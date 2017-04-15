В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали

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бимба? вагины?
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Молодці, дніпряни.
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паровизы....
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Краткая аннотация
Жизнь пидаросов. Как говорится, у богатых (особенно духовно) узких свои причуды. В этом документальном фильме зрители увидят, как вставшие с колен граждане великой нефтегазовой империи, обладающие высочайшими духовно нравственными скрепами, под воздействием которых даже геи отказываются от гейства и становятся лесбиянами, устроили эпическую битву за чай в нищем, как и все остальные города на Пидароссии, городе Комсомольск-на-Амуре.
Жесточайшее сражение развернулось на просторах кухни в коммунальной квартире. Толстая мощь, против худой наглости и хамства, чайник против вилки. Удастся ли отстоять плацдарм «Малая Земля» у общей плиты? Смотрите в этом потрясающем, душераздирающем, душещипательном фильме!
Строго для лиц 18+!!! Участники активно используют великий и, главное, охренительно могучий рюзьге йазык».https://www.youtube.com/watch?v=pttFODZyifk
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Мурло и Евровидение
Не будем повторяться - раз Украина приняла решения не пустить певицу Самойлову на «Евровидение», а Россия отказалась показать её номер дистанционно, либо заменить исполнительницу, то всё - выступления России не будет.
Мне очень жаль Самойлову, её выступление, возможно, могло бы стать украшением конкурса, но вмешалась политика. Она выступала в Крыму, а для Украины это нарушение закона. Её назначили чисто по политическим соображениям, и никак иначе. Подтверждением этому стало заявление России, что Самойлову отправят на следующий год на новое «Евровидение».
Но тут возникает вопрос: так как выбирают претендента? Из Кремля? А если на следующий год появится какой-то самородок, да такой, что вся страна ходуном будет ходить? Я понимаю, что по телевидению будут петь всё те же Кобзон Иосиф и Распутина Маша, но если интернет будет с ума сходить по кому-то другому и этот другой будет самым популярным в стране, то кто поедет?
А как будут выбирать? Раньше народ что-то решал, какие-то отборы были, SMS голосования, народ болел за кого-то, страсти бурлили. Но выходит, что Кремль уже и на конкурс лапу свою диктаторскую наложил. Нужно было уконтрапупить Украину, и директивно делегировали на конкурс, кого решили, в тихом кабинете, послав всех фанатов «Евровидения» подальше. И, как видите, и на следующий год уже анонсирована роль этих же фанатов как овощей - решено, что пошлют ту же Самойлову. То есть, вы её в Киеве не приняли, но она всё равно на конкурсе выступит, только не на вашем.
Но я кремлёвцев хочу спросить: а если вдруг конкурс снова выиграет Украина, что делать будем? Опять бровки хмурить?
Только это и останется.
Знаете, вот эта история с «Евровидением» - она ведь не про песни, а про политику. Она про Кремль, который все живое превращает в мертвечину, про административное мурло, которому даже в голову не приходит, что смысл этого конкурса в том, что люди что-то решают.
То, что мурло захватило конкурс, становится понятно и по решению не транслировать его в России. Вот как давят бульдозером мороженые тушки гусят или запрещённые сыры, так в Кремле решили, что конкурс своим гражданам показывать незачем. Раз нашей девушки не будет, то и нечего смотреть.
Вопрос: а граждан про запрет спросили? Да нет, граждан в очередной раз послали. И снова чисто политическое решение, ведь на каком-то «Оскаре» ведь тоже нет российского фильма, но его же показывают.
Короче, стоит только удивляться, как граждане позволяют так над собой издеваться.
Но в этом идиотском решении есть и плюс: вся молодёжь посмотрит конкурс по украинским каналам в интернете. Там будет много украинского языка и красивых съёмок Украины.
Так что, административное мурло, наказывающее своих же граждан, снова проиграет.
Матвей Ганапольский.
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Для Украины это важно,поскольку кацаПсинские шакалы навезли этого гоффна выше Эвереста
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рубежом с участием граждан СССР и России были внесены солидные
изменения: боевые действия в Анголе - с ноября 1975 года по ноябрь 1992
года (ранее по ноябрь 1979 года) ; в Мозамбике - с ноября 1975 года по
ноябрь 1979 года и с марта 1984 года по август 1988 года (ранее по
апрель 1987 года) ; в Эфиопии - с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года
(ранее по ноябрь 1979 года) , а также - впервые - с мая 2000 года по
декабрь 2000 года.
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попустись,сегодня нельзя ругаться...
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Синедрион, при всей своей злобе на Иисуса Христа за посрамление членов его перед народом, почел за лучшее молчать перед народом и не предпринимать против Него явного насилия. Мнимое великодушие это было вызвано страхом перед народом, любившим Иисуса.
Мнимое великодушие, привычка лицемерить, довольно спокойный тон, когда народ негодует- это все описание Порошенко , который своей жадностью ведет нас в бездну. Время пощады к ним истекает. Они боятся только свой народ, а не никакого путена.
А с таким народом, как наш, мы можем жить хорошо. С таким волонтерами, с такими воинами , с такой молодежью мы просто обязаны жить иначе и победить.
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9 часов назадЕщеНебо над Северной Кореей пустое.
Китайские авиакомпании прекратили полеты.
Морские порта, тоже пустые.
Последними ушли 2 российских судна.
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Или понос сегодня?
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