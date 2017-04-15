Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования

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А два: это означает, что ситуация в Украине улучшилась настолько, что уже можно планировать развитие экономики на 3 года вперед. Порадуйтесь за свою страну.
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"Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том,
что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит
сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового"
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В три смены!
На двух станках!
За одну зарплату!
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Все годы у нас производится планирование. Каждые телерожи из кресел используют его как похвалу себе любимым и ставят это планирование в свою заслугу. Президент, правительство, минфин, нацбанк, главы фракций и комитетов в ВР.... а потом к концу года стыдливо и уже без трубежа по всем ТВ каналам, корректируют цифры в меньшую сторону. Особоодаренные и не заменимые корректируют заодно показатели прошлых лет, чтоб на их фоне все не выглядело настолько ужасно.
Петя показывает как под его чутким руководством все стало хорошо и даже лучше, мы же переходим на среднесрочное планирование... корректировать - не планировать.
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