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Теги: задержание (5503) Одесса (5464) Россия (69945) сепаратизм (12712)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-милиционера в кепке с надписью "Россия", укравшего туалетную бумагу, задержали в торговом центре в Одессе. ВИДЕО

В одесском торговом центре "Ривьера" местные жители задержали мужчину, прогуливавшегося в кепке с надписью "Россия".

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ватник этот слишком просмердел скоторусским духом, как тут не украсть что-то ??
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Текст неизвестного автора:
"Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче,
Всем ворам спокойной ночи!
Пусть приснится дом, овечка,
Баба голая на печке,
Водки таз,
Об амнистии указ!"
Автор неизвестен.
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Все в одном флаконе. Еще и "На фонтанке водку пил"... пздц ржунимагу
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це все, що потрібно знати про екс-міліціонерів
супер-професіоналів
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рузьгиймир во всей красе. Смысл рузьгого мира насрать везде и спереть туалетную бумагу чтобы ни самому подтереться ни другие чтобы не смогли убрать...
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В цій новині все красиво - начепив таку кепку і одразу обісрався ?! ..))
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Россияне просто не знают что такое туалетная бумага. Им газета не только освежает душу, но и очищает тело.
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как этого милиционера одесского,который руководил ватой перед попаданием в Дом профсоюзов?
Похоже это его подчинённый
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Когда идет война не так страшен враг который по ту сторону фронте как такие предатели которые остаются у нас в тылу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-милиционера в кепке с надписью "Россия", укравшего туалетную бумагу, задержали в торговом центре в Одессе. ВИДЕО
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