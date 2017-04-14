Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов

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"Почтеннейший, на нас летят Грады - не соблаговолите ли проследовать в укрытие?", "Простите, уважаемый, не передадите ли покрышку?"
Матерно ругаться, бл#ть..
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а вот - ложной скромности....
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Согласно показаниям онлайн-портала Planefinder, в воздушном пространстве Северной Кореи нет ни одного пассажирского самолета.
Пассажирские самолеты облетают Северную Корею стороной, а в воздушном пространстве КНДР по состоянию на 23.00 нет ни одного воздушного судна. Об этом свидетельствуют данные портала Planefinder, позволяющего отслеживать онлайн движение самолетов.
При этом в воздушном пространстве соседней Южной Кореи находится множество самолетов. Единичные борта есть в воздушном пространстве РФ и Китая, недалеко от границы с Северной Кореей.
Чем обоснована бесполетная зона над КНДР, неизвестно.
https://planefinder.net
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Турчинову - пять!
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