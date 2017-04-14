Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж

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Бань, воин диванный.
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https://www.youtube.com/watch?v=UIBRYGuOd1U
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Ну знаешь ли, так себе "лучше".
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В приграничный район поселка Кантемировка Воронежской области России была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии.
Об этом сообщают волонтеры проекта InformNapalm после мониторинга профилей в социальных сетях российских военнослужащих. Также для анализа были использованы фото, загруженные местными жителями в период март-апрель 2017 года, на некоторых из которых были геотеги.
Отмечается, что, только судя по фото гражданских, и только в указанном районе размещено как минимум четыре-пять танков Т-80БВ и несколько танков Т-72Б. На одном из увеличенных фото, пишут волонтеры, видно, что танк Т-80БВ имеет характерные признаки окраски, подготовленной для незаконных вооруженных формирований Донбасса.
Волонтеры подчеркивают, что период переброски российских танков в приграничный с Украиной район коррелируется с информацией о ремонте и испытаниях модификации танков Т-80, которые были осуществлены в прошлом году ГК "Укроборонпром". Допускается, что передача российских танков боевикам может быть представлена под видом "военных трофеев".
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бойцы с техникой в пузо самолета должны заскакивать даже без обмундирования...
потом переоденутся...
мне нравится....
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