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Теги: Пасха (25) Турчинов (3170)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Турчинов в день Пасхи пожелал соотечественникам Божьей ласки и любви

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поздравил соотечественников с днем Воскресения Христова.

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Пастору помооооооолімось, братья и сестры! Отдай десятину дохода твоего, и Мунтян... тьфу Турчиновичь замолвит за тебя слово.
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nello на Пасху яйца красит, а всё остальное время морочит их народу
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А кто брат Турчинова ? И чем мы ему так обязаны ?
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Пастор , засунь себе в жопу , свои поздравления .
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Главное - не проскочить границуслова Турчинова о задаче ВСУ на Донбассе
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Воно бажає. Добридень скаже - збреше. Може побажати тобі у відповідь подавитись елітнии сиром, і щоб у Феофанію не встигли довезти?
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це він дарма
так можна реноме "кривавого пастора" позбутися
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У них религия давно своя створена. И в первой заповеди УКРАДИ!
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С праздником тебя раб божий! Им рай на земле, но потом ад на небесах.
А НАМ АД КРУГОМ!!
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Главное желание народа Украины освободиться от ворюг типа Турчинов , Петя , Кананенко , Сеня чмо , Грановский и прочего сброда мародеров типа отработанного презерватива Ревы и Розенко .
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Главное не опоздайте пастору десятую часть заплатить.
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Турчинов во время войны тырил бабло с постройки линии обороны под Харьковом . Списывал на сооружения , построенные волонтерами . Гнида .
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А вот ещё один вурдалак выполз,сектант Православных поздравляет,это просто в голове не укладывается
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смешно читать как исходят на народное достояние-го..но, кацапские тролли. И Пастор поздравил и Президент и Гройсман, а вас ваши как привiтали-ожиданием новых санкций.
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хоть ссы в лицо или правильно сказать рожу, ему все одно Божья роса.
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Кацавата!!! Ай яй яй! Про Тимошенко забыли! Или темники поменяли?
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Вообщето поздравлять должны церквослужители.
А"эти"уже приравнивают себя к "мессиям".
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Поздравлять должны хорошие люди. Я, к примеру, не хочу, чтобы поздравляли мацковские попы-извращенцы-сатанисты, которые вчера освячивали "Сатану" и благословляли кацапов на убийство украинцев. А Турчинов, кстати, проводит службу
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Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство.

Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?

Колись раніше - перед потопом - таке вже було:

Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.

Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...

... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж люблять нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було б вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване. ...

Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із http://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565395 .
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Лубянский холуй решил, что время выходить из тени. Выборы, что ли на носу?..
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С его уст это все равно что от черта получить благословение.
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Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а показав:
... Ісус не міг прямо сказати про це словами, бо тоді б Його (або пізніше Його учнів) могли обвинуватити у спробі підриву державної влади, і тоді б римляни сказали, що вони вбили Його не безвинного, а за злочин. А так, без цих слів, і чинний (юдейський) цар Ірод визнав, що Ісус невинний, і головний представник (намісник) римської держави (в Юдеї) - Понтій Пилат - ще до страти визнав, що Ісуса засудили на смерть невинного. І навіть один з двох злочинців, яких стратили разом з Ісусом, визнав, що його самого засудили справді за злочин, а от Ісуса засудили без провини. Тобто, похід до Пилата просто забезпечив первосвященникам формальне прикриття, тобто зовнішню видимість нібито дотримання закону, коли вони фактично свавільно вбили невинного Ісуса з особистих міркувань. І таким чином Ісус показав, що "Феміда" вбиває не тільки винних, але будь-кого - залежно від того, хто і як поверне її меча. І це не випадковість, а один з головних уроків Бога для людей. ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
...
Більше дивіться - розділ 2.2 із повного тексту - http://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565395 .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТурчинов в день Пасхи пожелал соотечественникам Божьей ласки и любви
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