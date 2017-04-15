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 Форум Украины(594571)
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Материалы по теме:  Декоммунизация
Теги: Парубий (1433) декоммунизация (377)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий

Верховная Рада Украины приняла все решения, которые были необходимы в рамках декоммунизации.

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и тут пердаки ватоцефалов, в очередной раз взорвались...
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Специалисты по пердакам нынче в почете.
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"Ленинская кузница" это просто яростный пердакоразрыватель.
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Заебали уже..не декомунизацию надо проводить, а деимперизацию и дерашизацию...А то очень интересно получается, советские заводы угробили вместо реконструкции, а памятник Екатерине второй поставили...
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комунозаразу нужно было уничтожить 25 лет назад.
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Шож ты в анусе парился...
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"декоммунизация будет определять на века психологию украинцев и развитие государства"

а ну-ну..
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Владелец Ленинской Кузни - Главный Патриот Украины!!!!
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Не даром ему справку давали, но там не только ему надо выдать. Психология на века не названия городов определяет, а экономическое развитие страны, люди живущие в стране, где могут обеспечить себе нормальное существование и своей семье и имеют правовую защиту, им все равно как их город называется Кропивницкий или Кировоград, даже с радостью будут учить и украинский язык. А эти умственно отсталые с коррупцией не хотят бороться зато хвалятся декоммунизацией.
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а где можна купить "марш коммунистических бригад"
, но без слов?
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sovmusic.ru
Інструменталки чи мінусівки там нема, зареєструйтеся на тамтешньому форумі і запитайте. Знайдуть.
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скоро креьлеКрысы начнуть песи петь про коьмуняцкую паБеду над Трижды братом Гитлером....,журнаЛжисты кремля хряпнут стопарь водяры за рюцкий сраный мир...с ленточкой генерала Власова и дядю и племянника Красновых и еще 200 рюсских генералов верно служивших Вермахту
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Спектакль. Бывшие комсомольцы и дети партийных работников стали удачными бизнесменами, объединившись с криминалитетом в разграблении Украины решили провести декоммунизацию, но дальше не пошли, чем переименование городов и улиц))
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Декоммунизация в реальности - это переход жуликов-чиновников под новые, более коньюнктурные знамена.
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Стратегических целей должно быть две: а) самодостаточная экономика, б) ВСУ способные остановить любого потенциального агрессора. Всё остальное должно быть подчинено этим двум целям. Международное разделение труда, конечно, вещь интересная, но прямо противоречащая суверенитету. Глобализм показал себя как беспомощная идея, ведущая не к торжеству демократии и изобилия, а к поглощению цивилизованных государств варварами. Так что будущее - за национальными государствами, и их союзами.
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Лучше бы "Рада приняла все необходимые для ДЕКОРРУПЦИОНИЗАЦИИ решения"
А парочку памятников и названий улиц мы легко переживем и бессоницей мучатся не будем.
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болтуны слюну в роте взболтали....
поработали -устали...
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Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - явно провели не все решения, ведь коммунизм застрял надолго в голове у многих.
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Кандидат в президенты Франции от Ультраправой партии Марин Ле Пен считает аннексию крымского полуострова Россией естественным выбором крымчан, которые возжелали присоединиться к России.
Об этом сообщает она сообщила польской газете Rzeczpospolita, пишет «Слово и Дело».
«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем, две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому, когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», - сказала Ле Пен.
Она добавила, что в прошлом веке Европа «слишком много страдала из-за пограничных споров, чтобы еще раз натравить народы друг против друга».
Ранее сообщалось, что Ле Пен пообещала на посту президента вывести Францию из Шенгена.
В Париже штаб-квартиру Ле Пен подожгли коктейлями Молотова.
https://ru.slovoidilo.ua/2017/04/15/novost/politika/le-pen-yarostno-podderzhivaet-anneksiyu-kryma
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Марин Ле Пен на кацапском подсосе.
в смысле денюшки...
она другого сказать и не могла...
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Подсос российский у Ле Пен есть, но интересно, что она говорит откровенную ложь про опрос жителей Крыма как и про выбор крымчан. И про решение Хрущева тоже ложь, ведь если попросили сослаться на документы, подтверждающие ее слова, то она не смогла бы это сделать.
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попугайничает, мадам, за русней,,,
французам должно было бы быть стыдно..
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Надо бы признать независимость от Франции Бретони, Баскони, Корсики, Лотарингии, Эльзаса, Окситании, Французской Гвианы, ...
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Бу - бу - бу типа Парубий и его падстилка Сюмар видать хорошее бабло получили от Педафила Ху ... ла бо блокировали все законы выдвигавшимися Самопомочью против кантрабаса с Лугандоном . Потом эта криминальная шваль блокировала создание Временной следственной комиссии по раследованию грабежа Сеней чмом 7 миллиардов с Кабмином . Видать Чмо Сеня поделился с бандой .
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Слова старой песни Кузьмы...... Спасибо политикам, что думают про насИ поднимают цену и на воду и на газ.
Потому что, если их не поднимать
Не было политиков бы за что ебать!

Спасибо министрам, что выгнали с работы
Ведь время ща тяжелое платить им не охота
Ведь если бы с работы не выгнали бы нас
ну как бы мы назвали? Министр - пидорас!

Спасибо милиции, что поднимают штрафы
Они всё понимают они ведь не жирафы
Ну потому что если они штрафы б не подняли
Такое же гавно, как мы б все время жрали.

Поющие трусы - Вафли ( без цензуры) - Текст Песни http://megalyrics.ru/lyric/poiushchiie-trusy/vafli-biez-tsienzury.htm#ixzz4eGyFUqXq
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КОММУНИЗАЦИЯ И ФАШИЗАЦИЯ рабССИИ ПРОШЛА УСПЕШНО в лесах Тамбовщины с 1920-21 года с помощью маршалов Тухлочевскага и Жюкова...
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А демафиязацию провести слабо в родной стране!?
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Жаль, что этим все ограничилось, Парубий. Но даже это вы сделали уродливо и убого. Впрочем, вы такие и есть, чего же от вас ожидать...
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Он назвал это "стратегическим решением для страны".
В условиях войны, конечно, эти переименования больно ранили агрессора.
Да так, что каждую ночь не спят, и только тем и занимаются, что нарушают безальтернативные минские соглашения и дают возможность полковникам из "штаба АТО" ( третья годовщина АТО - где ещё такое в мире было?) каждый день рассказывать о провокационных обстрелах, на которые мы не поддаёмся, но в результате всё равно гибнут наши ребята.
Стратегическое решение в военное время, это введение военного положения хотя бы в зоне боевых действий и перевод предприятий "Укроборонпрома" на производство новой техники для отражения агрессии, а не ремонт и покраска "металлолома".
Также, стратегическим действием была бы, например, постройка патронного завода взамен утраченного.
Но, если такое будет происходить, это сильно подорвёт "безальтернативность" минских соглашений, а этого допустить нельзя, а то Путин нападёт.
Остаётся только улицы переименовывать, три года рассказывать о безвизе, или о чём-нибудь взамен уже полученного безвиза, и - не отвечать на обстрелы во время очередного одностороннего перемирия.
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На конфискацию украденного Овощем.
На снятие депутатской неприкосновенности.
Повышение ВВП, производства ...
Времени не хватило ?

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...никакой декомунизации в Украине не произошло ,...какая декоммунизация в стране если ей управляют бывшие коммунисты и комсомольцы....???как не меняй освещение публичного дома....сущности внутри все те же..
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Нужно напомнить, а Днепропетровская и Кировоградская обл., это не Украина
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Ура-а-а-а........... от тепер заживемо і запануємо.................
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В Украине остался последний и самый важный символ коммунизма - безвизовая открытая граница с Россией.
И этот монумент коммунизма в Украине оказался не по зубам украинской власти.
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для начала б с ветеранскими организациями разобрались бы. Мы кормим вертухаев,которые арестовывали и убивали наших родных. Я уже молчу про "вояк-оккупантов" из Анголы и прочих "хер -его-знает-где".
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Декомунизация будет не полной, если не снять все рельсы проложенные при коммуняках
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Осталось совковое мышление изменить, включая желание украсть побольше у государства.
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Алло, вулицю івана кудрі коли перейменують?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий
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