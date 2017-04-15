В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня (обновлено)

Siera-Zulu
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, Виктор Ли a3db1a1b
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, samski2
, Молчание
, Штурман 9fa3d7d3
, senia
, Змиевобандеровец
, Miko R 798886a8
, Igor Bondar d7c0e727
, Алекс Эладин
, Dmytro Osad
, yeah
, Олександр Багряний
, Вадимир Каракай
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, Алексей Носов d8330900
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, Дорогой Я
, Юрий Булкин
, Киданец
, Путлер Капут
, Родион Иверин
, Vlad Pr
, Виктор Сидоров 2e52621c
, vad
, sunuyiwipmailtempinfo
, А П 6d5dcd2e
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, Другua
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, Вася Васильев 5865a90f
, Александр Рудаков
, Александр Туманов e8e7e26d
, Леонид Богданов
, trolik
, vokvok
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, софи
, Magua Guronian
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, слава загоровский
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, Михайло Вільхівський
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, Георгий Кузмичь
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, Гыг с Вами
, Лена Солнышко
, валерий коренев 41e3634f
, мон
, зеленка
, Волинський Руслан
, Панас Рудченко
, Сергей Марикуца
, Сергей Козловец
, GSN
, To Response
, ручка от чемодана
, Hulio
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, свободный человек b4fbfe90
, delo delo
, Anna Medvedeva
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Всего на сайте: 176 писателей
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Верю, что был Исус, верю, что послан высшими силами, верю, что они есть, потому что уж очень всё гармонично устроено - из хаоса такое не могло получиться. Верю, что умерший, его интеллект и то, что называют совестью - не пропадают бесследно...
Но церковь, "чудеса" - это бизнес и ничего личного.
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иди теряйся в своих степях
ординцам здесь не место
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Хороший клип про ССО. Особо приятно видеть знакомые лица боевых парней. Типажный козак в клипе-боец Петр Святецкий https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
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иди лучше к своим ишакам и займись своим любимим делом
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путин - хуйло
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Верой только можно угодить Богу
В Библии написано что и Огонь будет с неба сходить - но будет это чудо длелать не Бог ...
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Мы всего лишь лабораторные крысы, уважаемые...и мошенническое возгорание фитиля ничего не меняет в этом процессе. Не первые на этой планете, кстати...очень надеюсь, что следующие опыты окажутся более удачными и кому-то будет польза от наших мучений.
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Корень "моше"(мойше,моисей),экскурсовод
водивший по пустыне определенный народ.
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