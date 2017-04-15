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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: Беркут (10363) майдан (4451) Россия (69954) евромайдан (8002) Ромалийская Ирина (140)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию

Бывшие сотрудники харьковского спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко 13 апреля пересекли украинско-российскую границу, и сейчас находятся в РФ.

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Це більше терпіти не можна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Геть цю владу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кацапське ху@ло допоможи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Дебилы, попадут между молотом и наковальней. Вскрылись тем что свалили в рашу, теперь будут предателями на крючке гебни.
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Послушаешь их, ну просто чистые ангелы...про закон говорят, про честь...про какую нахер честь эти беркутята вообще могут говорить???!!! Они когда на службе были, только тем и занимались, что нарушали права и свободы простых граждан, потому что были неприкасаемые, и жаловаться на их беспредел было бесполезно!!!! И майдан тут не причём, потому что они что до майдана, что во время него, что после него, только тем и занимались, что били морды всем простым гражданам, да ногами пинали если что не так, потому и рожы у них не ментовские, а прямо по бандитскому выглядят...урки, они и есть урки, только что не сидевшие пока! Пусть валят в рашку, и там покажут ватникам всё что умеют, когда на службу поступят к путлеру!
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Эти твари ничего не попутали, когда возле АП избивали до смерти журналистов, молодых парней, девушек? Видео в ютубе полно, как они "усердствуют" "защищая" нас... Или точнее ту власть которая тогда была. Свалили в парашу, пусть там и сидят пидара..с....ы
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Добро пожаловать в лапы гебни. Думают гебня их обласкает. Будущие использованные презервативы. Только жалко если этих идейных с гранатой сюда подошлют, у них же украинские паспорта.
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Небось Абаков исче и в щечку чмокнул на прощанье.....
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Очередной раз мы обосрались по другому это трудно назвать.Как можно было выпускать эту кучу мрази?В Китае росстреляли 10 тыс чиновников и страна сразу пошла верх по всем показателям.Походу нам тоже такое нада сделать эти тупые суды чинуши и вся эта долбаная ситема так после майдана ничего не поняла.Не злите народ майдана не будет уже,если народ розозлиться будет как в Китае только без суда и сразу на месте.
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Это Порошенко виноват что в Харкове 4 упыря записались людей на митингах метелить. Ну и ладно, 4-мя ватанами меньше у нас будет.
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Таких упырей упустили,как бы они пополнили аваковскую полицию в новом подразделении, не помню название,аваков недавно собирался организовать,им бы там цены не было.
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А ещё Порошенко лично обошел всех в Харькове и заставил вступить в Беркут и голосовать за Гепу.
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Страна у них пошла вверх после Культурной революции, когда молодёжь прибила или отправила поднимать село десятки тысяч ватников и коррупционеров. В 1972 Никсон рванул в Китай и о чёмто договорился с Мао. С той поры Китаю пошла масть.
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И да визовый режим с рффашистами пора вводить.Нефиг щастать той мрази сюда.
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Хто сказав "втекли" ? Просто спокійно уїхали ...
До речі - на момент розформування , в Україні , було 5000 беркутів - де всі ці люди ?
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Це було риторичне запитання ..))
А по факту - ці 4 перосто не схотіли бути "цапами-відбувайлами" , яких зараз намагаються продемонструвати , як "розслідування справ загибелі НС"
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Ещё у этих предурков морды открываются называть себя офицерами. Офицеры поступают так. (это к стати и касается нынешних нацгвардейцев )
Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию - Цензор.НЕТ 3316
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теперь должен сесть за грати судья,который изменил меру пресечения на домашний арест!
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Даже не удивительно , так будет повсеместно , потому что у власти находятся все у кого рыло в пуху , и никому из них не интересно если кто-то начнет открывать рот в судах. Судьи практически все на крючке потому, что "люстрация " удачно
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Не граница а проходной двор кто хочет выезжает кто хочет заезжает как тот кацап пойманный в Киеве с оружием. А идиоты говорят что визового режима с россией не нужно ....
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родители где......посадить на цепь родню- вернутся....
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Не вернутся, не надейтесь на такое. Этим упырям плевать и на свои семьи.
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>защищая жизни, здоровье и безопасность законопослушных граждан

Только на майдане ни на каких законопослушных граждан радикалы не нападали, кто хотел мог в квартале рядом гулять. Разве что переодетые мусора могли подловить и в лес вывезти.
Источник: http://censor.net.ua/n43639Ю8
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Дивні люди українці....Хуйло поставило фірташа "смотрящім "за Україною,фірташ призначило вальцман на пограбування і вбивство українців. Відпустить кілька вбивць - це ж не проблема/подумаєш,вбили кількох майданівців/ . Вальцман зі Словянська урочистим маршем відпустило серійного вбивцю,криваву жидяку "гіркінд" з 1500 кривавих свиней разом з жидо-комяцькою карліцею "моторола"! Для чого ? А шоб моторола жорстоко катував кращих синів України і розстрілював полонених! Все,шо вам треба знать про ката України ,звірушку вальцман!На лапах вальцман кров тисячів патріотів,Ізварино,Іловайськ,Дебальцево.......
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Ты пропустил слово "барыга". Будешь лишен оплаты за пост.
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Нам объяснять не надо... Надо предложить...
Только нечто реальное. Для понимания - любой протест представляется, как работа на врага... И это понятно - сразу все СМИ будут трубить, даже слова не предоставив... ВСЕ СМИ на довольствии или под влиянием Системы...
Как организоваться при том, что все службы работают против вас??
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Сразу видно знатока из раши, особенно про СМИ (фирташей-ахметовых-курченков) ржал.
Ты бы так не палился хоть.
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Тільки обєднання усіх патріотичних сил під проводом кількох найшанованіших людей .Як приклад - Саакашвілі,Гриценко,Касьянов ,Тягнибок .Всеядні грабіжники ляшки,грігяни - нахуй зі сцени.Пиздуни. .І повна ліквідація павутини ,шо наплели свинобляді т.зв. "олігархи." Щоденне пограбування людей - це не норма ,-це злочин!
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Этот Ваш план - ничего не стоит.... Как работают структуры власти, можете увидеть с уведомления Vadym Tsyrkalyuk. Сидят на зарплате и пасут... Вы пишете - что надо. И это мы знаем. Я у Вас спросил - Как это сделать? Увы... Ваш путь не реалистичен.... Пока.... Кстати, Касьянов никакого отношения к Украинге не имеет. Остальные - немного стоят.... Самый важный - Саак., но и он так и не смог убедить в своих возможностях... Без Бенедукидзе он - просто.... Имя и должность управляющего (или смотрящего) за активами...
Жаль, Ваш план не интересен....Простите...
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Может они не виновны, раз прокуратура не смогла ничего доказать?
В государстве отсутствует Стратиегия развития. Значит кому-то не нужно это?
Не знаю, как кто, но у меня усиливается убеждение в том, что у нас власть - колаборанты.
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Думаю они подадут в суд по правах человека. И мы будем платить за то что их "не законно" удерживали и преследовали по "политических мотивах"
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потому что не добровольцы, а мусора с связями. Кто их должен был закрывать? Такие же как они сами. У них же круговая порука обычно. Плюс суд легко могут купить.
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ясно... шо так все плохо?
что на 4й год войны ета срань таки осталась?
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а куда она должна была деться ? все эти судьи, полицейские, врачи, чиновники, все коррупционеры и взяточники, все кто живет подобной круговой порукой - они не с марса взялись, они родились, выросли, получили воспитание и менталитет, поднялись из низов на свои теперешние места в украине, а не откуда то еще

так с чего что то должно было измениться ? война она далеко, а на местах жизнь как шла так и идет и сладко есть да в машине хорошей кататься каждый хочет
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если доня не фуфло и решится таки на ына - подсказка,
одновременно нужно накрыть рашкины базы и иранские...
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в нормальній країні ці 4 вже давно б догнивали на цвинтарі
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Как стать агентом хуйла, по цене билета на автобус.
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у мусоров с головой всё в порядке?..
"конституційний обов'язок, протидіючи радикалам, захищаючи життя, здоров'я і безпеку законослухняних громадян" и долбо-йобы огородами ушли к оккупанту, посягнувшему на Украину, её конституцию...
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Пока десяток судей за систематическое покрывание преступников в погонах, коррупционеров, казнокрадов, и обслуживающих их убийц из МВД, не станут болтаться на виселицах Майдана - в стране мало что поменяется.
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И тут "шатун" поработал! Вот вам цена обещаний Порошенко и Луценко наказать виновных в расстреле Майдана! Уже не только всех организаторов, но и исполнителей отпустили. Договорняк с Путиным украинская власть выполняет безупречно.
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Их невозможно судить по обычным законам, они окажутся ещё потерпевшими. Только через трибунал, а это уже методами хуйла попахивает. Свалили - и куй с ними.
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Блин! Ну где эта главная гнида погранслужбы? Его место - вместо этих ублюдков тогда! Ну как они смогли выехать? Судей, кто выпустил этих ублюдков - на нары, на их место! Ребята! Мое мнение, если сейчас в таких делах не будет жесткости - ни хрена у нас не получится! У нас война! а одни ублюдки (судьи, прокуроры, и вся остальная шушера) которые отпускают других ублюдков (убийц Небесной сотни, сепаров и бандюков Лугандонии) живут по мирным законам! Так блин, у нас мир или война? Когда уже эта херня прекратится, когда уже в поддавки перестанем играть?
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А знаете почему им дали сбежать и не судят. их и таких же как они?
Знают єти лягавьіе, то что нам знать не положено, кто то очень боиться у власти, что они откроют рот и сдадут "все явки и пароли", єто взорвет Украину.
И по всему видать єтот кто то, очень вьісоко сидит.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧетыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию
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