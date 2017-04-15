Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию

14360 161Материалы по теме: Расследование преступлений на МайданеТеги: Беркут (10363) майдан (4451) Россия (69954) евромайдан (8002) Ромалийская Ирина (140) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 23:26 Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в РоссиюБывшие сотрудники харьковского спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко 13 апреля пересекли украинско-российскую границу, и сейчас находятся в РФ. читать источник x Мне нравится 2
кацапське ху@ло допоможи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
До речі - на момент розформування , в Україні , було 5000 беркутів - де всі ці люди ?
Ответить
Ответить
А по факту - ці 4 перосто не схотіли бути "цапами-відбувайлами" , яких зараз намагаються продемонструвати , як "розслідування справ загибелі НС"
Ответить
Ответить
це - люди?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только на майдане ни на каких законопослушных граждан радикалы не нападали, кто хотел мог в квартале рядом гулять. Разве что переодетые мусора могли подловить и в лес вывезти.
Источник: http://censor.net.ua/n43639Ю8
Ответить
Ответить
Ответить
Только нечто реальное. Для понимания - любой протест представляется, как работа на врага... И это понятно - сразу все СМИ будут трубить, даже слова не предоставив... ВСЕ СМИ на довольствии или под влиянием Системы...
Как организоваться при том, что все службы работают против вас??
Ответить
Ты бы так не палился хоть.
Ответить
Ответить
Жаль, Ваш план не интересен....Простите...
Ответить
В государстве отсутствует Стратиегия развития. Значит кому-то не нужно это?
Не знаю, как кто, но у меня усиливается убеждение в том, что у нас власть - колаборанты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что на 4й год войны ета срань таки осталась?
Ответить
так с чего что то должно было измениться ? война она далеко, а на местах жизнь как шла так и идет и сладко есть да в машине хорошей кататься каждый хочет
Ответить
одновременно нужно накрыть рашкины базы и иранские...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"конституційний обов'язок, протидіючи радикалам, захищаючи життя, здоров'я і безпеку законослухняних громадян" и долбо-йобы огородами ушли к оккупанту, посягнувшему на Украину, её конституцию...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знают єти лягавьіе, то что нам знать не положено, кто то очень боиться у власти, что они откроют рот и сдадут "все явки и пароли", єто взорвет Украину.
И по всему видать єтот кто то, очень вьісоко сидит.
Ответить