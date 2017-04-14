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 Форум Украины(594551)
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Украинский бизнес ожидает на ближайшие 12 месяцев доллар за 29,44 гривны

Большинство представителей украинского бизнеса (63,5%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 27-30 гривни/доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора, пишет УНИАН.
Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 29,44 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в четвертом квартале 2016 года показателя на уровне 29,16 гривни/доллар.
В то же время, доля респондентов, ожидающих снижения стоимости гривни к доллару в следующие 12 месяцев, сократилась до 86,5% с 89% в четвертом квартале 2016 года.
Сообщается, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 27,06 гривни/доллар, а его ежедневные колебания не превышали 1,2% от среднего значения.
В четвертом квартале 2016 года средневзвешенный курс в среднем составлял 25,78 гривни/доллар, а ежедневные колебания - около 3%.
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Надо не кровати переставлять в борделе местами а курв менять !
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олєксандре, в нас демократична держава, нє?
якщо ви маєте претензії до конкретних осіб - назвіть їх, будь ласка
в чому їх вина, і кого б ви хотіли бачити на їх місці?
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А с какого это времени у нас держава? Может еще у нас есть законы и верховенство права ?
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у вас - ні с какова
у цапських пітарасів нема і не може бути української держави
цапське гівно йде на фуй
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Гуня, зачем тролишь?
П.С. с уважением. Семен Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 1643
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Та я зрозумів , Гуня! На здоров"я! А за кого тролиш?
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та за себе самого
ндравіцца воно мені
під'є*неш - і настрій покращується
дуже багато довбнів та путєнських козлів
я вважаю, що вношу якесь оживлення у цю клоаку
коли я зрозумію, що то не так - я піду собі нафуй
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харашо, винуждєн прізнаца, шо випалняю заданіє кампітєнтних органов
ви мєня панімаєтє, таваріщ?
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что происходит ? Решения такого уровня просто так не происходят.
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ВСУ "заПТУРили" КамАЗ с бравыми ко-колченцами (видео)
Apr. 14th, 2017 at 9:52 AM
Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 3167
Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как ПТУРят оккупантов...
На видео запечатлено радостное событие - уничтожение "КамАЗа" с оккупантами, которое имело место в начале февраля сего года, в районе Петровки - Трудовское.
Отдельно хотелось бы заметить, что на тот временной промежуток в сепарских пабликах ныли, что на Трудовских, в ходе ротации был подбит из ПТУР "КамАЗ" с бравым ополчением в кузове. В результате одному оторвало голову, другому руку, остальных посекло осколками. При этом, данный случай не из первых и ВСУ не упускают случая дабы бесстрашное ополчение "пощёлкать" прямой наводкой.
В общем, сопли оккупантов нашли документальное подтверждение. Слава нації!
http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=5171
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после того, как пастор сознался, что нервный... и в любую минуту может бахнуть... хзПорошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 1466

пятру - приготовитьсяПорошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 8998
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Теперь СНБО торгует на лево не только новыми танками Оплот , но и БТР вместо поставки на фронт.
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Да ? я бы вообще половину генералов просто головой об стену с отбиранием паспорта и за нулевую линию в дамбасе выставил, а дальше пусть делают шо хотят.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО
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