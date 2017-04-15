Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день

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Самое главное, что у нас должно быть всегда и что мы возьмём с собой в Вечную Жизнь, Любовь к Богу.
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Пентаграма - відомо чий символ.
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Оно в гітлерівської Німеччини свастика була символом-а вона давня,як сама давнина,і ніякого негативу не несла.А нацисти її скомпроментували.Так що не в зірках справа-а справа в кацапах,народі-підарасі(Бога я тут не потурбував,сама лише констатація факту)
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Ну якщо джерело влади - народ,то навпаки,треба.
Бо найбільга заслуга в досягненнях України належить саме народу.
Парадоксальна ситуація-обираємо собі керівників,а потім поливаємо брудом з ніг до голови.Хоча і не парадоксальна-все вірно,допоки не знайдеться справжні люди,треба критикувати.Якось так.
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Если в комментариях сквернословить и ругаться, тогда нельзя.
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Проте є український,майже подібний варіант-"Береженого Бог береже"
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Як на мене божественне починається з того,щоб хоча би недопалка до смітника донести.
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Запрещено развлекаться, пить алкоголь, вступать в интимные отношения.Источник: http://censor.net.ua/n436411
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шо ? вже так невтєрпєж???
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Святой дух - он такой питательный
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Уж лучше определиться что тебе важнее в жизни - свои мослы или Божья помощь.
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Может и за шитье перед Пасхой придется ответить
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Распоряжусь своей субботою,
(с) Вл. Высоцкий
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