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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7647) ВДВ (220) Житомирщина (608) учения (1653)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж

На одном из военных аэродромов Житомирщины десантники провели тренинг по загрузке техники в ИЛ-76ДМ.

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Ждем новость про физзарядку в одной из частей.
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Дорогой наш Леонид Ильич, вали на лентаю.сРУ и наслаждайся темами ватопитеков о вЯличии и ТрампНаш.... прости, ТрампНаВасУжеБолтЛожил.
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Прости. Я забыл, что подобные новости для тебя очень важные. А про то, что туалетную бумагу завезли военным, тоже будете обсуждать ? Яка держава, таки и новости..

Бань, воин диванный.
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Свиня кацапсячая, чё не сидиться в кадыровском гареме???
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На тебя барана пришел посмотреть. Булки раздвинь, ща неггер придет тебе демократию ставить...
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Прости, милая, я забыл, что ты обидчивая, как целочка. Извини, дорогая, буду с тобой понежнее, чтоб ты не плакала.
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Это очень хорошо !Пока в генштабе муженко взлетать не стоит!
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высадка будет производиться с высоты 10000 метров без тормоза и пврашютов, зато будут применены инновационные тормозные шаровары
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лучше лапти, чем последние сцаные шаровары
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Кацап, тебе хуйло не только в лапти и фофудью нассал, но и в голову.
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было тут одно,шароварами озабоченное,не ты ли энто ? ))))
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Лучше последние ссаные портки, как у тебя?
Ну знаешь ли, так себе "лучше".
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шароварный юмор тож ниче, тока уриной попахивает
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Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6748 Пообещайте хуйлопу ..золотой дождь.. у него явно тяга к этому
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Это те шаровары, которые в прошлом году осенью десантники россосиянские использовали, когда на учениях в Краснодарском крае хряпнулись в речку? Да не, хуйлоп, то ваше ноу-хау для ваших ихтамнетов.
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для цеевропейца фантазия у тебя бедноватая какая то,все копипастишь, да копипастишь
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Ну у меня хоть какая-то фантазия есть. У тебя же вообще ни одной мысли в твоих высерах.
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если это все,на что хватило твоих потуг, то миску борща ты заработал
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Волонтеры рассказали о переброске путинских танков к границе с Украиной: опубликованы фото

В приграничный район поселка Кантемировка Воронежской области России была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии.
Об этом сообщают волонтеры проекта InformNapalm после мониторинга профилей в социальных сетях российских военнослужащих. Также для анализа были использованы фото, загруженные местными жителями в период март-апрель 2017 года, на некоторых из которых были геотеги.

Отмечается, что, только судя по фото гражданских, и только в указанном районе размещено как минимум четыре-пять танков Т-80БВ и несколько танков Т-72Б. На одном из увеличенных фото, пишут волонтеры, видно, что танк Т-80БВ имеет характерные признаки окраски, подготовленной для незаконных вооруженных формирований Донбасса.
Волонтеры подчеркивают, что период переброски российских танков в приграничный с Украиной район коррелируется с информацией о ремонте и испытаниях модификации танков Т-80, которые были осуществлены в прошлом году ГК "Укроборонпром". Допускается, что передача российских танков боевикам может быть представлена под видом "военных трофеев".

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6723

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 2981

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 8149
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а почему самолет еще не докумунизирован?
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Российского производства (точнее еще советского).
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ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 150Р ЗА ЛИШНЮЮ\НЕНУЖНУЮ ДЕТАЛЬ В ОРГАНИЗМЕ?
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И бомбу эту тоже надо примерить ,на всякий случай Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 903
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ето серьезно на самом деле....
бойцы с техникой в пузо самолета должны заскакивать даже без обмундирования...
потом переоденутся...
мне нравится....
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Не патриотично использовать самолеты агрессора.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж
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