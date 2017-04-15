Самолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма

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В Україні створили нову надпотужну снайперську гвинтівку (ВІДЕО)
Абы сразу заткнуть огнетушителем пуканы нев@бенно вумных экспердов сразу поясню:
Винтовка - гибрид автоматической системы и системы с ручной перезарядкой.
Затвор открывается, патрон вкладывается в патронник, затвор запирается за боевые упоры расположенные в 3 ряда. при нажатии на спусковой крючок происходит выстрел ствол и затвор откатываются назад, достигнув определенной точки затвор отпирается и экстрактор выбрасывает стрелянную гильзу, затвор остается в крайнем заднем положении, для подготовки следующего выстрела нужно вложить новый патрон и запереть затвор.
таким образом винтовка скорострельнее обычных болтовух, и конструктивно проще, легче и точнее полуавтоматических систем.
Гыыыы!
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Лилия Шевцова: А ведь на него Москва так надеялась...
Возможно, неосознанно. Но это не меняет результата. Новый американский президент фактически закладывает тротил под фундамент российской системы - нашу державность.
А ведь на него Москва так надеялась; можно себе представить нынешние чувства в кремлевских кругах.
Короче, смотрите сами. Во-первых, Трамп не просто разрушил российскую монополию на непредсказуемость. Он самым наглым способом выбил у Кремля важнейший инструмент внешней политики - Россия могла позволить себе быть непредсказуемой, собирая тактические победы, только тогда, когда была уверена в предсказуемости Америки и Кремль мог просчитать ее реакцию. А как же теперь быть, когда все усилия придется тратить на то, чтобы следить за трамповскими кульбитами.
Во-вторых, начав размахивать Томагавками и сбросив в Афганистане десятитонную "Матерь всех бомб", Трамп тем самым заявил о не только о своем праве решать мировые проблемы силовым способом, но и готовности к интервенционизму. Что это может означать? Вчера он решил побомбить в Сирии и Афганистане. Сегодня он грозит нанести удар по Северной Корее, в случае, если ее лидер решится на новые ядерные испытания. А завтра Трамп надумает навести порядок на Донбассе!! Теперь от него можно ожидать любой пакости!
Многие, особенно в Москве, надеялись, что Трамп утащит Америку на отдых и освободит мировую сцену от надоевшего гегемона. Наконец-то можно будет поплясать! А он что делает? Разрушил российский план по спасению Ассада - и во имя чего были все российские усилия? Решил поддерживать НАТО и затеял дружбу с Пекином, прогнорировав протянутую Кремлем руку дружбы. Конечно, можно в блестящей кампании Ирана и Сирии (Эрдоган предал - вот перевертыш!) подумать о возмездии. Но вот ведь проблема: с Америкой можно бодаться и дергать Америку за хвост, но решиться на конфронтацию никак нельзя. Кремль это хорошо понимает. Ведь тогда придется отказаться от испытанного механизма выживания за счет использования ресурсов Запада, ключ к которым в американском кармане. Нет, Кремль не может на это пойти.
Прискорбно и то, что уже нельзя себе позволить хотя бы дернуть Америку за усы, как в славные времена Обамы - этот безбашенный Трамп ведь может и ответить!
Ну что же с ним делать!? Ни сочувствия, ни понимания! Ни уважения к традиции... Негодяй! Однозначно негодяй!
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