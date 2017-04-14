СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж

Грышка Распутный 2
, Путлер Капут
, Mihail Kapranov
, Петр Петров 3145f8cd
, Акакий Анакий
, Wizardry VII
, Игорь Шульга 295c16ae
, Elena Italenna
, kentstudent
, Conrad
, а ес c5e83b5a
, Гриша Данилец
, Samtakoi
, LeOnid Tkachenko
, Люцифер
, Георгий Юрьевич
, igor555 ab2700df
, Утилизация ватников
, Cerg
, goldshrek shrek
, Лера Ларченко
, Anastasia Obertas
, yuster
, Хорошего Вам Настроения
, Nov
, Данило Галицький 1c1ee858
, Тарас Госла
, Едвард
, к 935
, Олександр Багряний
, Vedana
, три - пятнадцать
, Oleg Youryevich
, marina marinina
, Владік
, Constantine Malkovich
, Сигизмунд Лазаревич
, Evgen Evgenich
, spel 68dbbe31
, Скабичевский
, Алексей Носов d8330900
, Джамал
, larisa890
, сотнік
, Вадим Гаврильчик
, слава загоровский
, Hehe
, 7urg 7urg
, Саша Саша Саша
, диор
, toxan
, Caidence
, Адвокатик
, Сидір Лютий
, John Silver 8af1f39e
, nav svargi
, Vitaliy Yevtushenko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Агамемнон
, Lava Valava
, Andy Fisher 67a9edc7
, art mapping
, Степан Булыга
, Игорь Карпушин
, Ksenia VB
, андрій ф
, V-roma
, delo delo
, против рыг и ваты
, Ars UA
, Anatoliy Petrovich
, Александр Теселкин 381f7545
, Андрей 8ea0c43a
, Гримсвотн
, Гуцул Рой
, Константин Гризодубо
, Тарас Затолочный
, частный сектор
, Vladislav R 85fbc9a9
, Horvi Hor d3d97a8c
, To Response
, vera Rom
, Чен Кайшу
, Татишо
, Гыг с Вами
, Anatoly Filatov
, Nadiya v
, Nigilist74
, Игорь Хирскл
, Berko Berko
, Сергей Андрейчев
, Рауль Баск
, gassab
, Radoslav Sikorsky
, Garsia UA
, Gar
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, Yuri Bessmertnyy
, igezo
, АФФ
, Веселий сумчанин
, kira129
, Анаболий Метаныч
, Alexei Skibo
, Art Severin
, Дустэ азиз
, Переворот Сознания
, Neutral13
, Александр Вит
, Владимир Кузин 37b0276e
, Чрствый
, Юрий П
, Albert Val
, ahuhu
, sergik
, Сергей1500900
, Олег Чоб
, Олександр Дніпро
, Иван Афанасьев
, Bander_ua
, Александр Шевченко 7fae048a
, Сергуня 19702007
, alexs
, Frol Fedoroff
, Андрій1974
, чтец
, menaintertelecom
, Oleg Shebarko
, Helg1961
, Xatto
, Makawei borgomi
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, iMedvedeff
, Fidel Desperado
, Игорь Фаринок
, Andrey Net
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, Січень Зимовий
, Lev Zawago
, Александр Каховский 8b70e939
, Володимир Анатолійович 8b0249a7
, Nataliia Mykhailova
, Валерий Стожаров
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, alex1919
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, сидней
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, Kaba Mota
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, Thinker 4a114ed1
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не сталося "кузнєцову" не диміти...
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Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента россиис премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в россии и двух - на индийских верфях.
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля были приняті на вооружение (Адмирал Григорович, сирия (Адмирал Эссен ЧФ ) один - проходит государственные испытания.( Адмирал Макаров)
Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов(.Адмирал Истомин Адмирал Корнилов )
Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у россии фрегатов.
После начала военной агрессии россии в 2014 году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое сотрудничество с россией в военной сфере", заявляли в правительстве. В мае 2015 года Кабинет Министров Украины расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с рф
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На фото болты, гайки, стопорные кольца, 2 подшипника, прокладки, гибкий шланг в мет.оплетке, 2 погружных фильтра и часть корпуса от редуктора.
Вы не могли бы указать, что из того что на фото, для Вас "запредельная технология" ?
Такого добра на любом рынке ВАЛОМ.
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Лучше бьі уже заготовленньіе автоматьі показьівали,вобшем СБУ создает видимость работьі
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Орда завжди користувалась низинними почуттями людини і спонукала до цього,
орда створила цілу країну з низинними почуттями.
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