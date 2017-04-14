Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"

Путлер Капут , Wizardry VII , Игорь Шульга 295c16ae , Утилизация ватников , Люцифер , Олександр Багряний , Nov , igor555 ab2700df , три - пятнадцать , spel 68dbbe31 , Conrad , Mihail Kapranov , Саша Саша Саша , Гриша Данилец , Сигизмунд Лазаревич , delo delo , Константин Гризодубо , к 935 , Ksenia VB , Hehe , Андрей 8ea0c43a , Данило Галицький 1c1ee858 , Constantine Malkovich , Лера Ларченко , Скабичевский , Evgen Evgenich , V-roma , Джамал , против рыг и ваты , Виктор Ли a3db1a1b , андрій ф , Игорь Хирскл , Тарас Госла , Yuri Bessmertnyy , Едвард , kentstudent , Веселий сумчанин , диор , Алексей Носов d8330900 , Степан Булыга , igezo , Гримсвотн , Олег Чоб , Vladislav R 85fbc9a9 , Gar , Сергей1500900 , Neutral13 , Олександр Дніпро , Андрій1974 , Переворот Сознания , marina marinina , John Silver 8af1f39e , Frol Fedoroff , Иван Афанасьев , Bander_ua , Олег Розгонов , Andrey Net , Гыг с Вами , gassab , Сергей Бондаренко 91687c01 , Ars UA , Kaba Mota , Александр Вит , vera Rom , Garsia UA , Грышка Распутный 2 , Envoy , Thinker 4a114ed1

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