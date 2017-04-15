На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки

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Кил 250 - 300 потянет.
)))
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Новости Крымнаша. Выпуск #879 за 14.04.2017 «Предатели думали, что присосутся к нефтепроводу, но присосались к ним» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/14/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-879-%d0%b7%d0%b0-14-04-2017-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/ …
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Я готова принять твои вагоны...
Да мои вагоны скоро войдут в тебя...
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Остряково
Станция перед Симферополем...
Многие помнят...
стояли там часто долго-пока поезда пути в Симфи освободят Когда до 100 в день было.
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И зря...
Которое лето коту под хвост.
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В Крыму ждут украинских туристов.
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Новость дня на Первом республиканском: В Кировском заработал второй банкомат
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"Крыминформ: В России признали нерентабельность грузопассажирских перевозок по Черному морю с использованием портов Крыма, за исключением Керченской паромной переправы. Так что, то, что написано в статье, означает "С паршивой овцы хоть шерсти клок"(с).
И еще:
14.04.2017 на заседании "Комитета Госсовета Республики Крым по промышленной политике, транспорту...", его российский председатель П.Запорожец заявил: «Если проанализировать, что творится в крымских портах - ситуация катастрофическая. В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, сегодня осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован… Все идет к тому, чтобы порт разорить и в конечном итоге продать…»
Вот вам и еще один камушек с неба, крымнаши…"
С моей стороны - No comments.
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Рашка стягує ЗРК до кордону з Пн.Кореєю. Але їм треба передати, що з того боку Земля також кругла, нехай дуже не напрягаються.
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Бхахах , дайте ему гравицапу Видеол летающих комунальщиков симферополя https://www.youtube.com/watch?v=jc2MwNB7gyg …
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позвонили знакомому, сказали во вторник на сборы. дуралей год назад всего 10 дней был в ополчении, сам ушел. теперь на учете. маты и паника
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ватан, пиши исчо!
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Украина стремится откріть свои границьі ,кацапстан лезет в полную изоляцию,явился тут такой ,рассказать нам про "мирок".
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Фашисты были в Италии.
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Павел Дуров считает, что за Украиной будущее, а в России делать нечего http://varlamov.ru/2331290.html
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Венесуэла. Майдан. Украинский Флаг. Гордость.
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Эксперт напомнил о том, что "у них уже создана муниципальная полиция - практически это частная военная компания, которая в нужный момент получит оружие". За Украину в Мариуполе будет бороться только "полк патриотов", - предположил Жданов. Нужно просто выходить на прежнюю границу за Новоазовск и прорыть новый канал на Перешейке для прохождения судов с Мариуполя в Чёрное море, Московской Орде остров Крым будет большой обузой и они оттуда опять уползут. Для Украины Крым был тоже обузой,а ещё этот халявный народ, который там засел. Мариуполь должен стать военным закрытым городом!.Население ,которое тянется к России должно быть переселено с прифронтового, военного города Мариуполя, в глубинку Украины.такое практиковалось в годы Сталина..
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Хороший клип про ССО. Особо приятно видеть знакомые лица боевых парней. Типажный козак в клипе-боец Петр Святецкий https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
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