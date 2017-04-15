Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian

Siera-Zulu
, Дмитрий Чуб
, Виктор Ли a3db1a1b
, Саша Саша Саша
, Джамал
, samski2
, Молчание
, Штурман 9fa3d7d3
, senia
, Змиевобандеровец
, Miko R 798886a8
, Igor Bondar d7c0e727
, Алекс Эладин
, Dmytro Osad
, yeah
, Олександр Багряний
, Вадимир Каракай
, Иван Афанасьев
, Алексей Носов d8330900
, Володимир Петренко
, Дорогой Я
, Юрий Булкин
, Киданец
, Путлер Капут
, Родион Иверин
, Vlad Pr
, Виктор Сидоров 2e52621c
, vad
, sunuyiwipmailtempinfo
, А П 6d5dcd2e
, Alina Sadovska
, CTEPX
, Все тот же Ярослав Днепр
, Кузьма Кузьменко
, La Figa56 ab2ed38e
, Дядько
, Тарас Госла
, амфаш
, константен
, Colt
, Index_Dias
, Вячеслав
, Artaxerx II
, Сергей Бондаренко 91687c01
, Мойша Щлёмович
, Борис Іванченко
, Garsia UA
, Люцифер
, aquarius580 .
, дима дубровский
, Дима Добрый
, Вектор
, RustIck
, sulima ivan
, petrovich1125
, Другua
, Luci Demon e13f0de8
, Franko
, Ora Sto
, Ватафака
, Baden
, Лысый Сапожник
, Вася Васильев 5865a90f
, Александр Рудаков
, Александр Туманов e8e7e26d
, Леонид Богданов
, trolik
, vokvok
, Николай Хомяков e80a207d
, софи
, Magua Guronian
, хочется сказать
, Николай Тесля
, слава загоровский
, ODNAKO
, Руслан Ломейко
, Equity
, Андрей Андреев a9778f9c
, Cтарий Кінь
, Lev Zawago
, Глеб Егорович Жеглов
, EUkozak
, Tezka V99
, Spartacuss
, Sophia-Maria Duglass
, Stauffenberg
, 911_
, Михаил Собчинский
, Kaba Mota
, xТрактор
, Игнат Коваленко
, Nickol Nickols
, Vsevolod Marchenko
, Мускорта
, Pavlo Dudra
, Сергей Орёл dadb8e2a
, Михайло Вільхівський
, botoks
, Георгий Кузмичь
, Elena Italenna
, Berko Berko
, Влад Ол
, Гыг с Вами
, Лена Солнышко
, валерий коренев 41e3634f
, мон
, зеленка
, Волинський Руслан
, Панас Рудченко
, Сергей Марикуца
, Сергей Козловец
, GSN
, To Response
, ручка от чемодана
, Hulio
, martynov_19511951
, свободный человек b4fbfe90
, delo delo
, Anna Medvedeva
, Вася Патриот
Siera-Zulu, Дмитрий Чуб, senia, Киданец, Юрий Булкин, Олександр Багряний, Володимир Петренко, Молчание, А П 6d5dcd2e, Джамал, Иван Афанасьев, sunuyiwipmailtempinfo, Змиевобандеровец, Vlad Pr, Дядько, Colt, Все тот же Ярослав Днепр, константен, Alina Sadovska, Index_Dias, Igor Bondar d7c0e727, Родион Иверин, Сергей Бондаренко 91687c01, Artaxerx II, vad, Вадимир Каракай, Дима Добрый, Baden, Люцифер, Другua, trolik, Дорогой Я, EUkozak, Лысый Сапожник, samski2, Garsia UA, RustIck, Pavlo Dudra, Nickol Nickols, Berko Berko, Franko, Михайло Вільхівський, Sophia-Maria Duglass, Виктор Ли a3db1a1b, Cтарий Кінь, Гыг с Вами, sulima ivan, Dmytro Osad, xТрактор, Vsevolod Marchenko, GSN, ODNAKO, ручка от чемодана, Lev Zawago, Miko R 798886a8, амфаш
Всего на сайте: 176 писателей
Ответить
Полагаю, что по КНДР удара не будет. На этой неделе.
Интересно посмотреть, ведь американцы на прошлой неделе покидались томагавками, на этой сбросили здоровенную бомбу. Сохранится ли тенденция, или это просто совпадение.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мені якось по....)))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если в обычные дни таможню проходишь за час-полтора,то в эти дни в очередях даже ночуют-в очереди стоят по 8-12 часов. такая же картина и в Чернигове--машин с беларускими номерами полно. и даже в Египет беларусы летают с Борисполя--путевка с Украины на 250-300 дол. дешевле,чем с Минска(эту инфу рассказала компания отдыхающих беларусов--вместе летели одним рейсом)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Украина в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт товаров из России на 78,8% - до $1,016 млрд, что составляет 15,2% от общего объёма украинского импорта.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Экспорт в Россию за этот же период времени увеличился на 54,4% - до $576,6 млн.
В свою очередь, экспорт товаров украинского производства в страны ЕС вырос лишь на 16,2% - до $2,437 млрд. Импорт из Евросоюза увеличился на 13,4% - до $2,79 млрд."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гардіан - це газета для охоронців, ВОХРів та сторожів?
Ответить
Ответить
Ответить
Не приедут накачанные "болельщики" или фанаты этой гонщицы Ф1,
не будет склок в жюри поводу что громче - ее пение или скрип коляски.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
своего представителя - инвалида опорно-двигательного аппарата (прошедшего без конкурса) ...
Ну, нет там других...надо понять и простить...
Ответить
Ответить
Ответить
Евровидение еле сдыхало этих пи-дастрадальцев, как бы этот финт повторить Совбезу ООН и планете Земля?
Ответить
Ответить
Официальное заявление Европейского вещательного союза (22.03.17г.):
Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно противоречит духу конкурса и понятию инклюзивности, лежащему в основе его ценностей.
Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае.(подробнее: Евровидение против Украины )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Що у Цензорі друкують "джинсу".
Цього разу проплачену Кремлем.
Ответить
анонімно...
Ответить
Ответить