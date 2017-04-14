"На двоечку. Работы много", - Лутковская оценила состояние с правами человека в Украине

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Всего на сайте: 199 писателей
Компания Serimax, являющаяся «дочкой» французского производителя стальных труб Vallourec S.A., успешно завершила сварочные работы в рамках проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP).
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Vallourec S.A., передает Trend.
Как сообщается, работы по сварке труб большого диаметра с большой толщиной (19,5-30 мм) проводились в особо сложных условиях при сильном морозе -25°C.
Благодаря применению непревзойденных ноу-хау команды Serimax, соблюдения строгих процедур управления работами в рамках проекта, а также исключительной надежности используемого оборудования, компания обеспечила запланированные сварочные работы в общей сложности на порядка 420 километрах трубопровода TANAP.
Компания Serimax предоставляет полный комплекс услуг по сварке, предлагая полностью интегрированные сварочные решения для работ на суше и на море в самых экстремальных и сложных условиях.
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Трансанатолийский трубопровод может быть построен досрочно - генеральный директор TANAP
Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) может быть завершен досрочно, сказал генеральный директор TANAP Салтук Дузйол, сообщают турецкие СМИ.
Он отметил, что прогнозируемые расходы по проекту в настоящее время сократились на 3,2 миллиарда долларов, пишет Trend.
Дузйол добавил, что уже завершено строительство 77% участка TANAP от турецко-грузинской границы до Эскишехира.
«Мы приступим к работам по вводу в эксплуатацию трубопровода к концу 2017 года. В последующие шесть месяцев, в рамках работ по вводу в эксплуатацию трубопровода, планируется провести множество тестов. Мы планируем доставить первый газ по TANAP к концу июня 2018 года», - добавил Дузйол.
Работы по TANAP, а также проекту расширению Южно-Кавказского трубопровода ведутся в соответствии с графиком, сказал генеральный директор.
«Мы сможем обеспечить поставку газа в Европу к середине 2019 года», - добавил Дузйол.
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вот такой суд Украине и нужен - каменный.
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ще довго нам чекати покращень
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Чому її й досі не змінили ?
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ордло ( абрв.) - отдельные районы Донецкой и Луганской областей ( Украина ).
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043)
Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.
Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).
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Она сама ничего не делает. Если она употребляет аббривиатуру ордло почему не следит за соблюдением прав человека органами местного самоуправления отдельных районов ?
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