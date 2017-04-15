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Теги: бюджет (4267) план (105) Порошенко (12711)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.

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"закон о введении среднесрочного бюджетного планирования" - OHLCv . Расшифровка - Open High Low Close volume.
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Знову планова економіка? Дайош пятілєтку за трі года?)))
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А без плановой экономики ни одна страна войну вести успешно не может, это раз.
А два: это означает, что ситуация в Украине улучшилась настолько, что уже можно планировать развитие экономики на 3 года вперед. Порадуйтесь за свою страну.
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Конечно, улучшилась. Доказательством этого является то, что украинцы получили безвиз.Или Вам безвиз тоже только "по телеку"?
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Ситуація покращиться, коли людина буде мати 20-30 тис. гривень зарплати. А безвіз, до речі, ще не працює. Можливо з Сіднею краще видно ситуацію в україні.)))
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Ежели раньше бандитская власть грабила без среднесрочного планирования по хамски , то теперь Послемайданные твари будут грабить планово и среднесрочно на перед .
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ни хера не понял, но наверное ето здорово.
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"Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том,
что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит
сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового"
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Видать Насралов из заслания подсказал .))))))) Опытный как грабонуть по научному .
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Пятилетку за четыре года!
В три смены!
На двух станках!
За одну зарплату!
Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования - Цензор.НЕТ 8996
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Быдло советское строило ГУЛАГ 70 лет очень успешно.Хотите вернуть Сралина с чЛениным? и хлеб по 13 коп. ржаной Хрущевский?тогда вам к Путлеру,Сталагмитами накормит что Сралин в 1932 году
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Украина второе место в Европе по площади,это правда,603,549 кв.км.На первомом месте Франция 674,685 кв.км,Рабссия не считается поскольку плошадь РАБссии в Европе до Уральских гор ,остальное Азиятский СаРай..
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Слава Рабинович и другие экономисты спецы оценили состояние Путлера в 250 миллиардов долларов,так что Лексеич не самый самый...
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Недавно заполненные декларации на РАБссии удивили многих.Заплата Путлера Ведмедева 12 тысяч долларов месяц и в наличии только машины Волга и Нива...
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Згідно зі звітом Пенсійного фонду за минулий рік, в 2016 році кількістьпенсіонерів в Україні знизилася на 357 тис осібЯк повідомляє Politeka, про це пише економіст Данило Монін на своїй сторінці в Facebook.Читайте такожПорошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования - Цензор.НЕТ 2158Підвищення пенсій: як прем'єр поставив державу в глухий кут (відео)Він зазначає, що ПФ з жовтня 2016 року перестав публікувати дані по виплатах, а звіт за 2016 рік на сайті фонду до сих пір відсутній, однак економіст стверджує, що йому вдалося отримати доступ до неопублікованих ще даними.Так, згідно з цим звітом, кількість пенсіонерів в 2016 році по відношенню до 2015 знизилася на 357 тис чоловік. При цьому в 2015 році в країні спостерігався їх приріст на 200 тис чоловік. За твердженням Моніна, така ситуація виникла через те, що ПФ «відрізав» частина пенсіонерів з тимчасово окупованих територій Донбасу.В Україні різко зменшилася кількість пенсіонерів: названі причини | Політека
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Я смотрю, темы о Порошенко один и тот же тролль под двумя никами отрабатывает. Джамал и Lvbnhj- это ведь один человек?-
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Я тебе скажу больше. Во всей Украине только один человек не поддерживает мудрую шоколадную политику мародерства. Это вот тот многоликий гад, которого ты разоблачил. Да да. Поздравляю
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Да нет. Стилистика одна и та же, когда пишет. Да и повторяет- в одной теме коммент под одним ником, в другой тот же коммент под другим. Одна и та же картинка под одним ником, в другой теме под другим ником. Хорошо видно что это один и тот же человек.
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Наша песня хороша - начинай с начала. Почитал комменты.... ребятки, ну не надо быть экономистом чтоб понять, что за планирование от шоколадного.
Все годы у нас производится планирование. Каждые телерожи из кресел используют его как похвалу себе любимым и ставят это планирование в свою заслугу. Президент, правительство, минфин, нацбанк, главы фракций и комитетов в ВР.... а потом к концу года стыдливо и уже без трубежа по всем ТВ каналам, корректируют цифры в меньшую сторону. Особоодаренные и не заменимые корректируют заодно показатели прошлых лет, чтоб на их фоне все не выглядело настолько ужасно.
Петя показывает как под его чутким руководством все стало хорошо и даже лучше, мы же переходим на среднесрочное планирование... корректировать - не планировать.
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Размечтались. Посмотрим что будет осенью с их планированием воровства.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования
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