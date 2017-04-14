Российские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве

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До всего им дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы
(Ведь они всё знают и во всём секут),
Где чего случится вдруг на белом свете -
А кацап незваный сразу тут как тут.
Где его не просят и не уважают -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать - это их привычка -
Лезть под одеяло и в ночной горшок,
Ведь кацап и в жопе, и в пизде затычка,
И к залупе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
Свой сортир засранный некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире!
Но кацап, однако, твёрдо убеждён,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый ВАШИНГТОН !
Как же вы, болваны, жалки и нелепы!
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея хоть какой-то опыт,
Пьяная Рассея, всё ж, встает с колен,
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а Кремлёвский Член!
В голове опилки и обрывки ваты,
Кто из вас ответит: что произошло?
Вдруг подохнет путин - вы ж "не виноваты",
Вы же "не при чём здесь", он один - хуйло?
Что же вы за люди, люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит?
Будете вы, дурни, в крепостных навеки
С вашим русским миром - fucking russian shit !
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Свободная россия это нонсенс,в таком виде она просто перестанет существовать...
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Власти Исламского Эмирата Афганистан отвергли предложенные Россией т.н. переговоры о мире. ИЭА считает, что Москва и другие участники намерены лишь «решить свои собственные политические задачи».
Представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид отметил, что ИЭА не признает встречу в Москве, которая была назначена на 14 апреля. Напомним, что Россия пытается организовать т.н. «консультации по вопросу безопасности в Афганистане» между Исламским Эмиратом Афганистан и марионеточным режимом в Кабуле.
Забихулла Муджахид вновь подчеркнул, что ИЭА требует от возглавляемой США западной военной группировки покинуть Афганистан «до начала любых возможных переговоров».
Напомним, что на днях командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Россия «может помогать Талибану какими-то неявными методами». При этом, Скапаротти отметил, что это «не является непреложным фактом, однако не исключено». Каких-либо фактов или аргументов в пользу своей точки зрения командующий НАТО в Европе не предоставил.
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