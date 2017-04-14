Экс-милиционера в кепке с надписью "Россия", укравшего туалетную бумагу, задержали в торговом центре в Одессе. ВИДЕО

Маркиз
, Вова Индюков
, Serg Lazar c7077195
, NNN
, Vadym Tsyrkalyuk
, Алексей Носов d8330900
, Петро Чиншовий
, Anna Natalenko
, 4Liberty UA
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Igop
, piligrim
, Лариса Белкина
, James Rhonin
, Другua
, Эрнесто
, Alexx Lexton
, ITLaB
, Chigr
, 2Ghfdlf
, Евгений Калашников
, Константин Гризодубо
, tvellen-van
, Владэк
, малыш Бакинский
, dd13
, igor555 ab2700df
, Kaba Mota
, Роман Сталько
, Yuliya Kalinka
, Вовочка - много ходов очка
, arik
, Україна ЮА
, раша в перде
, cthutq dfcz
, Светлана Глу
, marina marinina
, Палиця Василь
, Саша777
, Включаем Мозг
, Glock-19
, SergTranscarpathian
, три - пятнадцать
, Роман Бакс
, Вячеслав Положенков
, Иван Афанасьев
, Дельфін Фатіма
, Mora Zfayfer
, Olex2014
, vivv555777
, Может быть 36f1caa4
, Frol Fedoroff
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Zaporozec
, Ars UA
, Злий Грицько
, Ex perd
, Grammar Nazi
, KonstnT
, Kost Crys
, Корсунский
, piranja
, lvvpu-borisov-1
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, іванов
, Alexandr Orlyk
, Amber
, Александр Сотников 3bc1194c
, Andrii Prychepa
, Борис Дородный af3710bc
, чтец
, Вася Путлер
, BVladek
, menaintertelecom
, NewTroll
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Gal
, Юрий Коско
, Conrad
, Іван Зеленко
, Василий Быков
, Kristobal Juan
, тютя тютькин 53320a4f
, Bander_ua
, Владимир Новиков
, Беларусь
, Владимир Филипенко
, Matr Ua
, Карательный Бабах
, Гыг с Вами
, Степан Махно
, Жора Некацап 47c37851
, АлИч
, Pavlo Aleksandrovych
, govtva
, Ольга Зелко c182166d
, Игорь Хирскл
, KharkovCity
, Владислав 1
, Алекс Борис
, V-roma
, я-УКР
, Nick Starodub
, Дядько
, Душелюб Душелюб
, GSN
, Юрій Гайдамака
, To Response
, SergeiD
, George Dok
, Vasil Peremogniy
, Radoslav Sikorsky
, octr9k
, Mr Vice President
, jan pobokov
, Василь Новоселецький
, дима дубровский
, Gelena Cilinska
, HermitAlex
, Володимир Науменко a6a66e08
, Алексей Вовченко f033f386
, Jana Nemo
, Таня Грусна
, тит
, Bat Bet
, Алег Федоров
, Александр Искандер
, LVA smart
, Геннадий Соколенко
, nav svargi
, финансист
, Александр Доцент
, Suharik
, svetozar
, РоботБАндер2
, Гуцул Рой
, Андрей Мудрый
, Раиса Ленфер
, Виталий Витальич
, Lvbnhj
, Grigoriy Shevchenko
, Виталий Пашко
, ручка от чемодана
, Мускорта
, Nataliia Mykhailova
, Juli Schubs
, тос вест
, Yulia Kedrova
Маркиз, Гундяй Крестовоздвиженский, NNN, Алексей Носов d8330900, Константин Гризодубо, James Rhonin, Другua, Alexx Lexton, Лариса Белкина, Yuliya Kalinka, tvellen-van, Включаем Мозг, SergTranscarpathian, Евгений Калашников, ITLaB, vivv555777, Иван Афанасьев, Mora Zfayfer, три - пятнадцать, Роман Сталько, Злий Грицько, Zaporozec, cthutq dfcz, BVladek, іванов, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, тютя тютькин 53320a4f, Serg Lazar c7077195, малыш Бакинский, Может быть 36f1caa4, Kristobal Juan, Василий Быков, Игорь Хирскл, SergeiD, V-roma, GSN, Pavlo Aleksandrovych, menaintertelecom, Степан Махно, Карательный Бабах, чтец, govtva, Matr Ua, Frol Fedoroff, Bat Bet, Александр Искандер, KonstnT, Jana Nemo, Алексей Вовченко f033f386, Владислав 1, Саша777, Дядько, Lvbnhj, Suharik, Андрей Мудрый, Мускорта
Всего на сайте: 204 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче,
Всем ворам спокойной ночи!
Пусть приснится дом, овечка,
Баба голая на печке,
Водки таз,
Об амнистии указ!"
Автор неизвестен.
Ответить
Ответить
Ответить
супер-професіоналів
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Похоже это его подчинённый
Ответить
Ответить
Ответить