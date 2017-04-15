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Материалы по теме:  Пасха
Теги: Днепр_город (2563) Пасха (6)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали

В рамках акции "Пасха для украинского защитника" жители Днепра передали тысячу пасох украинским военным на передовую и в госпитали.

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Панове журналісти, можна було написати =пасочки=.

Молодці, дніпряни.
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Надо теперь выставить охрану за пасками . Президент Украины гарант конституции и гнида Кананенка могут спереть в виде реформы . В Европе хорошо знают мародеров - при саммитах зашивают карманы . Могут почистить мелочь ))))) Они возглавляют самое коррумпированное и воровское государство - руководители грабежа страны в час вийны . Туск и Камерон в Киеве сказали , что Петя и Педафил Ху... ло одинаково приносят горе и беду Украине .
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Спасибо волонтерам . Волонтеры спасли страну . А такие как Турчинов грабили по тихому бабло типа за постройку оборонительных сооружений под Харьковом , которые построили волонтеры .
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Битва на двух квадратах: Куликовское поле, Бородино, Курская дуга - отдыхают!
Краткая аннотация
Жизнь пидаросов. Как говорится, у богатых (особенно духовно) узких свои причуды. В этом документальном фильме зрители увидят, как вставшие с колен граждане великой нефтегазовой империи, обладающие высочайшими духовно нравственными скрепами, под воздействием которых даже геи отказываются от гейства и становятся лесбиянами, устроили эпическую битву за чай в нищем, как и все остальные города на Пидароссии, городе Комсомольск-на-Амуре.
Жесточайшее сражение развернулось на просторах кухни в коммунальной квартире. Толстая мощь, против худой наглости и хамства, чайник против вилки. Удастся ли отстоять плацдарм «Малая Земля» у общей плиты? Смотрите в этом потрясающем, душераздирающем, душещипательном фильме!
Строго для лиц 18+!!! Участники активно используют великий и, главное, охренительно могучий рюзьге йазык».https://www.youtube.com/watch?v=pttFODZyifk
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ну Абама и наворотил ... я думал он только в подьездах мочился ... а он подлец внес смуту в патриархальный быт великой нации... эти матроны в свободное время от баталий поди о политике рассуждают
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офф топ

В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали - Цензор.НЕТ 1202Мурло и Евровидение

Не будем повторяться - раз Украина приняла решения не пустить певицу Самойлову на «Евровидение», а Россия отказалась показать её номер дистанционно, либо заменить исполнительницу, то всё - выступления России не будет.
Мне очень жаль Самойлову, её выступление, возможно, могло бы стать украшением конкурса, но вмешалась политика. Она выступала в Крыму, а для Украины это нарушение закона. Её назначили чисто по политическим соображениям, и никак иначе. Подтверждением этому стало заявление России, что Самойлову отправят на следующий год на новое «Евровидение».
Но тут возникает вопрос: так как выбирают претендента? Из Кремля? А если на следующий год появится какой-то самородок, да такой, что вся страна ходуном будет ходить? Я понимаю, что по телевидению будут петь всё те же Кобзон Иосиф и Распутина Маша, но если интернет будет с ума сходить по кому-то другому и этот другой будет самым популярным в стране, то кто поедет?
А как будут выбирать? Раньше народ что-то решал, какие-то отборы были, SMS голосования, народ болел за кого-то, страсти бурлили. Но выходит, что Кремль уже и на конкурс лапу свою диктаторскую наложил. Нужно было уконтрапупить Украину, и директивно делегировали на конкурс, кого решили, в тихом кабинете, послав всех фанатов «Евровидения» подальше. И, как видите, и на следующий год уже анонсирована роль этих же фанатов как овощей - решено, что пошлют ту же Самойлову. То есть, вы её в Киеве не приняли, но она всё равно на конкурсе выступит, только не на вашем.
Но я кремлёвцев хочу спросить: а если вдруг конкурс снова выиграет Украина, что делать будем? Опять бровки хмурить?

Только это и останется.
Знаете, вот эта история с «Евровидением» - она ведь не про песни, а про политику. Она про Кремль, который все живое превращает в мертвечину, про административное мурло, которому даже в голову не приходит, что смысл этого конкурса в том, что люди что-то решают.
То, что мурло захватило конкурс, становится понятно и по решению не транслировать его в России. Вот как давят бульдозером мороженые тушки гусят или запрещённые сыры, так в Кремле решили, что конкурс своим гражданам показывать незачем. Раз нашей девушки не будет, то и нечего смотреть.
Вопрос: а граждан про запрет спросили? Да нет, граждан в очередной раз послали. И снова чисто политическое решение, ведь на каком-то «Оскаре» ведь тоже нет российского фильма, но его же показывают.
Короче, стоит только удивляться, как граждане позволяют так над собой издеваться.
Но в этом идиотском решении есть и плюс: вся молодёжь посмотрит конкурс по украинским каналам в интернете. Там будет много украинского языка и красивых съёмок Украины.
Так что, административное мурло, наказывающее своих же граждан, снова проиграет.


В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали - Цензор.НЕТ 7149
Матвей Ганапольский.
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ясный перец,Путлер опять всех обул,но уже не химоружием...
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Помните визит Андрея Макаревича в Донбасс и осуждам-с по этому поводу на всех без исключения КацаПсинских гоффноканалах? странная у кацаПсинов логика...
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Доброго Раночку,Хай Господь береже Украiну.
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І який результат? Коли чекати сходу благодаті?
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Ти не відповів, я зрозумів що ти сам не віриш в дїю тих молельних заходів. Тільки ритуал,і нічого більше. То навіщо ті дармоїди потрібні? Щоб дурити народ.
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Израильские ученые разработали уникальный метод обнаружения мин в земле.Как пишет британское издание Nature Biotechology,метод был опробован в Израиле на одном из минных полей и показал 100% результат обнаружения мин.
Для Украины это важно,поскольку кацаПсинские шакалы навезли этого гоффна выше Эвереста
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А солдаты СССР спасли янки и весь мир от фашизма во Второй Мировой Войне.
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Перший раз чую що русссские воювали у Африці і на Окінаві.
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А русські тут при чому.Я за Радянськіх вояків написав.А Радянській армії були різні народи.
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На Заході їх всіх називали русскімі. В тому числі і мене. Хвала аллаху що зараз вже не так.
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А ти не сплачуєш своїй державі але щось від неї вимагаєш. Розумію що навчання у Курський школі ментів навчили тебе життю по-рюскі.
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В перечень признанных государством периодов боевых действий за
рубежом с участием граждан СССР и России были внесены солидные
изменения: боевые действия в Анголе - с ноября 1975 года по ноябрь 1992
года (ранее по ноябрь 1979 года) ; в Мозамбике - с ноября 1975 года по
ноябрь 1979 года и с марта 1984 года по август 1988 года (ранее по
апрель 1987 года) ; в Эфиопии - с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года
(ранее по ноябрь 1979 года) , а также - впервые - с мая 2000 года по
декабрь 2000 года.
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так то оно так... но далеко не без их участия... учи историю... да и сталинизм не лучше того же фашизма
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Ненавиджу маньяка сталіна. Його заслуги в перемозі ніякої.Тільки один вред .Тупа вусата тварина.
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А зараз Украинские солдаты спасают янки и весь мир от путина.В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали - Цензор.НЕТ 4932
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От рашизма.Не забывай за руцкий народ,которому всласть с нами повоевать.
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брись....що б тебе я довго-довго шукав....і ніяк не міг знайти
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Скандалист...
попустись,сегодня нельзя ругаться...
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Йому можна. Зараз поїде до церкви, за клок хутра паршивої вівці дьякон відпустить всі грехі.
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четыре раза.Горбачев продал СССР омериканцам за 12 миллиардов долларов... К этой сделке были подключены члены ЦК партии и КГБ СССР,а также лично комуняки Ивашко,Деминцев,Кручина,Крючков,Веселков,Павлов и Орлов...
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Я знаю что если пасхи передали, то их всех нужно праздновать. Традиция такая.
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Кіт Вчений‏ @TedTeddycat 7 ч.7 часов назадЕщеЯ думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали - Цензор.НЕТ 9605
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Оцените вечное и ретранслируйте это в день сегодняшний:
Синедрион, при всей своей злобе на Иисуса Христа за посрамление членов его перед народом, почел за лучшее молчать перед народом и не предпринимать против Него явного насилия. Мнимое великодушие это было вызвано страхом перед народом, любившим Иисуса.

Мнимое великодушие, привычка лицемерить, довольно спокойный тон, когда народ негодует- это все описание Порошенко , который своей жадностью ведет нас в бездну. Время пощады к ним истекает. Они боятся только свой народ, а не никакого путена.
А с таким народом, как наш, мы можем жить хорошо. С таким волонтерами, с такими воинами , с такой молодежью мы просто обязаны жить иначе и победить.
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Пасха- символ возрождения. Наша армия тоже должна возродиться. Возродиться должна и Украина. Только нужно скинуть с себя всякую нечисть
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Ray‏ @Ray_net_ua 9 ч.
9 часов назадЕщеНебо над Северной Кореей пустое.
Китайские авиакомпании прекратили полеты.
Морские порта, тоже пустые.
Последними ушли 2 российских судна.В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали - Цензор.НЕТ 8689
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тебе не только яиц не додали,а еще папка ума НЕДОКАПАЛ))))) Срань рузьгемирная
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А когда землю украинское правительство будет давать в вечное пользование,без права продажи,украинским семьям,(земля записывается на старшего члена семьи равными долями меж украинскими семьями)? Хочется стоять на своей собственной земле и любить свою Родину!В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали - Цензор.НЕТ 6229
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Передовая уже под Днепропетровском? Быстро однако..
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это только рузькешвайне не знает,как с Днепропетровской Межевой до Донецка за минуты доехать.. Короче,садись на кАляску и "ехай на№уй"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали
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Путлер Капут, Siera-Zulu, Дмитрий Чуб, Алекс Эладин, senia, Олександр Багряний, Киданец, Юрий Булкин, Володимир Петренко, Молчание, La Figa56 ab2ed38e, А П 6d5dcd2e, Джамал, Иван Афанасьев, sunuyiwipmailtempinfo, Змиевобандеровец, Vlad Pr, Дядько, Colt, Все тот же Ярослав Днепр, константен, Alina Sadovska, Index_Dias, Igor Bondar d7c0e727, Родион Иверин, Дима Добрый, Сергей Бондаренко 91687c01, Artaxerx II, vad, Вадимир Каракай, Baden, Люцифер, Другua, trolik, Дорогой Я, EUkozak, Лысый Сапожник, samski2, Garsia UA, RustIck, Pavlo Dudra, Nickol Nickols, Berko Berko, Franko, Михайло Вільхівський, Sophia-Maria Duglass, Виктор Ли a3db1a1b, Cтарий Кінь, Гыг с Вами, sulima ivan, Dmytro Osad, xТрактор, Vsevolod Marchenko, GSN, ODNAKO, ручка от чемодана
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