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Материалы по теме:  Пасха
Теги: Пасха (6) религия (677)
Тему создал: редактор новостей

Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день

В 2017 году Страстная (Великая) суббота, которая является одновременно и скорбным и радостным днем, приходится на 15 апреля.

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Самое главное Вера в Бога

Самое главное, что у нас должно быть всегда и что мы возьмём с собой в Вечную Жизнь, Любовь к Богу.
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Молюся ,аби здохли москалі-і бачу,що жодної їз сьогоднішніх заборон не порушую.
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Москалями ще дехто керує - п'ятикінечні зірки ще досі висять над кремлем.
Пентаграма - відомо чий символ.
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Той символ має різні значення,але суть не в тому.
Оно в гітлерівської Німеччини свастика була символом-а вона давня,як сама давнина,і ніякого негативу не несла.А нацисти її скомпроментували.Так що не в зірках справа-а справа в кацапах,народі-підарасі(Бога я тут не потурбував,сама лише констатація факту)
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Якби їх не науськували кремлівські жжиди, то вони сиділи б тихіше.
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Так цеж біси та демони,чорти мацковські-нічого дивного.
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Так отож , там все менше лишається від християнства .
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Получается, комментировать достижения власти сегодня не стоит.
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:D
Ну якщо джерело влади - народ,то навпаки,треба.
Бо найбільга заслуга в досягненнях України належить саме народу.
Парадоксальна ситуація-обираємо собі керівників,а потім поливаємо брудом з ніг до голови.Хоча і не парадоксальна-все вірно,допоки не знайдеться справжні люди,треба критикувати.Якось так.
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Да я заметил- наиболее яростные противники Порошенка и одновременно агитаторы за Тимошенко- уроженцы Донецкой области.
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Громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться нельзя - это большой грех.
Если в комментариях сквернословить и ругаться, тогда нельзя.

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Російське прислів"я,але доречне-"На Бога надейся,а сам не плошай".
Проте є український,майже подібний варіант-"Береженого Бог береже"
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Самое главное не только верить, но и жить по Заповедям Божьим. А то ведь некоторые бегают в церковь, как на работу, для вида, а вне церкви грешат постоянно. Даже среди служителей церкви грешников полно. Бог - в душе и в деяниях, а не в церкви.
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Та отож.
Як на мене божественне починається з того,щоб хоча би недопалка до смітника донести.
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Так живущих по заповедям ~1%. И их считают сумашедшими.
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А що в цю суботу буде робити наш нехристиянський уряд? )))
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Наш уряд у шабат бу де придумувати, як зробити церкву платною.
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Пора вводить абонемент на посещение Храма.
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так то, друже Буков, ті у яких глазь вузький, значе рузький.... птх-птн!!
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А інтим можна? Бо моя жінка дуже набожна. Може й відмовити.
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вільний :D

Запрещено развлекаться, пить алкоголь, вступать в интимные отношения.Источник: http://censor.net.ua/n436411
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Гаразд! Піду до татарки. У неї і голова ніколи не болить.
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Моему дядьке 55. Бегает по бабам вернее они за ним как в 25. Та шо...
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За кастрированным котом моей соседки тоже кошки бегают, ну они там сидят, на солнышке греются, мурлыкают....... и все
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Коли вже за 50 то треба поспішати бо кожен раз може бути останнім
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Бабы тоже так думают, и поэтому такое вытворяют!
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Можна, але тільки з худими. З жирними- гріх. З жирними тільки завтра можна.
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ПРЕКРАТИТЕ УБИВАТЬ ДРУГ ДРУГА!вот вам заповедь на весь земной шар!Великая суббота-шабат шалом!
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почему то считается . что главное постится . а не привести в порядок мысли и дух. если любви нет. то и все бесполезно.
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В году больше 200 дней поста
Святой дух - он такой питательный


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На Пасху ходить в баню не желательно. Ссылаясь на историю возникновения и традиции празднования этого праздникаэтого праздника праздник Пасхи лучше посвятить походу в церковь, а после этого приступить к разговению за праздничным столом. И хотя зачастую, современному человеку не хватает времени на посещение церкви... читать: Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день - Цензор.НЕТ 2787Можно ли на Пасху ходить в баню?

Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день - Цензор.НЕТ 9801
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Думать о бане в субботу перед Пасхой немножко как бы мерзко.

Уж лучше определиться что тебе важнее в жизни - свои мослы или Божья помощь.
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Почему нельзя ШИТЬ?....шел споткнулся разорвал штанину- ходи голодранцем? притом завтра тоже будет нельзя? а если ты в дороге не имеешь возможности переодеться? получается что Великий Господь ,олицетворение Добра, сотворивший Вселенную Галактики Планеты законы физики и всей природы суть все МИРОЗДАНИЕ отдавший сына своего на заклание во имя спасения всех ,настолько мелочен, что сидит на небесах и пристально всматривается в микроба им же сотворенного взял он иголку с ниткой в руки или нет?..... кто придумывает все эти "запреты"?
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Никто не знает кто и зачем были придуманы сие правила, но жизнь заканчивается и всех и кто его знает за что придется отвечать Там

Может и за шитье перед Пасхой придется ответить
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Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою,
(с) Вл. Высоцкий
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХристиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день
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