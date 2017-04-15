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Теги: Крым (19497) самолет (2138) США (12371)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Самолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма

В пятницу, 14 апреля, патрульный противолодочный самолет Военно-Морские Силы (ВМС) США P-8A Poseidon осуществил разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Россией Крыма.

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Они пустые болванки кидают , как как усовершенствуют управляемую бомбу как средство доставки .
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Так пусть вояки педерации им штраф выпишут за нарушение !
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В его сторону летели проклятья,балалайки,валенки.........
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Ура-а-а-а-а..................... яке досягнення.... ми їх "взули".................. Слава Україні!!!!!!!!!!
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Та не, просто глупый обдолбаный даунбасёнок. У нас на работе таких полно.
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До окупації такого не було. Нехай плешивий задумається, чи потягне паРаша нову гонку озброень.
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трамп работает на путина, не забывай кацапчик
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у вас, кацапни лишнехромасомной, весь мир на пуйло работает))) иди лепи пасху из дерьма) в рашко церковь с чем пойдешь?
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ты что даун? Путин твой хакнул компуктеры и выиграл победу Трампу. Трамп дружблдан ПУтина. смотри ТСН
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кацапня даже не может удержаться, чтоб, даже тут, с большой буквы фамилию своего педофила не написать)))))))))))))))))))))))
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от фотока очень красивая Путин лопнет от нервов, что он империю утратил.
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США была и будет мощной державой- там меньше воруют, только СССР мог с ней потягаться! А так что Расея дети их в Америке, счета банковские там, квартиры на Маями да и компромата на первых лиц достаточно...Только и того что на даунбасе может шашками махать!
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ага) По дороге назад 10 авианосных групп, которые пупсика скоро поздравят с годовщиной рождения там какого-то хрена северо-корейского, заскочат в Крым))
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о да тупо полетать на самолёте не каждая страна позволит.
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Вообще запредельная смелость, над Черным морем летали, в новости попали. Раша такого себе над Балтикой, не позволяет.
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У пидорашек граница с Балтией , а у амеров такой границы с Черным морем нет , а ведь летают , сукины дети , а твой фюрер-педофил только молча утирается ...
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Скоро мабуть до Одеси гості зайдуть.... готуються друзі зі Штатів.. а де тама на Криму стоять о великі с400..))))ну ті, шо падають...))
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Они не стоят они туристов катают по морю. Днем они надувные бананы а при необходимости их ставят вертикально чтобы пугать НАТО...
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На ЧФ РФ объявлен санитарный день для стирки обгаженных портков и трусов
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скільки там треба, шоб тамагавки накрили ті кацапські бази, шо у Криму Українському незаконно розмістили слапатоеди??))
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і ще, коли гості припливуть до Одеси, потім коли вони вийдуть у море, нехай кацапа летчик спробує пролетіли біля корабля...))
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Как хочется проснуться и с утра прочитать новость что сегодня ночью тамагавками была уничтожена разейская база в окупированном крыму...
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а почему на цензоре нет этой новости?
В Україні створили нову надпотужну снайперську гвинтівку (ВІДЕО)
Абы сразу заткнуть огнетушителем пуканы нев@бенно вумных экспердов сразу поясню:
Винтовка - гибрид автоматической системы и системы с ручной перезарядкой.
Затвор открывается, патрон вкладывается в патронник, затвор запирается за боевые упоры расположенные в 3 ряда. при нажатии на спусковой крючок происходит выстрел ствол и затвор откатываются назад, достигнув определенной точки затвор отпирается и экстрактор выбрасывает стрелянную гильзу, затвор остается в крайнем заднем положении, для подготовки следующего выстрела нужно вложить новый патрон и запереть затвор.
таким образом винтовка скорострельнее обычных болтовух, и конструктивно проще, легче и точнее полуавтоматических систем.
Гыыыы!
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Потому, что это давно не новость. Новостью будет принятие её на вооружение.
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сша могут себе позволить, ведь когда прав-во сша думало об вооружении армии, самолетах, базах... тот же "порох" сколачивал бабосы
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Как Трамп Россию в угол загнал
Лилия Шевцова: А ведь на него Москва так надеялась...

Возможно, неосознанно. Но это не меняет результата. Новый американский президент фактически закладывает тротил под фундамент российской системы - нашу державность.
А ведь на него Москва так надеялась; можно себе представить нынешние чувства в кремлевских кругах.
Короче, смотрите сами. Во-первых, Трамп не просто разрушил российскую монополию на непредсказуемость. Он самым наглым способом выбил у Кремля важнейший инструмент внешней политики - Россия могла позволить себе быть непредсказуемой, собирая тактические победы, только тогда, когда была уверена в предсказуемости Америки и Кремль мог просчитать ее реакцию. А как же теперь быть, когда все усилия придется тратить на то, чтобы следить за трамповскими кульбитами.
Во-вторых, начав размахивать Томагавками и сбросив в Афганистане десятитонную "Матерь всех бомб", Трамп тем самым заявил о не только о своем праве решать мировые проблемы силовым способом, но и готовности к интервенционизму. Что это может означать? Вчера он решил побомбить в Сирии и Афганистане. Сегодня он грозит нанести удар по Северной Корее, в случае, если ее лидер решится на новые ядерные испытания. А завтра Трамп надумает навести порядок на Донбассе!! Теперь от него можно ожидать любой пакости!
Многие, особенно в Москве, надеялись, что Трамп утащит Америку на отдых и освободит мировую сцену от надоевшего гегемона. Наконец-то можно будет поплясать! А он что делает? Разрушил российский план по спасению Ассада - и во имя чего были все российские усилия? Решил поддерживать НАТО и затеял дружбу с Пекином, прогнорировав протянутую Кремлем руку дружбы. Конечно, можно в блестящей кампании Ирана и Сирии (Эрдоган предал - вот перевертыш!) подумать о возмездии. Но вот ведь проблема: с Америкой можно бодаться и дергать Америку за хвост, но решиться на конфронтацию никак нельзя. Кремль это хорошо понимает. Ведь тогда придется отказаться от испытанного механизма выживания за счет использования ресурсов Запада, ключ к которым в американском кармане. Нет, Кремль не может на это пойти.
Прискорбно и то, что уже нельзя себе позволить хотя бы дернуть Америку за усы, как в славные времена Обамы - этот безбашенный Трамп ведь может и ответить!
Ну что же с ним делать!? Ни сочувствия, ни понимания! Ни уважения к традиции... Негодяй! Однозначно негодяй!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСамолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма
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