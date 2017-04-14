Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО

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, Faina L
, Sergey Marchenko 48ae0552
, dandelion wine
, Панас Рудченко
, Женя-Женя
, Yuriy Voloshkevych
, Anton Antonov e42e4dde
, Виталий Бобровский
, Виктор Ли a3db1a1b
, Welle
, Алексей Черняк dc59afc1
, Ovod ION
, corpsman
, Игорь Карпушин
, Neutral13
, Borys Borys
, тютя тютькин 53320a4f
, Артм Воронцов
, Семен Сало
, Olga Barskaya
, Goldman Sachs
, KharkovCity
, Stuart Pearce
, опа горностай
, Вася Городской
, Ирина Порохненко b8d6a257
, Роман Логод
, буков
, bag
, V-roma
, Путлер Капут
, The Mannis
, Вадим Андросов
, Демьяна Соколова
, Roman Rjevskiy
, Ватник Путин
, Гундяй Крестовоздвиженский
, igorpesec
, Diamond
, belge
, Валерий Проценко
, Иван Афанасьев
, курвиметр
, Стопор
, Alexandr Slavich
, smith & wesson
, Вадимир Каракай
, igor555 ab2700df
, Александр Пахомов 395cba96
, Tyravskyy Ruslan
, паникр
, Semen Semenich
, Alex Yustasu
, Мен мен
, fedjka - fedjka
, nik ukr 21c34e5d
, Алексей Коляновский
, spel 68dbbe31
, три - пятнадцать
, Крымваш и лугандония впридачу
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, Сигизмунд Лазаревич
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, Nick Kupchenko
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, Vladislav R 85fbc9a9
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, Тарас Шевченко 248b4f48
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, Артем Демидов
, Bogdan Suvorov
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, Варуна Мітра 3e355edd
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, Cтарий Кінь
, Великая Исландия
, стальной гигант
, Олександр Багряний
, Боцман
, Grammar Nazi
, Харьков Сумской
, Bander_ua
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Серебряный
, Губернатор Боронео
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, Александр Третьяков b707700d
, dida
, Mora Zfayfer
, Jana Nemo
, Бандерівець Самбірський
, Rull Red
, UAMRPL UAMRPL
, Danilo Kosmina 10be22a1
, Ahmad Ziya 9a028e7f
, Шенборн
, Denisn
, Василий Быков
, Zaporozec
, Япона Мать
, З нами Бог та Україна
, Igor Budnik b2adf589
, Агамемнон
, Гримсвотн
, bazylyo
, Дід Василь
, Боров
, Молчание
, Петро Черешнюк
, Сергей ок 4d839b26
, SergeL
, VVCH
, Roman Tustanovskuy
, Луиза Тумбочкина
, 133133
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Виталий Прокуратор
, Sergey_Belyy
, Eispickel
, Index_Dias
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Олександр Дніпро
, Gennadiy Golitsin
, al29
, Дмитрий Чуб
, Андрей Ленцов
, Корсунский
, Бендер-Задунайский
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https://www.youtube.com/watch?v=aeiEyHGzY-g
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что они еще до сих пор здесь торчат,не понимаю
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14.04.2017 16:39
14.04.2017 18:58
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Навіть не сумліваюсь, хоч чаколатом обмажте!!!
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Зы... Сразу видно что все твои родные и близкие целы и никто не погиб или был искалечен на Восточном фронте.
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Даже если бы я пострадал от войны, то не стал бы верить в зрадофильские теории заговора.
Лучше бы направили эти деньги на военные нужды и помощь раненым бойцам.
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Чому ЖОДЕН з маєтків що побудовані за крадені гроші не конфіскували під шпиталь , або військову базу ?!
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там все предатели ГПУ,СБУ,МВД и 80% рады!!!
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Примеров можно набрать массу. В результате дейятельности или бездеятельности, эта власть давно потеряла легитимность.
14.04.2017 21:35
Погоджуюсь на 100% !
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Атошнику на границе с Полтавской областью 10 соток в овраге,вместо 25.
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А типу вони її втрачали ?
Не треба ілюзій - з перших днів свого існування ЦЯ влада продемонструвала своє справжнє
звіряче рилообличчя !
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И никого это не парит..ни одна скотиняка(с)
Не прийдет дать с носака в челюсть..
Или хотя б пупыришком обозвать
Даже курамельные борцуны и собольки с бородатыми женШинами в упор не видят этого гаУна..
Повылазыло...табу.
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это предательская власть обнаглела!!!!
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Інакше він не був би міліардером №1 в Україні
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шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ
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Он недаром остался в Украине и не просто остался, а его оставили.
По сути, по закону предъявить Ахмету нечего.
Только политическим решением можно было объявить охоту и победить эту банду.
Но не случилось!
Деньги, дружба, родственные узы и компромат друг на друга оказались сильнее. Маєм, те що маєм. А пока Ахмет обустраивает новый "ЛЮКС", уже под Киевом.
И рядом с ним, по любому, "пускают корни" все враги Украины и обворовывать нас будут до упора....
До тех пор, пока нам не надоест, а иначе ни как!
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да
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
( видео ) Майдан посилає Порошенка, Кличка, Яценюка та ...
по состоянию на март 2017гг
госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак.
госдеп сообщил, что дополнительно к тем санкциям которые уже введены
для засрашки будут введены санкции за вмешательство в выборы преза США 2016года !!!
Однако в 2010 и 2014гг ни госдеп ни ЕС
даже в страшном сне НЕ-МОГЛИ представить подобного.
тем более этого не могли представить мы, украинцы, доверявшие в тот момент рашке.
Этим воспользовалась засрашка, воспользовалось хY%ло. Дважды, и в 2010 и в 2014гг.
вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины после кибератак срашки
в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ
наеб- сумели фальсифицировать выборы.
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак
но NNN (14.04.2017 22:47) умнее госдепа и какой-то там сраной гейропы
.
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наеб- сумели фальсифицировать выборы.
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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ему не удалось остановить штурм администрации президента Украины 1.12.2013.
( видео ) пэдру стащили с трактора (на 14-й сек), а натиск штурмующих только усилился
.
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- Бе-бе-бе-бе!
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Просто в голові не вкладається, навіщо цьому гудку стільки території, діло овоща цвіте, риги далі розвалюють країну.
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получай,дурилка картонная
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