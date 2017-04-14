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 Форум Украины(594529)
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Опять путинские агенты подожгли?
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Власти. Отвлекают внимание от Майдана 3.0.
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Скорее повторит предательство Богдана Хмельницкого.
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Слушай, ты каракай ну и 3,14дарас же ты! И Гыга тоже пидар такой же! Сука кацапская!
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Проблемы, или думаешь за американским прокси русского перегара не слышно?
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это от тебя козломордый несет - хоть ты и под украинским флажком)))
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Скорее повторит предательство Богдана Хмельницкого. сказал порохобот и тут же подхватила стая козломордых
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точно!
а також майдана 4,0
5,0
6,0
7,0
8,0...
ці власті - такі власті!
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Серьйозно Вы в той теме с ольгинцами и активистами срезались. Странно что не забанили. Поспорить с элитой Цензора- чревато не только баном, но и деактивом.
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Я извиняюсь, на этом сайте есть модерация, и как обратить внимание модератора на переборщившего с брагой русского неадеквата?
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Похоже, Вы не знаете что Тимошенко и Медведчука связывает давняя дружба.
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Лариса, это гвардия стыцька за чупа-чупс работают... Каракай и Гыга это похоже одна морда кацапская.
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а ты не ольгинский - ты мудачуковский из украинского выбора...(((((
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Был бы медведчуковский- агитировал бы за Тимошенко.
В Киеве произошел пожар в районе завода "Электронмаш" - Цензор.НЕТ 3517
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Миру мы несём рассвет Вселенной,
Нашей правды светлые слова.
В новых песнях новых поколений
Песня Революции жива!
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Как и было запланировано- привести к власти Тимошенко.
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о чем ты? Какой Майдан это планировал? И с чего бы?
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планировал Кремль, а тут призывают к Майдану украинцы? Не смеши
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Ольгинцы под прокси и наши сепаратисты.
Основные агитаторы за Тимошенко в интернете- жители Донбасса.
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мудачуковские рулят - видать Витек дал указание мочить Юлю.
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К чему Медведчуку мочить Тимошенко?- Медведчук Ху...ла боится. И помнит, чем Овощь закончил.
Нет. На пост Президента Украины Кремлем назначена Тимошенко.
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не опять, а снова - нам то зачем эти пожары, которых годами не было - а тут резко через день.. все это очень подозрительно гебня вата хуйло-вата .ботоксная вата - кто угодно может поджечь
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Ладно, будем считать, что шатун забрел и кинул окурок не туда.
А ведь, кстати, на этом заводе когда-то производили микросхемы, в том числе и микропроцессоры. А также делали компы, полные аналоги 286 (когда в штатах тройки только начинали появляться).
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ТЕРАКТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАНОВКА !!! https://youtu.be/eUO7e5BXG3o
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Кстати, про Электронмаш. Когда-то он делал ГД на 5,25 дюйма. Так вот - у меня на одном из старых компов есть дисковод, так диски Электронмаша ЧИТАЮТСЯ ДО СИХ ПОР!!! Мне уже просто интересно - когда сдохнут?
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А что говорят представители секты "Свидетели Беспилотника"?
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шо то виталькина святость плохо стала действовать
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве произошел пожар в районе завода "Электронмаш". ФОТО
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