Порошенко ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Норвегией

Ватник Дзедываевалов
, Neutral13
, reifvjn
, сергей садовский
, Филат Ферапонтов
, nav svargi
, tector
, Луиза Тумбочкина
, Володимир Науменко a6a66e08
, Артем Довгур
, М А Р И К
, Baks13
, gassab
, Alexei Skibo
, Максім ХОЙ 07fb0949
, Вадимир Каракай
, три - пятнадцать
, Ksenia VB
, NNN
, centr
, Игорь Карпушин
, Man nen
, Брежнев
, Alexandr Slavich
, Евгений Роботько
, Иван Потехин
, южанин
, KharkovCity
, пачую кожнава
, Misha Ivanov
, Юрий Булкин
, Путлер Капут
, Вячеслав
, Мабон
, styapashka
, Caldon LegoStudios
, Олександр Дніпро
, Туземец
, Речь Брежнева
, Маричка Руденко
, Yuriy Gavrysh
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Ринат Амедов
, Гриша Данилец
, Игорь Иванишин e367f724
, Константин Варюта
, Василий Бондарев
, Иван Иванов a71a2b03
, Robert Chenk
, Макс Сергиенко 6734e723
, Виталий Прокуратор
, Maxim Ak-Murza
, Украина91
, Антип61
, Сидір Очерет
, 2Ghfdlf
, Dima Rtuopgh
, Александр Носенко
, Юрій Бровкін
, 4life
, Italian
, Варлонец
, Люцифер
, Alexandr Shmirev
, Jevgenij Titovsky
, Elena Italenna
, сидней
, acse
, Иван Петрович Сидоров
, Степан Андрійович
, Душелюб Душелюб
, igor555 ab2700df
, Татишо
, Вова Индюков
, свободный человек b4fbfe90
, майор швейк
, Ватник Путин
, Дорогой Я
, UApatriotUA
, Pavlo Dudra
, Громодянин
, Yuriy Yurieff
, курвиметр
, Baden
, Володимир Джичко
, буков
, Stuart Pearce
, Yurii Sliusarchuk
, Irina Dybonos 997870af
, Sergey_Belyy
, Oleksa Milosh
, Игокович
, Николай Балаганов 2088d533
, Kana Baktibayev
, Димас Толабас
, Панас Рудченко
, про
, Igor Strl
, Aragorn 1975
, Cтарий Кінь
, Прохожый
, Berko Berko
, Виктор Новиков 33f4e42d
, victor Emetc
, Лариса Белкина
, фОшЫзд Галичанский
, Иван Афанасьев
, Савва Никифорович 5725ddad
, Тарас Госла
сергей садовский, Neutral13, nav svargi, Alexei Skibo, Артем Довгур, Максім ХОЙ 07fb0949, М А Р И К, reifvjn, Луиза Тумбочкина, Филат Ферапонтов, NNN, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, KharkovCity, Ksenia VB, Брежнев, Caldon LegoStudios, Man nen, Речь Брежнева, Ринат Амедов, Игорь Карпушин, Гриша Данилец, три - пятнадцать, Туземец, Сидір Очерет, Путлер Капут, Антип61, Константин Варюта, Вячеслав, Игорь Иванишин e367f724, Юрій Бровкін, styapashka, Гундяй Крестовоздвиженский, Dima Rtuopgh, Italian, UApatriotUA, Громодянин, Вова Индюков, майор швейк, курвиметр, Yuriy Yurieff, Люцифер, Oleksa Milosh, Татишо, пачую кожнава, Лариса Белкина
Всего на сайте: 155 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скоро Ольгино и Савушкино начнут сокращать сотрудников и на украинских сайтах станет раз в 100 меньше Зрады и всепропало.
Ответить
спасибо за треску!
Ответить
Ответить
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, отменяющий обязательное использование печатей на официальных документах.
Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4194 на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, использование печатей юридическими лицами и частными предпринимателями перестанет быть обязательным, как при взаимодействии субъектов хозяйствования друг с другом, так и с государственными органами. После вступления закона в силу наличие или отсутствие печати не будет иметь каких-либо юридических последствий.
Закон также вводит ответственность за вымогательство поставить печать на документах. Такие действия будут наказываться штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов фищлиц (850-1700 грн).
Закон вступит в силу через 3 месяца со дня публикации.
Верховная Рада приняла данный закон 23 марта.
Ответить
еге?
Ответить
Ответить
Ответить