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Теги: Кожемякин (420) НАПК (392)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин 14 апреля задекларировал 8,88 млн грн, полученных у харьковского бизнесмена Сергея Пробылова.

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Та наши все чиновники всегда у кого то одалживают,то у бабушки то у жены то у тещи,бедные люди,давайте может им скинимся,что бы больше никогда не одалживали
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Ну Кожемякин от Батькивщини, поэтому априори честный, значит и бизнесмен тоже честный, так что все норм
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Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена
-------------
И кто после этого Кожемяки - раб газового барона, его вассал или любимая игрушка?
Дайте ответ.
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Словами Лёни Голубкова: "Я не халявщик - я партнёр". Хе-хе-хе.
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Да ту и к бабке ходить не надо - чистейшей воды взятка за услугу. Ну сами рассудите с каких шишов он будет отдавать подобную сумму?
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Не веришь депутату избранному самим народом???
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это тот кто хотел орден дать лозинскому за убийство селянина!!?
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Тимошенко всегда отличалась умением подбирать кадры. То убийца Лозинский, то Королевская, тут же дружба с Медведчуком...
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по этому всех НАХ кто был при власти последние 25 лет ,в том числе и депутаны!
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в Германии Президент досрочно ушел в отставку, как только вскрылось, что он одолжил незначительную сумму у друга-бизнесмена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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совесть?
не одолживается ета ерунда - либо она есть либо нет.
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В самом долге нет ничего особенного. Особенное состоит в том, что проценты по займу должен платить не козомякин, а газовый бизнесмен
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оцените "пикантность" ситуации - кожемякин возглавляет Комитет ВР "по вопросам законодательного обеспечения(!) правоохранительной деятельности(!!)."
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Кожемякин от БЮТ, так что априори честный.
Возможно, это именно он поведет народ на штурм АП когда начнется Майдан 3.0.
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Страна воров и нищих, которые эти воры обкрадывают.
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маршал Жюков в 1945 году одолжил у своей любовницы певицы Лидии Руслановой почти 20 миллионов долларов...Суд на Руслановой длился всег 4 дня..Рюсская падаль не ВЗЯТОЧНИКИ...тем более Сцуветская...
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Может это просто Порошенко подставил Патриота?- Как Садового с его мусором. Напомню, Кожемякин из БЮТ.
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как же они бедные выживают под таким то прессингом
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Спасает финансовая подпитка. Садовой- от Коломойского. Тимошенко- из Кремля.
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Нє,нє рига ,ти не помилився,хоча твій підорошенко і підставляв не однорозаво Кожем,якіна з допогою своїх журнашлюх,які побачили на жінці Кожем,якіна "міліонні прикраси"зі скла,але в той же самий час не бачили прикрас на колєжанках Підорошенко Бахтєєвій тількі годиник за 100тисяч $.І так би і писали напевно по сьогодняшній день,як би Кожем,якін не обламав шісток 5 каналу в прямому ефірі ,подарувавши журнашлюхам це скло.На 40 хвилині передача Портрети.Так що,я впевненний рига,що ті 9 лямів така сама шняга,як і скло на "міліони"в очах "незалежних" - проплаченних з 5 каналу.
https://www.youtube.com/watch?v=MgGq-J2EBKE
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генерал-полковник кацаПсинскай армии Леонид Ивашов :
мы быдло были есть и будем..Госдеп нас заберёт за неделю,причем без бомб и ракет...,БРАВО Леонид Григорьевич......,Вы сказали то, что я говорил 38 лет назад...
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Это такая схема дурить народ а потом заемщик этому депутату "все простит"
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сначала мы уничтожим внутреннюю контру, типа КУЛАКИ Буржуи и медики с педагогами,потом мы уничтожим кадетов,партию зелёных негодяев,эссеров и меньшевиков.Утром в магазинах будет хлеб по 10 копеек,а сигареты по 9 копеек...,калбаса по рублю..ЖДИТЕ карман ШИРЕ краснопузые.... БОЛВАНЫ...
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Вот дурачеГ..в аренду нужно было брать..как Йуляха....
У той все в аренде....дом в аренде...муж в аренде...бабло в аренде...шмотки в аренде.... а сама она бедна как церковная крыса....
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Ірина Луценко брифінг давала...
Журналістка: "Пані Ірино. Прокоментуйте будь ласка цю абонплату за постачання єлектроєнергії, про яку ви щойно казали"
Прокуроровна: "Слухайте, а давайте зараз краще подумаємо, що завдяки договору Тимошенко, укладанному їю в 2009 році, кожна людина, навіть ще ненародженна, повинна державі 1800 долларів США. Ви це розумієте?"
Журналістка: "Ні. За цю абонплату, що ви пропонуєте ввести за дроти давайте поговоримо"
Прокуроровна: "Слухайте. Ось цей договір було укладано по принципу- Бери, або плати. Зараз іде в Стокгольмі арбітраж. Розумієте, на що вас всіх підставила Тимошенко?"
Журналістка: "Пані Ірино. Все ж таки за дроти. Про абонплату розкажіть"
Прокуроровна: "Що хочу сказати. Ви пам"ятаєте, як пан Вовк ввів абонплату за постачання газу? Так ось. Це було дуже своєчасно зроблено. Але такі, як Тимошенкою яка уклала договір в 2009 році....."
Журналістка: "Пані Луценко. Тоді скажіть, на скількі збільшиться цена на єлектроєнергію."
Прокуророрвна: "Ви що?! Нічого не сбільшиться. Ті, хто буде перекуповувати електроєнергію в постачальника, буде регулювати абонплату. Сам. На нього Держава не повинна тиснути. Не має права. Але буде слідкувати, щоб не було перевищення повноважень. Має право. Таке, як було, коли Тимошенко укладала договір про газ. Пам"ятаєте цю ганебну норму- Бери, або плати? Тепер кожна, навіть ненародженна дитина........"
Журналістка: "А з чого буде складатися ціна?
Прокуроровна: "Ну, розумієте, це буде змішуватись атомна, гідро і теплова єнергетика. То- сьо, Потім перекупники будуть скуповувати, хто за скількі. Потім будуть пропонувати родинам і споживачам. Хто за скількі. Це не так, як Тимошенко той газ по 450 доларів взяла, а тепер ми всі повинні...."...............
(Діалог записала Ліза Богуцка)Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена - Цензор.НЕТ 2760
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Какая ж она страшная! Понятно теперь, почему Юра столько букв не выговаривает
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Вот так нежданчик....
Кернес назван мэром года в Украине - соцопрос

Мэр Харькова Геннадий Кернес стал самым популярным украинским мэром.
Об этом свидетельствуют данные украинского муниципального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает gazeta.ua.
Руководитель Харькова занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городского головы.
"72 % опрошенных поддерживают действия Геннадия Кернеса", - говорится в результатах опроса.
Согласно данным "Рейтинга", этот результат является лучшим среди городов Украины. На втором и третьем местах по этому показателю Ивано-Франковск и Тернополь.
Харьков также вошел в тройку призеров по одобрению работы горсовета. Вместе с ним в тройку лидеров снова вошли Ивано-Франковск и Тернополь. Опрос проводился в 22 областных центрах Украины.
Впервые Кернес победил на выборах мэра Харькова в октябре 2010 года, набрав 30 % голосов избирателей. В октябре 2015-го он снова победил на выборах мэра Харькова с результатом 65,8 %.
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Ідеальна схема.
Піцнесмен відмив 9 лямів, і брехун кожесракін відмив 9 лямів. Іділія...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена
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