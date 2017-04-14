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Теги: диаспора (232) Россия (69950) эмиграция (98)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве

В Киеве 13 апреля состоялось открытие "Дома Свободной России" – организации, в которую вошли представители российской диаспоры в Украине, а также украинские общественники и журналисты.

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Честь всего мира - вернуть Украине Крым. А мордор должен быть стерт с лица Земли.
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Хватит одной супербомбы США по черной сердцевине и 59 томагавков по черному флоту.
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Есть такие люди - их зовут КАЦАПЫ,
До всего им дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы
(Ведь они всё знают и во всём секут),
Где чего случится вдруг на белом свете -
А кацап незваный сразу тут как тут.
Где его не просят и не уважают -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать - это их привычка -
Лезть под одеяло и в ночной горшок,
Ведь кацап и в жопе, и в пизде затычка,
И к залупе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
Свой сортир засранный некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире!
Но кацап, однако, твёрдо убеждён,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый ВАШИНГТОН !
Как же вы, болваны, жалки и нелепы!
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея хоть какой-то опыт,
Пьяная Рассея, всё ж, встает с колен,
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а Кремлёвский Член!
В голове опилки и обрывки ваты,
Кто из вас ответит: что произошло?
Вдруг подохнет путин - вы ж "не виноваты",
Вы же "не при чём здесь", он один - хуйло?
Что же вы за люди, люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит?
Будете вы, дурни, в крепостных навеки
С вашим русским миром - fucking russian shit !﻿
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Дистрибюторська точка косметики та миючих засобів фабрики "Свобода"?
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По традиции у эмигрантов из расии,музыка будет играть ,недолго...
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треба ж комусь очолити емігрантський рух
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Экспорт украинских товаров в Россиию за январь-февраль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 54,4 процента - до 576,6 миллионов долларов, что составляет 9,2 процентов общего объема.Об этом сообщил Госстат.В свою очередь импорт товаров из России вырос на 78,8 процента - до 1,016 миллиардов долларов или 15,2 процентов в общем объеме.В то же время экспорт товаров в страны ЕС вырос на 16,2 процента - до 2,437 миллиардов долларо и составил 38,9 процентов в общем объеме экспорта.Импорт товаров из стран ЕС вырос на 13,4 процентов - до 2,790 миллиардов долларо и составил 41,7 процентов в общем объеме импорта.При этом дефицит внешней торговли товарами в Украине в этот период снизился в 1,8 раза и составил 423,2 миллионов долларов
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Зачем оно нам...
Свободная россия это нонсенс,в таком виде она просто перестанет существовать...
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Это еще что,вот у нашего великого рыжего парламентера в бытность его президентом Украины,мэр москвы Лужков в Крыму "дома москвы" открывал,партии русский блок и прочее позорище.К чему это привело всем известно.
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Закрыть нафиг эту канторку! Это же экстремисты! Разогнать кодло кацапское! На мацкве чего-есть "Дом свободной Украины"??? Библиотеку и ту закрыли вандалы проклятые!
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Интервью с заместителем постпреда русни при ООН владимиром сафронковым.
Российские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве - Цензор.НЕТ 6960
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gonite ih VON sranoi metloi - kacapi vse adinakovie - vse...mi uzhe vidili eto v LV.
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Киселев.) Это как если бы Кобзон открыл в рашке "Дом свободной Украины".
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На кой хрен нам нужен дом рассии, ртдайте лучше помещение волонтерам.
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Нах. оно нам нужно? Может их еще в Зраду избирать? Дом свободной Розии открывайте на фронте берите в руки автоматы и идите воюйте против не свободной Разеи. А так ето напоминает какую то подлянку от рашистов... Разейская империя должна развалиться на мелкие куски иначе кто учил историю через пару десятилетий получим снова окупацию уже от *свободной Разии*...
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ненада в Украине никаких домов грёбаных расей! Ни свободных, ни заключенных. Насмотрелись уже на кацапов с ихними периодическими приступами хронического вяличия. В зимбабву пускай валят открывать свои свободные дома, мышибратья козломордые!
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В Москве задержали телеведущего Павла Лобкова в костюме пениса (в маске ху*ла)
Российские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве - Цензор.НЕТ 7585
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ИЭА. На фоне заявления США о том, что Москва помогает талибам, власти ИЭА отказались от переговоров с Россией

Власти Исламского Эмирата Афганистан отвергли предложенные Россией т.н. переговоры о мире. ИЭА считает, что Москва и другие участники намерены лишь «решить свои собственные политические задачи».
Представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид отметил, что ИЭА не признает встречу в Москве, которая была назначена на 14 апреля. Напомним, что Россия пытается организовать т.н. «консультации по вопросу безопасности в Афганистане» между Исламским Эмиратом Афганистан и марионеточным режимом в Кабуле.
Забихулла Муджахид вновь подчеркнул, что ИЭА требует от возглавляемой США западной военной группировки покинуть Афганистан «до начала любых возможных переговоров».
Напомним, что на днях командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Россия «может помогать Талибану какими-то неявными методами». При этом, Скапаротти отметил, что это «не является непреложным фактом, однако не исключено». Каких-либо фактов или аргументов в пользу своей точки зрения командующий НАТО в Европе не предоставил.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве
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