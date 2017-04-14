EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594493)
  5375  44
Теги: военно-промышленный комплекс (74) Николаев (1219) Россия (69950) СБУ (13973) шпионаж (643)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой предотвратила в Николаеве поставку в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
суть в другом: все эти МЦ - строгой отчетности. Их списать нужно (новые!) прежде чем украсть и вынести... цепочка длинная рисуется - вплоть до начцеха и главбуха
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба просто той ланцюжок розкрутити-адже сучок тільки взяли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раскрою Вам гос.тайну: болты, гайки, шайбы, кольца, форсунки и т.д. на военных кораблях такие же как и на тракторах в колхозе То что на фото, продается на любом рынке и точится любым токарем на любом станке. Думайте головой....своей головой, а то с таким маразмом и показухой, можно посадить 100% населения страны, бо у них есть дома болты или гайки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ггг... ты хочешь сказать, что на россии нет токаря, нет станка, чтобы наточить таких простых деталек? (вот так и палятся доморощенные "штирлицы")...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не доморощенные "штирлицы" палятся, это СБУ так пиарится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Два фрегата проекта 11356, которые строились для Черноморского флота, продадут Индии. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству".
Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента россиис премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в россии и двух - на индийских верфях.
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля были приняті на вооружение (Адмирал Григорович, сирия (Адмирал Эссен ЧФ ) один - проходит государственные испытания.( Адмирал Макаров)
Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов(.Адмирал Истомин Адмирал Корнилов )
Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у россии фрегатов.
После начала военной агрессии россии в 2014 году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое сотрудничество с россией в военной сфере", заявляли в правительстве. В мае 2015 года Кабинет Министров Украины расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с рф
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Имея двигатели и мощнейшие верфи не кацапы, а Николаев должен строить и продавать корабли Индии, Пакистану и прочим. Но всё похеряно. Чудом выжило моторостроение - "Заря" и "Мотор Сич", но теперь и к ним приближается пушной зверёк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
5 апр. 2017 г. - Китай построил малый десантный корабль на воздушной подушке совместного с Украиной проекта 958 "Бизон Украина по прежнему выполняет взятые на себя обязательства по контракту на постройку в интересах военно-морских сил Китая десантных кораблей на воздушной подушке проекта 958 «Бизон». Ранее ряд СМИ заявляли, что россия взяла на себя ход реализации контракта с Китаем в виду перехода ключевого производственного предприятия «ФСК «Море» в Феодосии (Крым) под юрисдикцию «рособоронэкспорта», Отмечается, что россия не выполняет никаких работ по этому контракту, Украина по-прежнему выполняет поставки . Украинская сторона будет выполнять все договоренности по «Зубрам». Также сообщается, что война в Украине и Крым не оказывает никакого влияния на сотрудничество Китая с Украиной в военно-технической сфере
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодцы, СБУ, в рашке на соцсетях уже ноют.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А де саме,не поділишся? Хочу насолодитися
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всуньте ка им по контролеру в одно место, что бы газы контролировали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чукча писатель однако . На фото глянь удмурд козломордый .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это понятно что просто так не вынести, повязаны все
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто "все" ? На фото гайки, прокладки и т.п., всё что на фото, выточит любой токарь сельской мастерской.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
??? Ты слепой? Гайки, болты, прокладки и пр. лишь для полной комплектации. Для сбора ДВС тоже применяются болты, гайки, шпильки и прокладки. Но это не значит, что он состоит только из них. И тем более не значит, что этот двигатель может изготовить токарь. Также это не значит, что двигателя можно поставлять без них.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чем тут двигатель ????
На фото болты, гайки, стопорные кольца, 2 подшипника, прокладки, гибкий шланг в мет.оплетке, 2 погружных фильтра и часть корпуса от редуктора.
Вы не могли бы указать, что из того что на фото, для Вас "запредельная технология" ?
Такого добра на любом рынке ВАЛОМ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
молодці, СБУ!!! Гарну справу зробили!! маскавіити топіть ягелем свої коромисла!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судить по законам военного времени, к стенке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О! Теперь ещё пару тройку кораблей вмф раши без этих запчастей с дымами ходить будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Допустим, что один из них началь7ник охраны или нач. снабжения. то пропуск на вывоз- не проблема
 показать весь комментарий
Ответить
 
Допускаю, хотя даже допускать тааакое - полный пистец! Такой куйни не должно быть вообще, в принципе, априори, ёпта, на кой тогда сбу и вся куйня?, туда , что?, по блату берут? Ну тогда :СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ - Цензор.НЕТ 4159
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если никого не ловить - плохо, если кого-то ловить - тоже, плохо((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Комплектующие К двигателям:кольца,поршня,гильзьі,прокладки и тд.
Лучше бьі уже заготовленньіе автоматьі показьівали,вобшем СБУ создает видимость работьі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот, и за такое дельцам "грозит" максимум большой штраф и год тюрьмы. Потому, что "войны нет, есть АТО". Не введение военного положения Потрохом - это прямое подстрекательство к подобным государственным преступлениям и гарантия безнаказанности предателей и аферистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем у бедняг запчасти трактора отняли? Театру СБУ уже реквизита не хватает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Растрелять нах..й. Чтоб другим неповадно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это все что на фото 124 штуки гривен стоит ? Я хренею клава.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если это именно такое добро, то возьми и толкни его паРашникам. И сразу озолотишься. Ибо без этого они не только не могут достроить свои фрегаты проекта 11356, но и, при отсутствии запчастей, скоро поставят на прикол все ныне действующие. Ибо делать такие газотурбинные силовые установки и агрегаты к ним, паРашники, при всех их понтах, не умеют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не сначала допросить, а потом растрелять или на урановые рудники. Поднимать энергетическую оборону страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда и где можно будет посмотреть на повешеных предателей родины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Доказав, что паРаша спонсор терроризма, по какой статье этих можно судить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня на насосе с гидроаккумулятором такой же шланг и болтов в гараже куча.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Найбільш оплачувана робота - продавати Батьківщину.
Орда завжди користувалась низинними почуттями людини і спонукала до цього,

орда створила цілу країну з низинними почуттями.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Путлер Капут, Wizardry VII, Игорь Шульга 295c16ae, Утилизация ватников, Люцифер, Олександр Багряний, Nov, igor555 ab2700df, три - пятнадцать, spel 68dbbe31, Conrad, Mihail Kapranov, Саша Саша Саша, Гриша Данилец, Сигизмунд Лазаревич, delo delo, Константин Гризодубо, к 935, Ksenia VB, Hehe, Андрей 8ea0c43a, Данило Галицький 1c1ee858, Constantine Malkovich, Лера Ларченко, Скабичевский, Evgen Evgenich, V-roma, Джамал, против рыг и ваты, Виктор Ли a3db1a1b, андрій ф, Игорь Хирскл, Тарас Госла, Yuri Bessmertnyy, Едвард, kentstudent, Веселий сумчанин, диор, Алексей Носов d8330900, Степан Булыга, igezo, Гримсвотн, Олег Чоб, Vladislav R 85fbc9a9, Gar, Сергей1500900, Neutral13, Олександр Дніпро, Андрій1974, Переворот Сознания, marina marinina, John Silver 8af1f39e, Frol Fedoroff, Иван Афанасьев, Bander_ua, Олег Розгонов, Andrey Net, Гыг с Вами, gassab, Сергей Бондаренко 91687c01, Ars UA, Kaba Mota, Александр Вит, vera Rom, Garsia UA, Грышка Распутный 2, Envoy, Thinker 4a114ed1
 Всего на сайте: 229 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти