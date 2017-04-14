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 Форум Украины(594546)
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Теги: Путин (23636) Турчинов (3168)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не считает оскорбительным данное ему в России прозвище Кровавый Пастор, в отличие от клички, которую украинцы дали президенту РФ Владимиру Путину после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе.

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кому вы обьясняете-товарыщи на работе.....
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каждому по заслугам, так что, свой крест каждый должэн нести сам.
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Так приятно быть укрофашистом и страшным бандеровцем в глазах ХЛОстана... А тем времененм упоротые рашисты продолжают гадить в комментариях повсюду, недавно заминусовали ролик о украинках на заводе: ВИДЕО
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Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов. "МСЬЕ ЗНАЕТ ТОЛК В ИЗВРАЩЕНИЯХ".
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Возвращаясь к йуле. Потеряла старую кровь в пасторе, нашла новую кровь в политицкой дефимации сявченко. Выбор, однако....
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Ой, да не п#зди!

"Почтеннейший, на нас летят Грады - не соблаговолите ли проследовать в укрытие?", "Простите, уважаемый, не передадите ли покрышку?"

Матерно ругаться, бл#ть..
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и без етой ну той как ее там?
а вот - ложной скромности....
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Пассажирские самолеты облетают КНДР
Согласно показаниям онлайн-портала Planefinder, в воздушном пространстве Северной Кореи нет ни одного пассажирского самолета.

Пассажирские самолеты облетают Северную Корею стороной, а в воздушном пространстве КНДР по состоянию на 23.00 нет ни одного воздушного судна. Об этом свидетельствуют данные портала Planefinder, позволяющего отслеживать онлайн движение самолетов.
При этом в воздушном пространстве соседней Южной Кореи находится множество самолетов. Единичные борта есть в воздушном пространстве РФ и Китая, недалеко от границы с Северной Кореей.
Чем обоснована бесполетная зона над КНДР, неизвестно.
https://planefinder.net
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если бы не пастор, все могло бы быть гораздо хуже.
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в английском слово путин созвучно слову "poo teen"-это означает "дерьмо подростка"
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Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЯ думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов
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