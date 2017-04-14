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Теги: армия (7645) звание (135) Кабмин (10155)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант".

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зачем все так сложно? Пусть будет только два звания - генерал и маршал
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Треба відмінити застаріле та повністю дискредитоване військове звання генерал! Мають бути тільки старші полковники 1-4 рангу! Переводити на старших полковників треба тільки тих хто пройшов переатестацію як бойовий офіцер, успішно воював в АТО, не має алкоголізму та не вживає наркотики і не повязаний з корупцією! Всі генерали мають лишитись в минулому! А рядовий це нормальне звання, почесне та геройське.
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По моему не плохо - мастер генерал . Мастер сантехник, мастер слесарь - гинеколог . Сближает армию и народ.
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Только бы не Родину освобождать...
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ждут тебя, главного генералиссимуса всея диванного королевства, только ты примчишь на фронт на вороном коне все сразу и в наступление пойдут
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мастер-старшина" и новые - "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".
....а ВСУ в ПТУ...
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Якщо Україна має свої збройні сили,то для чого нам совєтцкі(расєйські) генерали?
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Давайте введемо звання гетьман, старший гетьман і т. д.
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Херней бы не занимались во время войны.Ближний свет днем,перевод часов,проезд круговых перекрестков теперь это.
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ну да, лучше никогда ничего не менять, жить в совке и мечтать что из страны станет швейцария как-то сама по себе...
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Мордва, весь світ переводить стрілки. І живе за поясним часом. І лише у Орди все не так як у ЛЮДЕЙ.
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ну нечем же заняться
всё уже сделали за год!!!
стоко реформ!
осталось токо названия чинов сменить и просто рай наступит в Украине!!!!
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оце називається "псевдо десовєтізація". Потрібно розробити новий устав утворити нову командно-штабну структуру, виробити методологію справедливого просування по службі. Але ж поміняти назву набагато легше. І можна казати що чергова рехворма зроблена.
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Замена кроватей в борделе... Лишь бы ничего не делать...
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все уже давно придумано:
гауптшарфюрер

штурмшарфюрер

унтерштурмфюрер :D

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ну тогда и звание генерала
в мастер мастер мастер мастер маиор!
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Каб мин просрал год жизни Украины . Вместо проведения реформ - реструктуризации экономики , занимался вместе с Кананенком , Петей и Грановским отсасыванием вместо работы . Эти полудурки отсосали по отмене блокировки кантрабаса . Вся страна наблюдала и смеялась с эмбицылов когда они вынуждены были сами возглавить борьбу Парасюка против контрабаса ))) ванючие гниды ( Петя , кананенка и Грановский обосрались )))))))
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к чему эти фырканья?какая разница,как будут называться?просто надо шоб от кацапни отличалось...а через десяток лет никто и не вспомнит,что может быть по другому
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Так все дело в том, что в и совковой армии и в нынешней руцькой все звания кроме прапорщика из иностранных языков взяты
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неее, хай будет мясо пушечное и маршал парашенка... кстати какие улицы переименовывать бууум, ===ккакабмин занят очень важными делами, ублюдки.
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На новый лад мне нравится больше.
Но он перемены слагаемых... Милицию уже полицией переназвали. А толку?
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определишся когда, ответишь.
так какая температура в мойке?
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Это что тема Гроси и его кабмина? Военспецов спросить надо.Придумали какого-то мастера. У нас армия или ЖКХ? Не хотите прапорщика - назовите "скарбничий" все ближе к теме
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Кабинет Министров предлагает - а кто конкретно такой продвинутый предлагает???

Додик Гройсман, который принимал участие разве что в криминальных войнах на территории винницкого базара по поводу демпинга цены на труселя?
Наши воины всем уже необходимым обеспечены. в том числе и медикаментами, что можно уже и в квача поиграть, кто в детстве не наигрался?
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Ну она ж не ты. Не у каждого хватит совести работать шоколадным шлифовщиком на форуме.
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Можна і шліфовщиком, і токарем, є багато гарних професій. Скиглення це не професія, але ти цим володієш професійно.
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Чому би не биконуть коли к чоловічу тему вдерлась якась корова...
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Им делать что-ли нехер? Главную государственную проблему решают!
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Мне кажется это верх маразма. Армии, как таковой нет, кроме отдельных бригад и батальонов. Авиация летает на металлоломе. Флота нет, как явления. Но в умах лампасаков очередная рехворма. Будет за что отчитаться и на новых званиях бабло попилить.
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Здається мені що ти з Орди. Ось два ординця тебе лайкнули...
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Рядовой,не как не может быть "мастером" в своей область,потому что он на то и рядовой что не хрена не знает и не умеет! Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" - Цензор.НЕТ 3711 А после,когда становится сержантом,то можно и добавлять,хоть "мастера" или "мастера рукожопь"
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ВЫ ОШТРАФОВАНЫ, ГОСПОДИН МАСТЕР-СЕРЖАНТ!!! С ВАС - 1000 ГРИВНЕВ - САПОГИ НЕ НАДЛЕЖАЩЕ ЧИЩЕНЫ!!! - ТАК НЕЛЬЗЯ, ВЫ ЖЕ - МАСТЕР!!!
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Вместо сержанта будет главный-мастер-сержант.
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Дебилы млять. Хотелось бы услышать как будут военные обращаться таким способом друг к другу. Уверен что все животы порвут от смеха. Лучше бы больше денег на оборонку выделяли и мастер-прапорщики с мастер-мажор-хенералами маньше воровали.
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В Дикой Берлинской дивизии, после событий на Д.Востоке появились джигиты и нукеры. Вместе с ними и новые воинские звания -- два майора , три майора, четыре майора.
Что -то похожее и ВСУ намечается. А "сундуки" , как были, так и останутся.
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Це сама насущна проблема в Українській армії, всі інші проблеми давно вирішено.


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Если это кардинально усилит мощь ВСУ , а Кабмину и 450 негодяям-бездельникам нечем больше заняться - нэма пытань, отменяйте.
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Если типа вливаемся в западные стандарты, то да, нормально. Если хотим быть собой, то не совсем, ведь есть же наши аналоги упомянутых званий, причем разные варианты, те, которые использовались в разные исторические периоды.

Но я не об этом, собственно говоря. Ну нельзя же взять и просто переименовать прапорщиков. Ведь "прапорщик" это не просто звание, это стиль мЫшления, образ жизни служивого человека, яркий пример для анекдотов и баек. Да и вообще.
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И ШО .Походу людям нема чем заняться. Прям все у с нас заеби..сь, давайте теперь звания поменяем. Был 1 рядовой и 1 прапорщик. Теперь будет 5 х..й проссыш кого. Разрешите представиться « Почти Самый Старший Мастер-младший полусредний сержант.
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пиздоватизму предела никогда не было и не будет...
прапора как вы к етому?
пардон - "главные мастер-сержанты"
звучит как разжалово...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"
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