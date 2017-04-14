Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена

Ватник Дзедываевалов
, Neutral13
, reifvjn
, сергей садовский
, Филат Ферапонтов
, nav svargi
, tector
, Луиза Тумбочкина
, Володимир Науменко a6a66e08
, Артем Довгур
, М А Р И К
, Baks13
, gassab
, Alexei Skibo
, Максім ХОЙ 07fb0949
, Вадимир Каракай
, три - пятнадцать
, Ksenia VB
, NNN
, centr
, Игорь Карпушин
, Man nen
, Брежнев
, Alexandr Slavich
, Евгений Роботько
, Иван Потехин
, южанин
, KharkovCity
, пачую кожнава
, Misha Ivanov
, Юрий Булкин
, Путлер Капут
, Вячеслав
, Мабон
, styapashka
, Caldon LegoStudios
, Олександр Дніпро
, Туземец
, Речь Брежнева
, Маричка Руденко
, Yuriy Gavrysh
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Ринат Амедов
, Гриша Данилец
, Игорь Иванишин e367f724
, Константин Варюта
, Василий Бондарев
, Иван Иванов a71a2b03
, Robert Chenk
, Макс Сергиенко 6734e723
, Виталий Прокуратор
, Maxim Ak-Murza
, Украина91
, Антип61
, Сидір Очерет
, 2Ghfdlf
, Dima Rtuopgh
, Александр Носенко
, Юрій Бровкін
, 4life
, Italian
, Варлонец
, Люцифер
, Alexandr Shmirev
, Jevgenij Titovsky
, Elena Italenna
, сидней
, acse
, Иван Петрович Сидоров
, Степан Андрійович
, Душелюб Душелюб
, igor555 ab2700df
, Татишо
, Вова Индюков
, свободный человек b4fbfe90
, майор швейк
, Ватник Путин
, Дорогой Я
, UApatriotUA
, Pavlo Dudra
, Громодянин
, Yuriy Yurieff
, курвиметр
, Baden
, Володимир Джичко
, буков
, Stuart Pearce
, Yurii Sliusarchuk
, Irina Dybonos 997870af
, Sergey_Belyy
, Oleksa Milosh
, Игокович
, Николай Балаганов 2088d533
, Kana Baktibayev
, Димас Толабас
, Панас Рудченко
, про
, Igor Strl
, Aragorn 1975
, Cтарий Кінь
, Прохожый
, Berko Berko
, Виктор Новиков 33f4e42d
, victor Emetc
, Лариса Белкина
, фОшЫзд Галичанский
, Иван Афанасьев
, Савва Никифорович 5725ddad
, Тарас Госла
сергей садовский, Neutral13, nav svargi, Alexei Skibo, Артем Довгур, Максім ХОЙ 07fb0949, М А Р И К, reifvjn, Луиза Тумбочкина, Филат Ферапонтов, NNN, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, KharkovCity, Ksenia VB, Брежнев, Caldon LegoStudios, Man nen, Речь Брежнева, Ринат Амедов, Игорь Карпушин, Гриша Данилец, три - пятнадцать, Туземец, Сидір Очерет, Путлер Капут, Антип61, Константин Варюта, Вячеслав, Игорь Иванишин e367f724, Юрій Бровкін, styapashka, Гундяй Крестовоздвиженский, Dima Rtuopgh, Italian, UApatriotUA, Громодянин, Вова Индюков, майор швейк, курвиметр, Yuriy Yurieff, Люцифер, Oleksa Milosh, Татишо, пачую кожнава, Лариса Белкина
Всего на сайте: 155 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------
И кто после этого Кожемяки - раб газового барона, его вассал или любимая игрушка?
Дайте ответ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тимошенко хотіла зірвати реформування ринку електроенергетики на догоду олігархам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не одолживается ета ерунда - либо она есть либо нет.
Ответить
Ответить
Ответить
Возможно, это именно он поведет народ на штурм АП когда начнется Майдан 3.0.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MgGq-J2EBKE
Ответить
мы быдло были есть и будем..Госдеп нас заберёт за неделю,причем без бомб и ракет...,БРАВО Леонид Григорьевич......,Вы сказали то, что я говорил 38 лет назад...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У той все в аренде....дом в аренде...муж в аренде...бабло в аренде...шмотки в аренде.... а сама она бедна как церковная крыса....
Ответить
Ответить
Ответить
Журналістка: "Пані Ірино. Прокоментуйте будь ласка цю абонплату за постачання єлектроєнергії, про яку ви щойно казали"
Прокуроровна: "Слухайте, а давайте зараз краще подумаємо, що завдяки договору Тимошенко, укладанному їю в 2009 році, кожна людина, навіть ще ненародженна, повинна державі 1800 долларів США. Ви це розумієте?"
Журналістка: "Ні. За цю абонплату, що ви пропонуєте ввести за дроти давайте поговоримо"
Прокуроровна: "Слухайте. Ось цей договір було укладано по принципу- Бери, або плати. Зараз іде в Стокгольмі арбітраж. Розумієте, на що вас всіх підставила Тимошенко?"
Журналістка: "Пані Ірино. Все ж таки за дроти. Про абонплату розкажіть"
Прокуроровна: "Що хочу сказати. Ви пам"ятаєте, як пан Вовк ввів абонплату за постачання газу? Так ось. Це було дуже своєчасно зроблено. Але такі, як Тимошенкою яка уклала договір в 2009 році....."
Журналістка: "Пані Луценко. Тоді скажіть, на скількі збільшиться цена на єлектроєнергію."
Прокуророрвна: "Ви що?! Нічого не сбільшиться. Ті, хто буде перекуповувати електроєнергію в постачальника, буде регулювати абонплату. Сам. На нього Держава не повинна тиснути. Не має права. Але буде слідкувати, щоб не було перевищення повноважень. Має право. Таке, як було, коли Тимошенко укладала договір про газ. Пам"ятаєте цю ганебну норму- Бери, або плати? Тепер кожна, навіть ненародженна дитина........"
Журналістка: "А з чого буде складатися ціна?
Прокуроровна: "Ну, розумієте, це буде змішуватись атомна, гідро і теплова єнергетика. То- сьо, Потім перекупники будуть скуповувати, хто за скількі. Потім будуть пропонувати родинам і споживачам. Хто за скількі. Це не так, як Тимошенко той газ по 450 доларів взяла, а тепер ми всі повинні...."...............
(Діалог записала Ліза Богуцка)
Ответить
Ответить
Кернес назван мэром года в Украине - соцопрос
Мэр Харькова Геннадий Кернес стал самым популярным украинским мэром.
Об этом свидетельствуют данные украинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает gazeta.ua.
Руководитель Харькова занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городского головы.
"72 % опрошенных поддерживают действия Геннадия Кернеса", - говорится в результатах опроса.
Согласно данным "Рейтинга", этот результат является лучшим среди городов Украины. На втором и третьем местах по этому показателю Ивано-Франковск и Тернополь.
Харьков также вошел в тройку призеров по одобрению работы горсовета. Вместе с ним в тройку лидеров снова вошли Ивано-Франковск и Тернополь. Опрос проводился в 22 областных центрах Украины.
Впервые Кернес победил на выборах мэра Харькова в октябре 2010 года, набрав 30 % голосов избирателей. В октябре 2015-го он снова победил на выборах мэра Харькова с результатом 65,8 %.
Ответить
Піцнесмен відмив 9 лямів, і брехун кожесракін відмив 9 лямів. Іділія...
Ответить
Ответить