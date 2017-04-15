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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: Евровидение (583) политреформа (285)
Тему создал: редактор новостей

Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian

Это первый раз за историю конкурса, когда принимающая страна запрещает участнику другой въезд на свою территорию.

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Так ведь и ядерные «игрушки» у северной кореи - от России, своих-то им не сделать было, рашка и подсобила, ради нестабильности в регионе... Дебилы-рашкованы рады весь свет бы перессорить...
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Думал я об эту тему. )))
Полагаю, что по КНДР удара не будет. На этой неделе.
Интересно посмотреть, ведь американцы на прошлой неделе покидались томагавками, на этой сбросили здоровенную бомбу. Сохранится ли тенденция, или это просто совпадение.
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Саня , дело в том...ну вспомни со школы. Слабых и бесхарактерных всегда пытались обидеть унизить. Лично я до 7-го класса был в середнячках и старшие пацики перед нашим братом старались типа показать превосходство.Я в тихаря записался на секцию бокса ....ну и через пол года стал уважаемым штемпом.
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Здесь принцип один - лишь бы посраться с Россией. Миллионы украинцев каждое лето ездят в Крым. А тут нашли преступницу. Как вам еще не надоел весь этот маразм.
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А ты с чего взял что какая то самойлова которая пренебрегает Украиной и ее законами может быть поводом для очередной сварки с рашей то я тебя безграмотного просвещаю что раша уже 300 с лишним лет является врагом для Украины а если точнее то сразу после подписания Богданом Хмельницким договора с рашей о дружбе и сотрудничестве равноправных во всех сферах жизнидеательности а потом оказалось что этот липовый и раша совсем не собиралась все это делать на равноправных условиях -читай книги исторические а не советскую фальшивку и тогда может поумнеешь и будеш соображать где здесь правда а где просто провокации кремля.
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Ну, что там подписал Хмельницкий с Московией, никто не знает на самом деле, так как никто не видел этот договор. Мы знаем о нём только из заявлений самой Московии. А так в целом я с Вами согласен.
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Понятно всем почему ватники так ухватились за эту Самойлову: чтобы спровоцировать на ровном месте очередной скандал. Можно подумать, что на ней свет ватной мысли клином сошелся. Честно говоря, ничего этой Самойловой на Евровидении не светило. Голос слабый и песТня тоже. Может быть из жалости кто-то бы проголосовал и в 10-ку могла войти.
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Музыкальный Експерд?
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Совершенно верно -эта дура самойлова а если кто то не уверен в этом пусть почитает ее опусы в соц сетях даже не понимает что она сейчас является орудием политических провокаций в руках кремля и только дебил этого не как не может понять-это ж только подумать надо чтобы на всю рашу не найшлось достойного нормального или нормальную певца или певицы а только где то выкопали посреднюю певицу и то калеку ит решили на этом сделать политическую авантюру для провокаций.
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Она могла бы собрать немало денег, если бы шапку с собой на сцену взяла, но ещё лучше было бы в подземном переходе ей петь, тогда бы ещё лучше.
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Нехай хуйло любується та слухає свою самойлову денно та нощно.Ніхто йому не мішає.
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России предложили прислать другого участника на конкурс, но либо кроме кобзона прислать больше некого, либо россиюшка как обычно быкует.
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Кто нибудь слышал,чтобы представители власти Украины в своих официальных заявлениях упоминули случай с Грузией ,когда Евровидение проводили в рашке?Я нет.
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чого я повинен хвилюватись за те , що россіяни не подивляться євробачення у себе в країні на своему телебаченні?)))
мені якось по....)))))))))
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Да всем нормальным людям по, поверь. Не по только больным на голову фанатикам, никак не могут успокоится.
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В Москве отменили вечеринку по случаю "Евровидения" , её проведут в обед, с неутомимой Алой Пугачёвой
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Пора вводить визовый режим с Россией. Сразу много вопросов отпадёт.
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Согласен. Ваши батраки вкалывают там за еду, в итоге страдают наши белорусы, резко упали зарплаты, потому что всегда есть ваш с Украины готовый работать буквально за копейки. Раньше наши хлопцы забивали там по тысяче баксов в месяц, в лучшие времена. Нужно срочно вводить визовый режим
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Я о другом: В Украину будут приезжать только те, кого здесь хотят видеть. Те, кто не уважает украинские законы - остаются за перебриком. Что же касательно гастарбайтеров в России, то это её проблемы
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Короче всем хорошо, и вам, и нам, надо срочно вводить.
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Тебе , ватка , уже Цыган по самые гланды ввёл .
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(С)
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Бульбохромосомний - напомнить, куда твои одноколхозники ездят за дешевыми продуктами и товарами на закупки?
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Напомни, я не езжу никуда. Гродно и Брест в Польшу и Литву гоняют, им там близко. На Украину тоже ездят?
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Не на а "в Украину ". И таки представь себе ездят.
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а ты проедь на украинскую таможню со стороны Бреста,особенно в субботу и воскресенье.
если в обычные дни таможню проходишь за час-полтора,то в эти дни в очередях даже ночуют-в очереди стоят по 8-12 часов. такая же картина и в Чернигове--машин с беларускими номерами полно. и даже в Египет беларусы летают с Борисполя--путевка с Украины на 250-300 дол. дешевле,чем с Минска(эту инфу рассказала компания отдыхающих беларусов--вместе летели одним рейсом)
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А что. тебе плохо дешевые сигареты курить? Или лучше те же, но в 10 раз дороже?
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Заробідчанам, які поперлись в путінську орду треба було подумать, куди вони їдуть.
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Мне просто стало интересно -сколько раша заплатила за эту гнилую статью этой паршивой газетенке The Guardian или эти уроды думают что Украина тряпка и не может за себя постоять-человек который гадит на Украину и пренебрегает ее законами да еще является представителем главного врага Украины не может посетить Украину -это былбы плевок в лицо народу и пора этим сердобольщикам за эту дуру конченную -почитайте ее в сетях-абсолютно безграмотная женщина -хоть и калека прекращать давить на Украину и хоть немного своими мозгами пошевелить.
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Та да, с этой певичкой зраду остановили. Рашист не пройдет! Почитай и подумай как недалекому пиплу мозги мутят:
"Украина в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт товаров из России на 78,8% - до $1,016 млрд, что составляет 15,2% от общего объёма украинского импорта.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Экспорт в Россию за этот же период времени увеличился на 54,4% - до $576,6 млн.
В свою очередь, экспорт товаров украинского производства в страны ЕС вырос лишь на 16,2% - до $2,437 млрд. Импорт из Евросоюза увеличился на 13,4% - до $2,79 млрд."
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Читай: "январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И вообще, при чем здесь с/х продукция?
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два зимних месяца-это конечно крутой показатель... впрочем кацапу и это в радость...
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Ты тупее кацапа. В прошлом году, два первых месяца, не зимние были?
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зимние кацапа,зимние...это говорит о об расширении экспорта ввиду экономического развития и потребности в расширении рынков сбыта. а кацапня много ли расширила?
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Дима , вставай с бутылки и перестань своей власовской портянки срамиться . Разве ж за то твои диды ваевале ?
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>>паршивой газетенке The Guardian<<
Гардіан - це газета для охоронців, ВОХРів та сторожів?
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а как же лорак и все остальные корые ездят в рашу,это просто морочат голову,столько плохих назначений ,с церковью мп проблемы а тут не с юлькой так с надькой а теперь с самойловой да так серьезно,надо смотреть по делам.
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Та не кипятися. В том переводе, что нам представили, довольно сильно смещены акценты. Хотела бы я видеть переводчика.
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Чем меньше рашки - тем меньше вони.
Не приедут накачанные "болельщики" или фанаты этой гонщицы Ф1,
не будет склок в жюри поводу что громче - ее пение или скрип коляски.
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Кароч, не будет возможности руТВ снимать сюжеты типа "Девочка-инвалид пела про любофф, а жидофошизды бросали в неё файеры и хотели убить"
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З.Ы. Она может ещё прилететь и в Борисполе, когда её не будут пускать, устроить это шоу
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Да впустят ее, вот посмотрите...Просто сейчас это никто не скажет, чтобы зраду не разгонять...
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Петя может устроить прогиб перед путиным - он это любит.
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Ну, значит количество смотрящих Евровидение в Украине значительно сократится.
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Мне кажется наоборот...такой пиар этому евровидению устроили...
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ваш пост называется : надежда у некоторых умирает последней...уделите лучше больше времени ожиданию отмены санкций с рашки- надежда будет дольше умирать)))))))))))))))
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Боюсь Лерочка, вы же и будете здесь объяснять правильность решения ваших властей впустить Самойлову...
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ройсон, guardian и 112 украина, возьмитесь за ручки и идеите нах@й!
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Ну и чем статья не понравилась? Как по мне - абсолютно нейтральная. Или если не хвалят за довольно сложное решение этой подставы, то фсе казлы.
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Не надо было с рашкой ЕВС водиться, и политики было бы меньше.
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Поїзд їде воно лізе. Может хуйлу еще военный парад в Киеве организовать. Наглее оккупантов чем рашисты еще свет не видел.
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Какое нафик евровидение ? В стране война (АТО)........это шабаш на костях.
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Симфония №7 Шостаковича, впервые прозвучала на концерте в блокадном Ленинграде. Тоже был шабаш?
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Прикольно, количество Смотрящих из раши в Украине уменьшится.
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Страна - инвалид головы выдвинула
своего представителя - инвалида опорно-двигательного аппарата (прошедшего без конкурса) ...
Ну, нет там других...надо понять и простить...
Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian - Цензор.НЕТ 1313
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Рашистська (фашистська) Росія одна із самих підлих в світі держав--брехня, шантаж, підкуп. погрози,теракти, вбивства, ігнорування своїх і міжнородних договорів--це не весь перелік поведінки нового фюрера і його кліки. Вана свідомо ішла на провокацію з Самойловою, а Європа іноді має подвійні стандарти. Закон Держави ,яка є "хозяйкою"--повинен чіткодотримуватись всіма. А Росію потрібно (за правилами) позбавити участі в Євробаченні і в 2018р.
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"Владелец прав на проведение международного песенного конкурса «Евровидение», Европейский вещательный союз, протестует против решения Службы Безопасности Украины о запрете на въезд в страну, победительницы отборочного конкурса РФ, Самойловой." Як це вам? Хто є "хозяйкою"? (читати: Евровидение против Украины )
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM

Евровидение еле сдыхало этих пи-дастрадальцев, как бы этот финт повторить Совбезу ООН и планете Земля?
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А "Сбербанк РОСІЇ" на Хрещатику ви як оцінюєте? Теж позитив?
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Наша власть хочет вообще смешать Украину с грязью на международном уровне. Это неспроста?

Официальное заявление Европейского вещательного союза (22.03.17г.):
Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно противоречит духу конкурса и понятию инклюзивности, лежащему в основе его ценностей.
Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае.(подробнее: Евровидение против Украины )
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извините,а спросить можно,сколько и кому заплатили,за то, когда не пустили ГРУЗИНСКУЮ группу на ЕВРОВИДЕНИЕ.почему тогда не было такого ажиотажа???А сейчас такой скандал,если всё упирается в пиар и шантаж,значит этот конкурс себя исчерпал!
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Заказная лживая статья. Кацапы не пустили грузинов на Евровидение в маскве.
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НЕ ЗНАВ.


Що у Цензорі друкують "джинсу".


Цього разу проплачену Кремлем.
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Тему создал: редактор новостей чьо так скромно ?
анонімно...
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Одним словом: БАРЫГИ бабло теряют и поэтому "расстраиваются", что товарно-денежным отношениям мешают принципиально важные (жизненные) вопросы.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолитика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian
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