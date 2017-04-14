Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"

Грышка Распутный 2
, Путлер Капут
, Mihail Kapranov
, Петр Петров 3145f8cd
, Акакий Анакий
, Wizardry VII
, Игорь Шульга 295c16ae
, Elena Italenna
, kentstudent
, Conrad
, а ес c5e83b5a
, Гриша Данилец
, Samtakoi
, LeOnid Tkachenko
, Люцифер
, Георгий Юрьевич
, igor555 ab2700df
, Утилизация ватников
, Cerg
, goldshrek shrek
, Лера Ларченко
, Anastasia Obertas
, yuster
, Хорошего Вам Настроения
, Nov
, Данило Галицький 1c1ee858
, Тарас Госла
, Едвард
, к 935
, Олександр Багряний
, Vedana
, три - пятнадцать
, Oleg Youryevich
, marina marinina
, Владік
, Constantine Malkovich
, Сигизмунд Лазаревич
, Evgen Evgenich
, spel 68dbbe31
, Скабичевский
, Алексей Носов d8330900
, Джамал
, larisa890
, сотнік
, Вадим Гаврильчик
, слава загоровский
, Hehe
, 7urg 7urg
, Саша Саша Саша
, диор
, toxan
, Caidence
, Адвокатик
, Сидір Лютий
, John Silver 8af1f39e
, nav svargi
, Vitaliy Yevtushenko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Агамемнон
, Lava Valava
, Andy Fisher 67a9edc7
, art mapping
, Степан Булыга
, Игорь Карпушин
, Ksenia VB
, андрій ф
, V-roma
, delo delo
, против рыг и ваты
, Ars UA
, Anatoliy Petrovich
, Александр Теселкин 381f7545
, Андрей 8ea0c43a
, Гримсвотн
, Гуцул Рой
, Константин Гризодубо
, Тарас Затолочный
, частный сектор
, Vladislav R 85fbc9a9
, Horvi Hor d3d97a8c
, To Response
, vera Rom
, Чен Кайшу
, Татишо
, Гыг с Вами
, Anatoly Filatov
, Nadiya v
, Nigilist74
, Игорь Хирскл
, Berko Berko
, Сергей Андрейчев
, Рауль Баск
, gassab
, Radoslav Sikorsky
, Garsia UA
, Gar
, Юрий Примак
, Yuri Bessmertnyy
, igezo
, АФФ
, Веселий сумчанин
, kira129
, Анаболий Метаныч
, Alexei Skibo
, Art Severin
, Дустэ азиз
, Переворот Сознания
, Neutral13
, Александр Вит
, Владимир Кузин 37b0276e
, Чрствый
, Юрий П
, Albert Val
, ahuhu
, sergik
, Сергей1500900
, Олег Чоб
, Олександр Дніпро
, Иван Афанасьев
, Bander_ua
, Александр Шевченко 7fae048a
, Сергуня 19702007
, alexs
, Frol Fedoroff
, Андрій1974
, чтец
, menaintertelecom
, Oleg Shebarko
, Helg1961
, Xatto
, Makawei borgomi
, Корсунский
, protelog
, iMedvedeff
, Fidel Desperado
, Игорь Фаринок
, Andrey Net
, сам прихожу
, Олег Розгонов
, Січень Зимовий
, Lev Zawago
, Александр Каховский 8b70e939
, Володимир Анатолійович 8b0249a7
, Nataliia Mykhailova
, Валерий Стожаров
, Italian
, alex1919
, Max Gor
, сидней
, Сергей Бондаренко 91687c01
, Envoy
, Kaba Mota
, Александр Тихий
, Bogdan Suvorov
, Слава Украине 706c8f12
, WiM
, Aleksandr Rudenko
, Thinker 4a114ed1
, мон
, литвинус
, smith & wesson
Путлер Капут, Wizardry VII, Игорь Шульга 295c16ae, Утилизация ватников, Люцифер, Олександр Багряний, Nov, igor555 ab2700df, три - пятнадцать, spel 68dbbe31, Conrad, Mihail Kapranov, Саша Саша Саша, Гриша Данилец, Сигизмунд Лазаревич, delo delo, Константин Гризодубо, к 935, Ksenia VB, Hehe, Андрей 8ea0c43a, Данило Галицький 1c1ee858, Constantine Malkovich, Лера Ларченко, Скабичевский, Evgen Evgenich, V-roma, Джамал, против рыг и ваты, Виктор Ли a3db1a1b, андрій ф, Игорь Хирскл, Тарас Госла, Yuri Bessmertnyy, Едвард, kentstudent, Веселий сумчанин, диор, Алексей Носов d8330900, Степан Булыга, igezo, Гримсвотн, Олег Чоб, Vladislav R 85fbc9a9, Gar, Сергей1500900, Neutral13, Олександр Дніпро, Андрій1974, Переворот Сознания, marina marinina, John Silver 8af1f39e, Frol Fedoroff, Иван Афанасьев, Bander_ua, Олег Розгонов, Andrey Net, Гыг с Вами, gassab, Сергей Бондаренко 91687c01, Ars UA, Kaba Mota, Александр Вит, vera Rom, Garsia UA, Грышка Распутный 2, Envoy, Thinker 4a114ed1
Всего на сайте: 229 писателей
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....а ВСУ в ПТУ...
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всё уже сделали за год!!!
стоко реформ!
осталось токо названия чинов сменить и просто рай наступит в Украине!!!!
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гауптшарфюрер
штурмшарфюрер
унтерштурмфюрер :D
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в мастер мастер мастер мастер маиор!
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Но он перемены слагаемых... Милицию уже полицией переназвали. А толку?
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кукаречий?
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так какая температура в мойке?
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Додик Гройсман, который принимал участие разве что в криминальных войнах на территории винницкого базара по поводу демпинга цены на труселя?
Наши воины всем уже необходимым обеспечены. в том числе и медикаментами, что можно уже и в квача поиграть, кто в детстве не наигрался?
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Что -то похожее и ВСУ намечается. А "сундуки" , как были, так и останутся.
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Но я не об этом, собственно говоря. Ну нельзя же взять и просто переименовать прапорщиков. Ведь "прапорщик" это не просто звание, это стиль мЫшления, образ жизни служивого человека, яркий пример для анекдотов и баек. Да и вообще.
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прапора как вы к етому?
пардон - "главные мастер-сержанты"
звучит как разжалово...
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