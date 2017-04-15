В Украине вступил в силу закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой

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что от этого простым гражданам ?
могут те кто пишет витиеватые документы соглашения, объяснить что это дает не СТРАНЕ !!!
а каждому ее гражданину?!
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до сих пор рост благосостояния бизнесменов никак не был связан с ростом граждан...
даже вроде наоборот.
я же спрашиваю конкретные вещи...
можно из канады везти товары без пошлин например ? авто ?
можно туда ехать скупатся и не платить на таможне за ввоз более какой то суммы?
и т.д.
страна=гражданин совсем не аквиосма,потому не стоит бравировать глобальными категориями.
страна это когда ее богатство складывается из богатства граждан,а не когда граждане стоят в очереди за богатством страны чтобы покушать.
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давайте поиграем в причинно-следственные связи ?
или все таки как то определимся для себя что имно дает это соглашение Ольге Николаевне из села Ходосеевка, какой-нить области?
а не только вам пищу для демагогии
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я так понимаю тебе от свободной торговли Украины с Канадой будет очень плохо.
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Как с ЕС на украинские товары пошлина 100% на канадские 0%?
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