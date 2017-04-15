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Теги: казаки (185) Николаев (1220) сепаратизм (12715)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд в Николаеве заочно осудил на 4 года "атамана Союза казаков" РФ", активного участника сепаратистского движения

Центральный райсуд Николаева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины гражданина России, атамана "Союза казаков" РФ и присудил ему наказание - четыре года лишения свободы.

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Фамилии писать опасно. Завтра к власти придут другие, вчерашние преступники могут стать Героями.
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Ну как ты можешь описать человека, с оружием в руках борящегося против власти Порошенка?
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Пора бы журналистам поинтересоваться, ето же такие казаки! На копрфагистане казаки.., нонсенс! Там даже хохлов нет, пора бы знать, кто же такие и почему "хохлы" ( по кацапски )! Не путать холуев - кацапов, с "хохлами" !
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в тебя еще заезжий дагестаненец не?
не сцы саня у тебя вся жизнь сзади....
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В январе 1918-го была создана республика КНР, и начал свою работу.кубанский парламент На его заседании избрали правительство республики. Но на Кубань наступали ужасные многочисленные бандитские орды кремлёвских бандитов большевиков. И кубанцы начали переговоры с украинским правительством о вхождении этнического украинского края в состав Украинского государства УНР на правах федерации или широкой автономии. Но увы Кубань был оккупированная кровавыми кремлёвскими коммуно -фашистами, и всё равно борьба украинцев - кубанцев за свою свободу не закончилась - их непокорный дух ещё долго не давал покоя кровавой оккупационной коммуно - фашистской власти. И тогда кремлёвские палачи полностью уничтожили славян украинцев ( голодомор, депортация, расстрелы, геноцид )
И теперь на Кубане, славян Украинцев из 60% осталось только 4 %. А сейчас уже современные так называемые ряженные "Кубанские казаки "это ужасные пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские рябые хари с рязанский и вологодским говором - матом лапотных москалей, притом они все поголовно путлинские фашисты..
Вот это и есть такие казаки лапотной паРАШИ очень жалкое подобие славных украинских запорожских казаков которых все в мире боялись и которые возродили казачество в московии - орде которого до них в лапотной паРАШЕ совершенно не было.
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В Николаеве бы воющую по вокзалам и совковым памятникам Ирку Дейнеженко кто завалил бы... Вся срань от нее идет.
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А вот в Израиле, благодаря Моссаду, заочных приговоров не бывает, всё приводится в исполнение.
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Как теперь у него сложатса отношения с Союзом любителей казаков Рф?
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Проблема воровства и мздоимства, рука об руку идет рядом с проблемой отсутствия хозяина. Кто-то еще сомневается с том, что государство с его чиновниками - далеко не самый лучший ХОЗЯИН? Рост числа представителей малого и среднего бизнеса ведет к увеличению числа хозяев. Это, кстати, коренное отличие украинских "кулаков" от российских крепостных. Есть хозяин - возрастает МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, как его, так и наемных работников (жестче контроль). С возрастанием в обществе меры ответственности появляется ПОРЯДОК. Порядок - это и есть закон и отношение общества к законам. Где больше порядка - там больше людей, которые его соблюдают т.е. ПОРЯДОЧНЫХ людей, которые соблюдают закон.
Беда в том, что множество имбецилов и провокаторов на форуме убеждены или делают вид, что только революции решают все. Революция решает тогда, когда следует смена экономической формации, а пока олигархи будут блокировать развитие в обществе малого и среднего бизнеса у нас будет оставаться олигархат. Потому, что, в основном, голосуют пенсионеры, коммунисты и прочие дебилы, которые снова и снова снова будут выбирать во власть олигархов и популистов. Эта публика, в силу ограниченности мышления и неспособности к анализу не способна делать правильный выбор. Но еще опаснее для государства, когда во власть выбирают тех, кто вообще не способен созидать, а только разрушать - савченко, парасюки и т.д.
Когда уже власть в Украине поймет роль малого и среднего бизнеса, как непреложное условие смены ментальности народа на европейскую - непонятно?
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а сепаратистов что сидят в ВР когда судить будут?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд в Николаеве заочно осудил на 4 года "атамана Союза казаков" РФ", активного участника сепаратистского движения
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