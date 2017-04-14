15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

1702 21Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Одесса (5470) ранение (1577) Донбасс (14100) военнослужащие (3543) лечение (572) волонтеры (2366) Антитеррористическая операция (16470) Тему создал: Цензор.НЕТ14.04.17 23:20 15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортажВ Одессу сегодня доставили 15 бойцов, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции. читать источник x Мне нравится
Слава Героям!
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И ты будешь. Лет через пять.
Когда паспорт получишь.
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