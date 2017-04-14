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Теги: Афганистан (166) бомба (206) МИД РФ (965) Россия (69950) США (12367) ИГИЛ (488)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"

В Москве хотели бы увидеть доказательства эффективности удара США с применением сверхмощной бомбы по позициям террористической организации "Исламское государство" в Афганистане.

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А СКОЛЬКО ИЗ УБИТЫЙ КОЗЛОМОРДЫМИ В СИРИИ БЫЛИ ИГИЛОВЦЫ ?
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1 миллион человек. Они всех кого убили - значит игиловец.
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Они так и нарываются, чтобы их послали прямым текстом.
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"Чего вы достигли? В кремлядсам миди видно некуёво забухали. Последние новости :
Завтра могут начаться жуткие дела"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 743
Danila Galperovich

14.04 11:33
"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 3175

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет.
Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической компании "Стратфор", авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли :"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 7120
В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца "Карл Винсон" входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".
В минувшую субботу командующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Гарри Харрис приказал перенаправить авианосец "Карл Винсон" в сторону КНДР вместо проведения запланированных учений в Австралии.
По данным телеканала "Си-Эн-Эн", в возможном ударе по КНДР в случае проведения ядерного испытания могут быть задействованы также стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, В-1В и В-2, размещенные на американской авиабазе на острове Гуам в западной части Тихого океана. Кроме того, для перехвата северокорейских ракет могут быть использованы наземные и корабельные системы противоракетной обороны США, Японии и Южной Кореи, в том числе американские корабли авианосной группы "Карла Винсона", оснащенные системой ПРО "Иджис".
"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб" - Цензор.НЕТ 9094 В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации. В частности, речь может идти об испытании баллистических ракет дальнего радиуса действия или шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.
Ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, приготовиться к "большому и важному событию", которое произойдет в ближайшие дни.
Сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщает, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.
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Кто вы такие, чтоб вам что-то предоставлять? Пля, похоже, пришло время РФ на х*р посылать открытым текстом ( а "представителю в ООН" просто набить ипало, хоть это и не по протоколу)
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В то время, когда маниакальный садист асад с террористами хызболы, и рашко-ихтамнетами, бомбили и травили газом детей на западе Сирии, где в помине не было игил, западная коалиция, во главе с американскими военными, взяла Мосул в Ираке и окружила Ракку в Сирии - главный центр ИСИС на Ближнем Востоке. Американский генерал, командующий освобождением Ракки, на вопрос CNN о возможном сотрудничестве с с рус/сирийскими асадовскими войсками, искренне рассмеявшись, ответил примерно так: Ни русским, ни асаду не до нас, и не до ИГИЛ - у них сейчас совершенно другие задачи. Я совершенно уверен, что нам и в ближайшее будущем не понадобится абсолютно никакой вид сотрудничества с ними.
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хйла с каждым днем все ниже и ниже нагибают скоро начнут сам процесс
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По кремлю такой же бомбой - вот тогда и будит Эфективно ...
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Жалкие и глупые репоеды, все никак не могут понять , что США глубоко нас@рать на мнение недостраны.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"
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