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Теги: Ахметов (1981) журналистика (2372) обстрел (6008) СМИ (3262)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО

Неизвестные открыли огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо" во время съемки нового дома бизнесмена Рината Ахметова.

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Лишнее подтверждение того, что "кацапская оппозиция" - такая "оппозиция"...
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Хоть бы два слова написали про возможный ядерный сценарий в суботу
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Если не слышал про эскалацию между США и КНДР, то пропустил
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либерастикам давно пора уже в бункерах окапаться
что они еще до сих пор здесь торчат,не понимаю
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Ишь ты, холопы удумали за барской жизнью подглядывать? скажите еще спасибо, шо беспилотники, а лично приедете - барин прикажет спустить цепных собак.
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Рижик НЄ ПРичьом!!
Навіть не сумліваюсь, хоч чаколатом обмажте!!!
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негоже холопам к барину за забор заглядывать. повоняете и заткнётесь (с)
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Утилизировать ахметова и обстрелы прекратятся, и не только под Киевом...
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блокадники тоже обещали скорый конец войны и освобождение пленных. Но кроме потери 1.6% ВВП ничего не добились.
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Когда разговор идёт о чести семьи ( читай-национального достоинства) разговор о деньгах( читай-торговля на крови) -неуместен.

Зы... Сразу видно что все твои родные и близкие целы и никто не погиб или был искалечен на Восточном фронте.
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Главным предлогом блокады была не честь, а освобождение пленных и победа в войне.

Даже если бы я пострадал от войны, то не стал бы верить в зрадофильские теории заговора.
Лучше бы направили эти деньги на военные нужды и помощь раненым бойцам.
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Не валяй "ваньку" Андрей. Не бывает побед при торговле с оккупантами. А освобождение пленных , будет обязательно.
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Надо было пальнуть в ответ по неизвестным.Они никому неизвестны,их никто бы и не искал.
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Кажуть наших поранених хлопців ніде лікувати ?
Чому ЖОДЕН з маєтків що побудовані за крадені гроші не конфіскували під шпиталь , або військову базу ?!
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не под то не под то они непригодны. но продать американскому миллиардеру можно. и построить современную больницу.
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Як тільки конфіскують - одразу путін нападе! В той же день! Не шатуньте президента-мимру!
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это все кореша предателя порошенко,ктож позволит ?
там все предатели ГПУ,СБУ,МВД и 80% рады!!!
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Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом - Цензор.НЕТ 3034 Cтарий Кінь

Примеров можно набрать массу. В результате дейятельности или бездеятельности, эта власть давно потеряла легитимность.
14.04.2017 21:35
Погоджуюсь на 100% !
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Що?! Не вже нарешті підеш, на КрАсную площАдь скидать свої владу? Чи підеш В КрАсную пл.? Вас кацапів не зрозуміеш...
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З приводу лайна, це ти дуже влучно охарактеризував своїх ольгінських друзів.
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Правильно ему под Киевом в Плютах.
Атошнику на границе с Полтавской областью 10 соток в овраге,вместо 25.
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Титушня берет власть в свои руки.Петька липецкий понял,что по нормальному его порвут.Отсюда вывод,беркута на работу восстанавливаются,титушню суды отпускают.Понятно,что это кодло от людей не спасет,но как и овощу отход обеспечит))
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Титушня берет власть в свои руки

А типу вони її втрачали ?
Не треба ілюзій - з перших днів свого існування ЦЯ влада продемонструвала своє справжнє звіряче рило обличчя !
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Любимая Хунта!!! А когда посадят или завалят гудка рыжего?
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Гудок слишком вольготно себя чувствует..
И никого это не парит..ни одна скотиняка(с)
Не прийдет дать с носака в челюсть..
Или хотя б пупыришком обозвать
Даже курамельные борцуны и собольки с бородатыми женШинами в упор не видят этого гаУна..
Повылазыло...табу.
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нет!!!!!!
это предательская власть обнаглела!!!!
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гудок годував усі власті!
Інакше він не був би міліардером №1 в Україні
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Да по суті - він і є влада , а Прох і Грося - лише його найняті менеджери ...
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Все же, дамбасячая рыжая ССУЧАРА, не плохо пригрелась под крылом
шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ
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Рыжего таракана надо задавить Не заткнемся идем воробья искать
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ЖУРНАЛІСТАМ- ПАТРІОТАМ необхідно мати охорону..............
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Журналісти мають право на зброю - чому не відстрілювались ?
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Как тока Параша падет ,Шеколадной мразе и Рыжему таракану звиздец
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То есть для этого надо ждать пока Параша падёт?? А чего ещё надо подождать пока Параша падёт??? Ах да я же забыл надо сидеть тихо ато хутин нападьот. Пока есть параша всем сидеть тихо и терпеть. Житы по новому будем только после падения параши...Ждёмс
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а шо тут так сруцьке бидлото розвопалось...........геть скоти в отару під сраку кадирівців заглядайте...там ваше місце............срассии ПИ-ДА,, а вони тут хрен чешуть- ГЕТЬ падли на срасссію.......
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Рыжий это главное связующее звено между попередниками и новыми негодяями.

Он недаром остался в Украине и не просто остался, а его оставили.

По сути, по закону предъявить Ахмету нечего.

Только политическим решением можно было объявить охоту и победить эту банду.

Но не случилось!

Деньги, дружба, родственные узы и компромат друг на друга оказались сильнее. Маєм, те що маєм. А пока Ахмет обустраивает новый "ЛЮКС", уже под Киевом.

И рядом с ним, по любому, "пускают корни" все враги Украины и обворовывать нас будут до упора....

До тех пор, пока нам не надоест, а иначе ни как!
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мантра про украинцев, которые выбрали в 2014г в президенты шакалада
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
( видео ) Майдан посилає Порошенка, Кличка, Яценюка та ...

по состоянию на март 2017гг
госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак.

госдеп сообщил, что дополнительно к тем санкциям которые уже введены
для засрашки будут введены санкции за вмешательство в выборы преза США 2016года !!!
Однако в 2010 и 2014гг ни госдеп ни ЕС
даже в страшном сне НЕ-МОГЛИ представить подобного.
тем более этого не могли представить мы, украинцы, доверявшие в тот момент рашке.
Этим воспользовалась засрашка, воспользовалось хY%ло. Дважды, и в 2010 и в 2014гг.

вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины после кибератак срашки

в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ наеб- сумели фальсифицировать выборы.

кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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Все значно простіше - ВСІ олігархічні ЗМІ , в той час , активно просували Пороха - в його передвиборчу компанію вклали шалене бабло - от люди і купилися ...
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госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак

но NNN (14.04.2017 22:47) умнее госдепа и какой-то там сраной гейропы
.
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в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ наеб- сумели фальсифицировать выборы.

кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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вопреки пафосным заявлениям П.Порошенко,

ему не удалось остановить штурм администрации президента Украины 1.12.2013.

( видео ) пэдру стащили с трактора (на 14-й сек), а натиск штурмующих только усилился
.
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Ну Захарченко обещал дойти до Киева, и видимо дошел. Пока наши турчиноиды сотрясают воздух и грозятся прямо в атмосферу.
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А где те активисты блокирующие концерты Лорак и Повалий?? По версии этих активистов эти сосалки певички пострашнее Ахметки будут. Чего ж не идёте рыжую крысу громить, а вы приебались к певичкам ничего не рашающим. Сюрреализм сплошной..
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Теж саме із кацапськими "Ощадбанками" - з початку заклали цеглою , потім розібрали ... развлєкуха ..))
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у ахметова, как и всей этой кодлы жлоб-стиль. и вот это всё построено, в частности, за нашу коммуналку. хочу видеть олигархов на виселице.
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- А что скажет по этому поводу Аваков?
- Бе-бе-бе-бе!
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допоки ахметов не в турмі разом з поросям - нічого тут не змінеться. всьо - банте.
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сцуко, ну шо бл... за журналісти??? з квадрика зйомку ведуть, а момент стрілянини на го про, або хоча б на тяляфон не зняли... я хлопцям в принципі вірю, але ж плять - був би відос, не було б жодних інсинуацій!!!
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Покупая отходы угля для ТЭЦ по 600 и продавая по цене Роттердам + можно сажать за нанесение ущерба в особо крупных и за финансирование терроризма
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Тоді ВСЮ верхівку на Банковій можна саджати , як співучасників .
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Да счаз! Корми их потом. Там всех нужно расстрелять
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В Конституции Украины не предусмотрено никаких ахметовых или иных лиц с особыми надконституционными правами, возникающими из-за их асоциальных патологических способностей присваивать национальное богатство народа Украины.
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А ху..йня тільки тому що зйомочна группа була беззбройна ,валить падлюк ахметовських !
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Эта сволочь рыжая,которая в 14 году имел свою мини-армию из охраников,с оружием,гудел!!, А потом приехал в Киев и привез с собой весь донецкий офис.А теперь возводит дворцы ,пока из-за него и его дружков убивают 20 летних на войне! Я бв расхерячила этот замок,чтобы и следа не остадось! Твари!
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Сегодеч на Эспрессо говорили,что ахметка завозит уголь со стороны рашки через Сумы,,,
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Сил нема на це зло дивитися. І де ці борці за справедливості парасюк, семенченко?
Просто в голові не вкладається, навіщо цьому гудку стільки території, діло овоща цвіте, риги далі розвалюють країну.
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ну да,"парасюк,семенченко"(с маленькой буквы!) за все в ответе :D
получай,дурилка картонная
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Ні звісно, це приклад того, що вони просто піарщикі, як і юля, всі вони в одному котлі, ні чим не кращи за інших, що сидять в верховній раді. Всі до одного.
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Поки що я небачену такої людини яка би могла бути лідером нації.
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Что там с равноправием и верховенством права? Бля, шоколадная республика. Жуём покращення дольше
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Если бы стреляли целенаправленно в журналюг, то они бы уже ничего не писали - опять цену себе набивают желторотые. Просто припугнули, ибо нефиг лезть в чужой дом со своими камерами - неприкосновенность частной жизни у нас еще никто не отменял.
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питро рюкзаками давно уже эту мразь отмазывают-тьфу !
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А что вы хотели от бандюка 90-х Ахметки..каталы и наперсточника. , который в криминале по самые уши?! Если в свое время ему выгодно было убрать своего бывшего шефа - криминал. авторитета Ахать Брагина. Также Ахметке было выгодно убрать Михаила Чечетова - бывшего главу фонда гос. имущества, много знал по приватизации обл. энерго и другого гос. имущества, оказалось в "бизнесмена". При нормальной власти уже этот криминальный наперсточник Ахметка и подстилка Фсбешная кремля, уже сидел бы на Нарах!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖурналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО
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