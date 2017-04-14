EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594529)
  3265  23
Теги: задержание (5505) Интерпол (356) Италия (786) налоги (2445) Одесса (5468) СБУ (13975)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Итальянец, разыскиваемый Интерполом за уклонение от уплаты 180 млн евро налогов, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе гражданина Италии, находившегося в международном розыске за уклонение от уплаты налогов.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Турция закрыла пролив Босфор для российского флота
Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.

14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
По ссылке: как флагман ВМС Украины прошел пролив Босфор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а если бы уклонялся от налогов в размере 180$, его бы тоже задержали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно даже и не выдавать, чтобы другие с деньгами к нам ехали. Израиль и многие европейские стране за счет етого и живут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как исторически повелось все итальянское делается на дерибасовоской
 показать весь комментарий
Ответить
 
А интерпол Маркова и еще нескольких украинских беглецов нам отдал? Пускай идет на обмен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интерпол такими делами не занимается. Ибо политика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТЕРАКТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАНОВКА !!! https://youtu.be/eUO7e5BXG3o
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что, макаронник, допрыгался? Здесь тебе -- не там. Здесь тебя быстро сделают прилежным плательщиком налогов. Всяких и разных. Нашел, где прятаться, идиот...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно каким суммами этот Итальянец воротил, если на нем налог 180 млн евро?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныИтальянец, разыскиваемый Интерполом за уклонение от уплаты 180 млн евро налогов, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
сергей садовский, Neutral13, nav svargi, Alexei Skibo, Артем Довгур, Максім ХОЙ 07fb0949, М А Р И К, reifvjn, Луиза Тумбочкина, Филат Ферапонтов, NNN, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, KharkovCity, Ksenia VB, Брежнев, Caldon LegoStudios, Man nen, Речь Брежнева, Ринат Амедов, Игорь Карпушин, Гриша Данилец, три - пятнадцать, Туземец, Сидір Очерет, Путлер Капут, Антип61, Константин Варюта, Вячеслав, Игорь Иванишин e367f724, Юрій Бровкін, styapashka, Гундяй Крестовоздвиженский, Dima Rtuopgh, Italian, UApatriotUA, Громодянин, Вова Индюков, майор швейк, курвиметр, Yuriy Yurieff, Люцифер, Oleksa Milosh, Татишо, пачую кожнава, Лариса Белкина
 Всего на сайте: 155 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти