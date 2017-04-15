Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий

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а ну-ну..
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, но без слов?
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Інструменталки чи мінусівки там нема, зареєструйтеся на тамтешньому форумі і запитайте. Знайдуть.
Ось є версія українською мовою:
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А парочку памятников и названий улиц мы легко переживем и бессоницей мучатся не будем.
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поработали -устали...
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Об этом сообщает она сообщила польской газете Rzeczpospolita, пишет «Слово и Дело».
«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем, две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому, когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», - сказала Ле Пен.
Она добавила, что в прошлом веке Европа «слишком много страдала из-за пограничных споров, чтобы еще раз натравить народы друг против друга».
Ранее сообщалось, что Ле Пен пообещала на посту президента вывести Францию из Шенгена.
В Париже штаб-квартиру Ле Пен подожгли коктейлями Молотова.
https://ru.slovoidilo.ua/2017/04/15/novost/politika/le-pen-yarostno-podderzhivaet-anneksiyu-kryma
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в смысле денюшки...
она другого сказать и не могла...
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французам должно было бы быть стыдно..
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Потому что, если их не поднимать
Не было политиков бы за что ебать!
Спасибо министрам, что выгнали с работы
Ведь время ща тяжелое платить им не охота
Ведь если бы с работы не выгнали бы нас
ну как бы мы назвали? Министр - пидорас!
Спасибо милиции, что поднимают штрафы
Они всё понимают они ведь не жирафы
Ну потому что если они штрафы б не подняли
Такое же гавно, как мы б все время жрали.
Поющие трусы - Вафли ( без цензуры) - Текст Песни http://megalyrics.ru/lyric/poiushchiie-trusy/vafli-biez-tsienzury.htm#ixzz4eGyFUqXq
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В условиях войны, конечно, эти переименования больно ранили агрессора.
Да так, что каждую ночь не спят, и только тем и занимаются, что нарушают безальтернативные минские соглашения и дают возможность полковникам из "штаба АТО" ( третья годовщина АТО - где ещё такое в мире было?) каждый день рассказывать о провокационных обстрелах, на которые мы не поддаёмся, но в результате всё равно гибнут наши ребята.
Стратегическое решение в военное время, это введение военного положения хотя бы в зоне боевых действий и перевод предприятий "Укроборонпрома" на производство новой техники для отражения агрессии, а не ремонт и покраска "металлолома".
Также, стратегическим действием была бы, например, постройка патронного завода взамен утраченного.
Но, если такое будет происходить, это сильно подорвёт "безальтернативность" минских соглашений, а этого допустить нельзя, а то Путин нападёт.
Остаётся только улицы переименовывать, три года рассказывать о безвизе, или о чём-нибудь взамен уже полученного безвиза, и - не отвечать на обстрелы во время очередного одностороннего перемирия.
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На снятие депутатской неприкосновенности.
Повышение ВВП, производства ...
Времени не хватило ?
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И этот монумент коммунизма в Украине оказался не по зубам украинской власти.
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