Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул

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реально какой то сюр....
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Seth AbramsonПідтверджений профіль @SethAbramson 32 хв.32 хвилини томуБільшеBREAKING NEWS from N. KOREA: "Kim Jong-un Has Ordered the 'Urgent' Evacuation of 25% of Pyongyang (600,000 People)":
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Практичный народ, хуле.
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14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор, и опасаясь российской военной угрозы, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории.
Тоже мне - хорош друг,-
Запер флот на крюк!
А вчера все вокруг
Говорили: «Эрдоган - друг!
Эрдоган - наш турецкий друг!»
Находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе аварийный фрегат «Адмирал Григорович», теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Но это ровно до тех пор, пока Великобритания не перекрыла для россиян Гибралтарский пролив, что вполне может случиться, особенно с учетом обращения представителя России Софронкова к британскому послу в ООН на заседании Совбеза по Сирии: «Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!».
Усы Пескова тянут мазу за Софронкова и подтвердили, что Софронков пацан конкретный, «в законе» и за базар на Совбезе ООН отвечает, добавив в конце: "Падлой буду!"
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Сегодня ровно десять лет как 200 тыс человек вышли на протест против кандидатуры Эрдогана на пост президента страны!
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Походу, Ыну торба...
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«Так вы, значит - того, не того, не его, не цилюрника сынок?»
Из х/ф «За двома зайцями»
Вчера закончился визит госсекретаря США Тиллерсона в Москву и этим был замкнут некий цикл ознакомления партнеров и потенциальных противников с тем, что и как собирается делать администрация Трампа в ближайшие четыре года. Как известно, перед этим он участвовал в заседании министров иностранных дел G7, где была задана новая тональность в работе этой организации и были достигнуты некие общие позиции по отношению к России. Так что Тиллерсон прибыл в Москву не только как глава внешнеполитического ведомства США, но и как выразитель мнения стран, обладательниц большей части экономического потенциала мира.
Мы намеренно сделали паузу в комментариях этого мероприятия, поскольку хорошо помним фразу, вынесенную в эпиграф статьи. В самом деле, до сих пор не понятен характер связей Трампа с различными российскими структурами, а сам Тиллерсон имел подтвержденные близкие контакты с нефтегазовой верхушкой России. Поскольку нам достоверно известно о том, что ключевые посты нефтегазовых корпораций занимают либо личные друзья (подельники по Тамбовской ОПГ), либо отставные или действующие конторские, либо конторская агентура, то контакты с этой сворой - дело неоднозначное и что там было на самом деле за общение - большой вопрос. Если по Трампу этих вопросов меньше, то по Тиллерсону - довольно много.
При всем жестком развороте США по Сирии, не будем забывать заявлений Трампа о нежелании вмешиваться в различные мировые конфликты и его риторику в стиле нео-изоляционизма. Думаю, что до серии химических атак Асада вряд ли кто-то мог с уверенностью полагать, что Штаты нанесут ракетный удар по объектам армии Асада, но через несколько часов после этого информационное пространство просто взорвалось обсуждением этого события. Это к тому, что нынешняя администрация делает слабо предсказуемые движения и вовсе не факт было, что Тиллерсон не преподнесет неприятного сюрприза в Москве. По крайней мере, мы такую возможность вполне допускали.
Однако все прошло гладко и даже лучше, чем этого можно было ожидать. Понятно, что дипломатический протокол не позволяет употреблять выражений типа «ультиматум» или «мордой об стол», а потому всю эту мишуру по поводу исключительно мирных путей решения, путем обсуждения и договоренностей, приверженности к миру и прочее можно смело отнести за скобки. Если обе стороны жонглируют подобными терминами, но одна ежедневно сбрасывает десятки тонн бомб на мирняк, а вторая отстрелялась пакетом ракет, которого никто не помнит со времен последней войны в Заливе, то их можно подвергнуть математическому действию - сокращению. То есть - просто не принимать во внимание и оставить то, что было кроме мишуры.
Каждый может провести собственный эксперимент следующего свойства. Взять видео итоговой пресс-конференции Тиллерсона и Лаврова и пищалкой закрыть все фразы со словами «мир», «сотрудничество», «переговоры» и тому подобное. Получится так, что они общаются матом и пищалка это прикрывает. После этого еще раз запустить видео и послушать то, что получится. Как говорят в Одессе: «Это две большие разницы».
В сухом остатке получается, что в Москве произошел диалог немого и глухого. Один рассказал о том, что художества лысого всадника топлесс в Сирии, Украине, с кибератаками и прочим больше не будут заканчиваться «глубокой озабоченностью», а будут выглядеть «более по-другому». В ответ Лавров отвечал в стиле: «это же ж не мы!», а в конце концов, произнес очередной текст Свирида Петровича Голохвастого их х/ф «За двома зайцями»: «Может я вам не нравлюсь?», после чего Тиллерсон предложил все это повторить Путину, ибо сомневался, что Лавров («Стоптанный Конь» или «Унылая Лошадь») сможет рассказать это шефу так, как было.
Так что итоговая пресс-конференция показала полную и диаметральную противоположность взглядов и стремлений. Собственно говоря, главный вопрос, который интересовал Российскую Федерацию: принятие Путина таким как есть и возвращение его заблокированной заначки, остался не решенным. А раз так, то Путин заявил, что не может повлиять ни на его военных в Украине, ни на его Асада в Сирии, ни на его Ына в Корее, ни на его террористов по всему миру. А Тиллерсон пообещал, что скоро ситуация изменится и России придется возвращаться к этому же вопросу, но уже при других обстоятельствах. Так что все прошло хорошо и без срывов. Штаты остались на той траектории, которую недавно приняли. И тут важно то, что делал сам Трамп.
Считается, что первый визит вновь избранного главы государства за рубеж является посланием сам по себе, а визит в страну, которая играет активную роль в современном мире - послание вдвойне. В отличие от свое предвыборной риторики, первый такой визит президент США совершил в Китай. Тут выяснилось, что Трамп вполне умеет договариваться и учитывать интересы другой стороны, если эти интересы вменяемые. Понятно, что дружбы США и КНР не будет, но вменяемое партнерство уже намечено. И это значит, что в Китай Трамп поехал с пряником, а Тиллерсон в Москву - с кнутом.
Понятно, что самые острые проблемы, которые обсуждали Трамп и Си, касались оружия массового поражения: ядерного в Северной Корее и химического в Сирии. Есть мнение, что заданная общая тональность переговоров дала возможность выйти на примерно такую формулу. КНДР исторически находится в орбите влияния КНР и теперь Пхеньян получил ракетную и ядерную технологии, которыми угрожает соседям. Справедливо полагать, что такое положение дел - результат недоработки именно Китая.
Ведь статус великой мировой державы дает не только более широкие возможности, но и большую ответственность. В этом плане Трампу было что привести в виде аргумента. Технологический уровень Японии, Южной Кореи и Тайваня позволяет создать ядерное оружие в период от нескольких лет до десятилетия. Единственное, что их сдерживает от получения собственного ЯО - жесткая позиция США. Но эта позиция основана на том факте, что Штаты взамен дали им гарантии ядерной безопасности. В этом смысле, они просто обязаны отреагировать на то, что сейчас вытворяет Ким Вынь Хунь.
Постановка вопроса в этой плоскости показывает, что Штаты могут паритетно с Китаем отпустить ситуацию с ЯО у партнеров. Если появление ядерного оружия у Южной Кореи и Японии просто неприятно расстроит Китай, то переход в разряд ядерных держав Тайваня, станет катастрофой для любого правительства Китая и этого Пекину очень не хочется. Но с другой стороны, он проспал ЯО в КНДР, которое появилось там с подачи Москвы. То есть, Путин поставил Китай в очень невыгодное положение перед США и этот факт пришлось признать.
Поэтому Си разделил озабоченность Трампа как ядерной программой КНДР так и применением ХО в Сирии, после чего туда мгновенно улетела партия Томагавков. В итоге, руководство КНАР, через свои печатные органы Синьхуа и Джеминь Джибао, распространило заявление о том, что они поддерживают США в их стремлении навести порядок в этом направлении. Речь идет о безусловном прекращении применения ХО в Сирии, а также - безусловной денуклеаризации КНДР. При этом Пекин подчеркнул, что эти цели следует достичь мирным путем, в результате переговоров.
Но тут можно воспользоваться приведенным выше правилом сокращения и опустить слова «мир», «переговоры» и прочее. Это звучит моветоном от руководства страны, имеющей самый высокий темп наращивания качества вооруженных сил и имеющей крупнейшую в мире армию. Если все это отсеять, то остается констатация условия, которое было поставлено Пекином перед Штатами. Любое действие по ликвидации корейского ЯО не должно сопровождаться насильственной сменой власти Пхеньяна. Тем самым Ыну был послан сигнал, что он доигрался с дедушкой Вовой и теперь вопрос рассматривается иначе. Похоже на то, что Пекин и Вашингтон решили, что если стороны конфликтов (Асад и Ын) не поймут ситуации и не сделают то, чего от них ждут мировые державы, то в этом случае цель будет достигнута иными путями и стороны отнесутся к этому с пониманием и поддержат усилия друг друга.
Собственно говоря, визит Трампа в Китай и последующие телефонные переговоры с Си продемонстрировали установление новой реальности, в которой Россия уходит в разряд маргиналов, стремящихся к положению КНДР. Теперь ей будут лишь сообщать о принятых решениях и призывать самостоятельно, без принуждения выполнять то, о чем договорились большие парни. Собственно говоря, Путину и его шайке указали место, без права обжалования и выбора.
Во всем этом важно отметить еще одну важную деталь, которая напрочь отсутствовала при администрации Обамы. Похоже на то, что внешнюю политику США стали активно формировать военные. Понятно, что Госдеп никуда не делся и является основным игроком во внешней политике, но Пентагон впервые, за долгое время, включен в большую игру и теперь ситуация будет наполняться совсем другим смыслом. Республиканцы, получившие большинство в обеих палатах парламента, президента и все ключевые государственные посты, играют по своим правилам и когда они играют в полную силу, противникам лучше уходить в сторону, ибо кроме разрушения и поражения, они ничего не получат.
Между прочим, союзники тоже почувствовали новый стиль работы администрации США. И Трамп, и Тиллерсон задавали один и тот же вопрос: Почему Штаты должны заносить за ними хвосты по Украине и Сирии? Это - хороший ответ, ибо неверные сигналы, которые посылались из Берлина и Парижа в Москву, дали Путину основания полагать, что его действия если не одобряют, то не осуждают. Когда фрау Меркель с ужасом констати
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Такой предварительный итог мы можем подвести по окончании визита Тиллерсона в Москву, но очевидно то, что грядут большие перемены во всем.anti-colorados
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В чем проблема нынешней ситуации с КНДР и РФ Все последние десятилетия ядерное оружие было оружием сдерживания.... http://fb.me/62PXn6X8N
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Как полагает источник, это применение может быть подготовкой к аналогичному удару по северокорейским подземным ядерным объектам. Одна такая бомба стоит около 16 млн долл США. Испытания этого оружия начались в 2003 году, масса 9500 кг, из них 8 т взрывчатого вещества Н-6, которое может гарантированно убить все живое в радиусе 120 м. Длина 9,1 м, диаметр 1,03 м, для перевозки требуются большие самолеты, бомба из отсека сбрасывается при помощи тянущего парашюта.
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