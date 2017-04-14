Ватник Дзедываевалов
, Neutral13
, reifvjn
, сергей садовский
, Филат Ферапонтов
, nav svargi
, tector
, Луиза Тумбочкина
, Володимир Науменко a6a66e08
, Артем Довгур
, М А Р И К
, Baks13
, gassab
, Alexei Skibo
, Максім ХОЙ 07fb0949
, Вадимир Каракай
, три - пятнадцать
, Ksenia VB
, NNN
, centr
, Игорь Карпушин
, Man nen
, Брежнев
, Alexandr Slavich
, Евгений Роботько
, Иван Потехин
, южанин
, KharkovCity
, пачую кожнава
, Misha Ivanov
, Юрий Булкин
, Путлер Капут
, Вячеслав
, Мабон
, styapashka
, Caldon LegoStudios
, Олександр Дніпро
, Туземец
, Речь Брежнева
, Маричка Руденко
, Yuriy Gavrysh
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Ринат Амедов
, Гриша Данилец
, Игорь Иванишин e367f724
, Константин Варюта
, Василий Бондарев
, Иван Иванов a71a2b03
, Robert Chenk
, Макс Сергиенко 6734e723
, Виталий Прокуратор
, Maxim Ak-Murza
, Украина91
, Антип61
, Сидір Очерет
, 2Ghfdlf
, Dima Rtuopgh
, Александр Носенко
, Юрій Бровкін
, 4life
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, Варлонец
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, Alexandr Shmirev
, Jevgenij Titovsky
, Elena Italenna
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, Степан Андрійович
, Душелюб Душелюб
, igor555 ab2700df
, Татишо
, Вова Индюков
, свободный человек b4fbfe90
, майор швейк
, Ватник Путин
, Дорогой Я
, UApatriotUA
, Pavlo Dudra
, Громодянин
, Yuriy Yurieff
, курвиметр
, Baden
, Володимир Джичко
, буков
, Stuart Pearce
, Yurii Sliusarchuk
, Irina Dybonos 997870af
, Sergey_Belyy
, Oleksa Milosh
, Игокович
, Николай Балаганов 2088d533
, Kana Baktibayev
, Димас Толабас
, Панас Рудченко
, про
, Igor Strl
, Aragorn 1975
, Cтарий Кінь
, Прохожый
, Berko Berko
, Виктор Новиков 33f4e42d
, victor Emetc
, Лариса Белкина
, фОшЫзд Галичанский
, Иван Афанасьев
, Савва Никифорович 5725ddad
, Тарас Госла
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а також майдана 4,0
5,0
6,0
7,0
8,0...
ці власті - такі власті!
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Нашей правды светлые слова.
В новых песнях новых поколений
Песня Революции жива!
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Ну, и ;Вона працюе;.
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Основные агитаторы за Тимошенко в интернете- жители Донбасса.
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Нет. На пост Президента Украины Кремлем назначена Тимошенко.
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А ведь, кстати, на этом заводе когда-то производили микросхемы, в том числе и микропроцессоры. А также делали компы, полные аналоги 286 (когда в штатах тройки только начинали появляться).
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