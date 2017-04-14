Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных

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, vivv555777
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, Борис Іванченко
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, Vadym Tsyrkalyuk
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А ведь факты про Трампушку таковы, что в голове такая (возможная) логическая многоходовочка нарисовывается:
---
1. Трампушка повязан с Хуйлом давними афёрами и недавними выборами.
---
2. Попахивало импичментом (сильно) и нужно было срочно что то Трампушке предпринять.
---
3. Хуйлу, вероятно (если он тайно с Трампушкой вась-вась), нужно было срочно его спасать, что бы Трампушка весь такой в белом РЕЗКО стал и оттянул импичмент.
---
4. Хуйло, руками Асадушки, стреляет химическим оружием. Трампушка запускает ракеты (по договоренности с Хуйлом). Хуйло их не сбивает, как и договаривались.
Оп-ля, Трампушка весь герой и в белом, верхом на коне. Импичмент отодвигается.
---
5. Трампушка, по отработанной схеме Хуйла, начинает операцию "отвлечение внимания" от себя, любимого да от Асадушки, высылая авианосец к КНДР с угрозами "нанести превентивный удар". Все переключают внимание туда.
---
6. Вуаля! Про импичмент не говорят, про Сирию на фоне Кореи тоже скоро забудут, Трампушка херой, у Хуйла в Сирии станут развязаны руки, пострадает никому не нужная С. Корея, возможно, но кого это волнует?
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прям, і хуйло - нє хуйло, і трампушка - наш
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Рассея предсказуема.
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надо вести учет крепостных.
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Ща тут кацаперды под украинским прокси начнут хезать, шо Соболев не тот и у него фамилия на "о" и на "ук" "юк" не заканчивается. Соболев это один из тех людей, который прижарит яйца олигархам, если у него будут полномочия и поддержка народов Украины поджарка олигархических яиц.
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можеш собою любуватися, цап
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