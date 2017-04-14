Оккупационные власти Крыма назвали ситуацию с портами "катастрофической"........

Elena Italenna
, Путлер Капут
, kentstudent
, Conrad
, а ес c5e83b5a
, Гриша Данилец
, Samtakoi
, LeOnid Tkachenko
, Люцифер
, Георгий Юрьевич
, Wizardry VII
, igor555 ab2700df
, Утилизация ватников
, Cerg
, goldshrek shrek
, Лера Ларченко
, Anastasia Obertas
, yuster
, Хорошего Вам Настроения
, Nov
, Данило Галицький 1c1ee858
, Тарас Госла
, Едвард
, к 935
, Олександр Багряний
, Vedana
, Игорь Шульга 295c16ae
, три - пятнадцать
, Oleg Youryevich
, marina marinina
, Владік
, Constantine Malkovich
, Сигизмунд Лазаревич
, Evgen Evgenich
, spel 68dbbe31
, Скабичевский
, Алексей Носов d8330900
, Джамал
, larisa890
, сотнік
, Вадим Гаврильчик
, слава загоровский
, Hehe
, 7urg 7urg
, Саша Саша Саша
, диор
, toxan
, Caidence
, Адвокатик
, Сидір Лютий
, John Silver 8af1f39e
, Mihail Kapranov
, nav svargi
, Vitaliy Yevtushenko
, Виктор Ли a3db1a1b
, Агамемнон
, Lava Valava
, Andy Fisher 67a9edc7
, art mapping
, Степан Булыга
, Игорь Карпушин
, Ksenia VB
, андрій ф
, V-roma
, delo delo
, против рыг и ваты
, Ars UA
, Anatoliy Petrovich
, Александр Теселкин 381f7545
, Андрей 8ea0c43a
, Гримсвотн
, Гуцул Рой
, Константин Гризодубо
, Тарас Затолочный
, частный сектор
, Vladislav R 85fbc9a9
, Horvi Hor d3d97a8c
, To Response
, vera Rom
, Чен Кайшу
, Татишо
, Гыг с Вами
, Anatoly Filatov
, Nadiya v
, Nigilist74
, Игорь Хирскл
, Berko Berko
, Сергей Андрейчев
, Рауль Баск
, gassab
, Radoslav Sikorsky
, Garsia UA
, Gar
, Юрий Примак
, Yuri Bessmertnyy
, igezo
, АФФ
, Веселий сумчанин
, kira129
, Анаболий Метаныч
, Alexei Skibo
, Art Severin
, Дустэ азиз
, Переворот Сознания
, Neutral13
, Александр Вит
, Владимир Кузин 37b0276e
, Чрствый
, Юрий П
, Albert Val
, ahuhu
, sergik
, Сергей1500900
, Олег Чоб
, Олександр Дніпро
, Иван Афанасьев
, Bander_ua
, Александр Шевченко 7fae048a
, Сергуня 19702007
, alexs
, Frol Fedoroff
, Андрій1974
, чтец
, menaintertelecom
, Oleg Shebarko
, Helg1961
, Xatto
, Makawei borgomi
, Корсунский
, protelog
, iMedvedeff
, Fidel Desperado
, Игорь Фаринок
, Andrey Net
, сам прихожу
, Олег Розгонов
, Січень Зимовий
, Lev Zawago
, Александр Каховский 8b70e939
, Володимир Анатолійович 8b0249a7
, Nataliia Mykhailova
, Валерий Стожаров
, Italian
, alex1919
, Max Gor
, сидней
, Сергей Бондаренко 91687c01
, Envoy
, Kaba Mota
, Александр Тихий
, Bogdan Suvorov
, Слава Украине 706c8f12
, WiM
, Aleksandr Rudenko
, Thinker 4a114ed1
, мон
, литвинус
, Грышка Распутный 2
, smith & wesson
, Antiberkut
, Хитрый_план
, 9c2631de
Утилизация ватников, Люцифер, Олександр Багряний, Nov, igor555 ab2700df, Игорь Шульга 295c16ae, три - пятнадцать, spel 68dbbe31, Conrad, Саша Саша Саша, Wizardry VII, Гриша Данилец, Сигизмунд Лазаревич, delo delo, Константин Гризодубо, к 935, Ksenia VB, Hehe, Андрей 8ea0c43a, Данило Галицький 1c1ee858, Constantine Malkovich, Лера Ларченко, Скабичевский, Evgen Evgenich, V-roma, Mihail Kapranov, Джамал, против рыг и ваты, Виктор Ли a3db1a1b, андрій ф, Игорь Хирскл, Тарас Госла, Yuri Bessmertnyy, Едвард, kentstudent, Веселий сумчанин, диор, Алексей Носов d8330900, Степан Булыга, igezo, Гримсвотн, Олег Чоб, Vladislav R 85fbc9a9, Gar, Сергей1500900, Neutral13, Олександр Дніпро, Андрій1974, Переворот Сознания, marina marinina, John Silver 8af1f39e, Frol Fedoroff, Иван Афанасьев, Bander_ua, Олег Розгонов, Andrey Net, Гыг с Вами, gassab, Сергей Бондаренко 91687c01, Ars UA, Kaba Mota, Александр Вит, vera Rom, Garsia UA, Envoy, Thinker 4a114ed1, Alexei Skibo, Юрий Примак, Max Gor, menaintertelecom
Всего на сайте: 232 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
расейская пррокуратура разберется и обвинит во всем Госдеп США, ЕС и Правый Сектор))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШАТЬ ТРАПМУ БАМБИТЬ СЕВЕРНУЮ КАРЕЮ ВЕДЬ КАРЕЙЦЫ БРАТЦКИЙ ДЛЯ НАС РУСКИХ НАРОД ПОСМАТРИТЕ КАК МЫ ПОХОЖИ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
щось одне
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А шо? "авианосцы" и подлодки уже ставить некуда?
Курорт, аднака.... всемирная здравница....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я плачу!!! от смеха есссено!!!!!!!
следователь: - "ты чё из порта уволился?"
бывший работник порта: - "так а чего там делать? ни кто не заходит к нам!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Вы двинутый.... (к спичрайтеру) Ты что мне тут написал???
- (холуй подсказывает) Выдвинутый вами
- Ааааа. Я двинутый вами!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить