщина еврейка,у них по матери нация идет,значит он был еврей который лоховал массу
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и что дальше,дурак ты фанат не понятно чего
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а мне нет. я бы протестанство принял с легкостью. вера в Христа безгранична. и они намного дисциплинирование чем мы, в силу сложившегося менталитета и уклада жизни. Прагматизм есть добродетель.
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что тебе чурка до православних?
иди теряйся в своих степях
ординцам здесь не место
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йисус был обычным мошенником,после него таких "сынов божьих" было сотни,с другой стороны все не любят евреев но поклоняются ихним божкам,мусульманство тоже отголосок еврейства
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Serg Marco‏ @Serg_Marco 12 ч.12 часов назад
Хороший клип про ССО. Особо приятно видеть знакомые лица боевых парней. Типажный козак в клипе-боец Петр Святецкий https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4

В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня - Цензор.НЕТ 6628
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религия в средние века была удобной вещью,если что не так отлучают и все человек становится автоматом изгоем,его можно убить без суда и следствия,и эта фраза "всякая власть от бога",церковь и мечеть всегда была на стороне власти и оккупанта,современные верующие это всего лишь дань традиции,религия также заставляет ненавидеть всех кто не разделяет точку зрения верующего,все войны за последние 1,5 тысячи лет были под религиозными лозунгами,пролились океаны крови,верующий в первую очередь дойная корова для паразита в рясе
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что тебе чурка ординская до православних?
иди лучше к своим ишакам и займись своим любимим делом
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а,показываешь свою любовь ближнему,чем ты лучше того бородача который убьет кто с ним не согласен,религия разделяет людей,и слушай сюда ишак в Казахстане живет 4 млн славян,и все люди одинаковы по своей природе,а ты фашист делишь их на наций и вероисповедание
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Іісус у свіїй притчи пояснив хто такий ближній, ти не ближній.
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угу еврей четко указал,мочи всех кто не снами
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Научный комунизм,- это тоже религия, хоть и безбожная, хотя, многие искренне верили...
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Не хочу обидеть верующих, но не могу понять одного, почему никто не поставит скрытую камеру в Кувуклии - часовне над Гробом Господним, чтоб записать как де факто зажигается благодатный огонь, ведь если это реальное чудо, этот нерукотворный факт сильно бы укрепил христианскую веру... А так епископ иерусалимский закрывается в часовне двери опечатываются и он там молиться, но сам факт схождения огня, от простых людей скрыт... жаль...
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засунь єту камеру лучше себе в задницу и наблюдай
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зачем? запишитесь в "кружок юного химика" и потом не будите глупые вопросы задавать!
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Бог не действует Явно ибо тогда все знали что Есть БОГ и это факт - не было бы Веры ...
Верой только можно угодить Богу
В Библии написано что и Огонь будет с неба сходить - но будет это чудо длелать не Бог ...
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Иисус-Искусственный Интеллект Системы Управления Событиями.
----------------------------
Мы всего лишь лабораторные крысы, уважаемые...и мошенническое возгорание фитиля ничего не меняет в этом процессе. Не первые на этой планете, кстати...очень надеюсь, что следующие опыты окажутся более удачными и кому-то будет польза от наших мучений.
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"... бо так полюбив Господь Світ, що віддав Сина свого Єдинорідного, щоб кожен міг отримати життя вічне..."
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В Гугле есть много всего о том, то можно воспроизвести этот огонь в домашних условиях. Так, что ищите и обрящите.
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никакая камера ничего не докажет, да основной массе верующих доказательств не надо. Ну а для великих химиков. Фосфор горит оранжевым, а благодатный огонь голубым. Свидетельства гуглите их море
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Интересто происхождение слова "мошенник"
Корень "моше"(мойше,моисей),экскурсовод
водивший по пустыне определенный народ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня (обновлено)
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Siera-Zulu, Дмитрий Чуб, senia, Киданец, Юрий Булкин, Олександр Багряний, Володимир Петренко, Молчание, А П 6d5dcd2e, Джамал, Иван Афанасьев, sunuyiwipmailtempinfo, Змиевобандеровец, Vlad Pr, Дядько, Colt, Все тот же Ярослав Днепр, константен, Alina Sadovska, Index_Dias, Igor Bondar d7c0e727, Родион Иверин, Сергей Бондаренко 91687c01, Artaxerx II, vad, Вадимир Каракай, Дима Добрый, Baden, Люцифер, Другua, trolik, Дорогой Я, EUkozak, Лысый Сапожник, samski2, Garsia UA, RustIck, Pavlo Dudra, Nickol Nickols, Berko Berko, Franko, Михайло Вільхівський, Sophia-Maria Duglass, Виктор Ли a3db1a1b, Cтарий Кінь, Гыг с Вами, sulima ivan, Dmytro Osad, xТрактор, Vsevolod Marchenko, GSN, ODNAKO, ручка от чемодана, Lev Zawago, Miko R 798886a8, амфаш
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