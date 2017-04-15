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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: Крым (19497) оккупация (6822) транспорт (1175)
Тему создал: редактор новостей

На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки

Оккупанты заявляют об открытии второй паромной линии.

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Військове спорядження , фашисти з усього світу , сталагмітотворці , багата лайна на росії є .
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Кацапи вже випускають вагони-амфібії? Хтось може викласти фото такого дива?
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Зимой или в шторм, это корыто тоже будет дрейфовать?
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Слон готов сожрать 1000 кг ананасов в день. А кто ему даст?
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ну хватит врать!советсткий союз уже давно закончился,ЛЮДИИИИ проснитесь,какие вагоны,какие доставки????Керченский мост -уже открыли, ленточку красную ножницами уже перерезали????будут доставки,но с оружием,КРЫМЧАНЕ!!!!! ВАМ это нужно?????
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Там вже збираються тунель рить на дні моря)))
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а кто спрашивает их согласие?они терпилы и лохи.поэтому пусть терпят и лохаются.
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Керченский мост откроют в конце 2018 года. Ты уверена, что это оружие?
На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 6027
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190 вагонов? А их хватит, чтобы напоить миллион крыс?
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Строительство ТЭЦ перенесли неизвестно на сколько, т.к. Сименс отказался продавать свои турбины, но крымчане активно готовятся к украинскому безвизу)))
На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 8834
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Так хочется ответить говнюкам: повернуть время вспять, в 2014 год и включить тогда мозг, а лучше в 2010, когда за подачки януковичу галки ставили в бюллетенях.
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Один вопрос; что можно возить из педерации в крым таким количеством вагонов? Ответ на поверхности или гавно или коровьи лепешки !
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Какое-то межгосударственное порно:

Я готова принять твои вагоны...
Да мои вагоны скоро войдут в тебя...
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 17 ч.17 часов назад

Остряково
Станция перед Симферополем...
Многие помнят...
стояли там часто долго-пока поезда пути в Симфи освободят Когда до 100 в день было.На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 356
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Ждут крымчаки отдыхающих...
И зря...
Которое лето коту под хвост.
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файний речник АТО‏ @rechnikato 13 апр.
Новость дня на Первом республиканском: В Кировском заработал второй банкомат
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а как по другому нести русский мир в страны? логика? как они с масквы будут говорить что рашака гуд?
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На керченском сайте Керчь.ФМ, по поводу этой победной реляции, посетитель с ником Антон-94 написал:

"Крыминформ: В России признали нерентабельность грузопассажирских перевозок по Черному морю с использованием портов Крыма, за исключением Керченской паромной переправы. Так что, то, что написано в статье, означает "С паршивой овцы хоть шерсти клок"(с).
И еще:
14.04.2017 на заседании "Комитета Госсовета Республики Крым по промышленной политике, транспорту...", его российский председатель П.Запорожец заявил: «Если проанализировать, что творится в крымских портах - ситуация катастрофическая. В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, сегодня осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован… Все идет к тому, чтобы порт разорить и в конечном итоге продать…»
Вот вам и еще один камушек с неба, крымнаши…"

С моей стороны - No comments.
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AK‏ @erranta2_andrij 14 ч.14 часов назад
Рашка стягує ЗРК до кордону з Пн.Кореєю. Але їм треба передати, що з того боку Земля також кругла, нехай дуже не напрягаються.

На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 2687
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А чего С-400 уже не катит , раз решили ЗРК Оса использовать.
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Чел же говорит, что С-400 для круглой земли не катит
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В СССР попов в армию не пускали , по тому все ЗРК делали именно для круглой земли.
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Хуйло будет возить паромом в Крым воду газ и электро-энергию Живи Украинский Крым и сдохни оккупант ХУЙЛО
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Донецьк_Украина®‏ @R_Donetsk_UA 16 ч.16 часов назад
позвонили знакомому, сказали во вторник на сборы. дуралей год назад всего 10 дней был в ополчении, сам ушел. теперь на учете. маты и паника
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Тебе сказать куда идти из нашего мирка? Может тебе водьі поискать для Крьіма?
Украина стремится откріть свои границьі ,кацапстан лезет в полную изоляцию,явился тут такой ,рассказать нам про "мирок".
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Стоит заметить, что в Германии были нацисты.
Фашисты были в Италии.
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Вагоньі то можно принимать , только с чем? Скорее всего с оружием, казламордьіе и сами продуктами не балованньі, вот обрадуются,что еще и крьісчане примкнули к их корьіту с открьітими клювами.
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Если они будут доверху забиты трупами отпускников то неплохо...неплохо...
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США начали новый этап испытаний ядерной бомбы на построенном в штате Невада, макете московского Кремля. А на России недавно пробовали захват Рейхстага . На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 7721
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Это как это вторая переправа? Маршрут тот же, шторма те же. Еще одно ржавое корыто что ли? Для успешного потопления?
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Как я понимаю, Мариуполь практически готов, ментально готов. Обратите внимание на пакет телевидения, который смотрит Мариуполь. Если будет дана команда, люди выйдут на улицы с триколорами. Тот же металлургический комбинат в Мариуполе, тот же порт и другое", - высказал военный эксперт Олег Жданов
Эксперт напомнил о том, что "у них уже создана муниципальная полиция - практически это частная военная компания, которая в нужный момент получит оружие". За Украину в Мариуполе будет бороться только "полк патриотов", - предположил Жданов. Нужно просто выходить на прежнюю границу за Новоазовск и прорыть новый канал на Перешейке для прохождения судов с Мариуполя в Чёрное море, Московской Орде остров Крым будет большой обузой и они оттуда опять уползут. Для Украины Крым был тоже обузой,а ещё этот халявный народ, который там засел. Мариуполь должен стать военным закрытым городом!.Население ,которое тянется к России должно быть переселено с прифронтового, военного города Мариуполя, в глубинку Украины.такое практиковалось в годы Сталина..
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бесполезный для расеи Крым в очередной раз пытается показать свою полезность с помощью фантазий...
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Serg Marco‏ @Serg_Marco 12 ч.12 часов назад
Хороший клип про ССО. Особо приятно видеть знакомые лица боевых парней. Типажный козак в клипе-боец Петр Святецкий https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4

На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 7605
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Я готовий прийняти тисячу "баксів" в сутки але не дають.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки
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Путлер Капут, Siera-Zulu, Дмитрий Чуб, Алекс Эладин, senia, Олександр Багряний, Киданец, Юрий Булкин, Володимир Петренко, Молчание, La Figa56 ab2ed38e, А П 6d5dcd2e, Джамал, Иван Афанасьев, sunuyiwipmailtempinfo, Змиевобандеровец, Vlad Pr, Дядько, Colt, Все тот же Ярослав Днепр, константен, Alina Sadovska, Index_Dias, Igor Bondar d7c0e727, Родион Иверин, Дима Добрый, Сергей Бондаренко 91687c01, Artaxerx II, vad, Вадимир Каракай, Baden, Люцифер, Другua, trolik, Дорогой Я, EUkozak, Лысый Сапожник, samski2, Garsia UA, RustIck, Pavlo Dudra, Nickol Nickols, Berko Berko, Franko, Михайло Вільхівський, Sophia-Maria Duglass, Виктор Ли a3db1a1b, Cтарий Кінь, Гыг с Вами, sulima ivan, Dmytro Osad, xТрактор, Vsevolod Marchenko, GSN, ODNAKO, ручка от чемодана
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