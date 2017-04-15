Суд в Николаеве заочно осудил на 4 года "атамана Союза казаков" РФ", активного участника сепаратистского движения

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не сцы саня у тебя вся жизнь сзади....
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И теперь на Кубане, славян Украинцев из 60% осталось только 4 %. А сейчас уже современные так называемые ряженные "Кубанские казаки "это ужасные пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские рябые хари с рязанский и вологодским говором - матом лапотных москалей, притом они все поголовно путлинские фашисты..
Вот это и есть такие казаки лапотной паРАШИ очень жалкое подобие славных украинских запорожских казаков которых все в мире боялись и которые возродили казачество в московии - орде которого до них в лапотной паРАШЕ совершенно не было.
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Беда в том, что множество имбецилов и провокаторов на форуме убеждены или делают вид, что только революции решают все. Революция решает тогда, когда следует смена экономической формации, а пока олигархи будут блокировать развитие в обществе малого и среднего бизнеса у нас будет оставаться олигархат. Потому, что, в основном, голосуют пенсионеры, коммунисты и прочие дебилы, которые снова и снова снова будут выбирать во власть олигархов и популистов. Эта публика, в силу ограниченности мышления и неспособности к анализу не способна делать правильный выбор. Но еще опаснее для государства, когда во власть выбирают тех, кто вообще не способен созидать, а только разрушать - савченко, парасюки и т.д.
Когда уже власть в Украине поймет роль малого и среднего бизнеса, как непреложное условие смены ментальности народа на европейскую - непонятно?
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