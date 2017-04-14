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Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных.

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Сидю вот, думаю.
А ведь факты про Трампушку таковы, что в голове такая (возможная) логическая многоходовочка нарисовывается:
---
1. Трампушка повязан с Хуйлом давними афёрами и недавними выборами.
---
2. Попахивало импичментом (сильно) и нужно было срочно что то Трампушке предпринять.
---
3. Хуйлу, вероятно (если он тайно с Трампушкой вась-вась), нужно было срочно его спасать, что бы Трампушка весь такой в белом РЕЗКО стал и оттянул импичмент.
---
4. Хуйло, руками Асадушки, стреляет химическим оружием. Трампушка запускает ракеты (по договоренности с Хуйлом). Хуйло их не сбивает, как и договаривались.
Оп-ля, Трампушка весь герой и в белом, верхом на коне. Импичмент отодвигается.
---
5. Трампушка, по отработанной схеме Хуйла, начинает операцию "отвлечение внимания" от себя, любимого да от Асадушки, высылая авианосец к КНДР с угрозами "нанести превентивный удар". Все переключают внимание туда.
---
6. Вуаля! Про импичмент не говорят, про Сирию на фоне Кореи тоже скоро забудут, Трампушка херой, у Хуйла в Сирии станут развязаны руки, пострадает никому не нужная С. Корея, возможно, но кого это волнует?
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да чіво ж красіва!
прям, і хуйло - нє хуйло, і трампушка - наш
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Прям ща было - Трамп хуже обезьяны с гранатой! Хуже Карл!
Рассея предсказуема.
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Градация есть? Ну сначала ВИП и их дети, потом смерды........Ой , конечно же наоборот!
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А ведь был же! Овощ, тварюка, первым делом как пришел уничтожил...
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"Мускорта" иди на своей засРасии подобную чушь подумай и повешай побольше лапши на уши своих мАцквичей, а тут не надо разводить кремлевскую лабуду!
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А в каком месте списка большой бизнес, ВР и т. д. ......родственники....любі друзі....
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Как землю заберут, падон купят так и будут люди подневольные, хотя и сейчас не Европа, только по тарифам....
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Шел четвертый год войны и военкоматовские барсуки наконец проснулись..
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Правильно,Пэтя! Всех мужиков -пенсионеров на фронт,что бы пенсию не платить! Пенсионная реформа началась!
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правільна! із пазваночніка матрьошек надєлать, а із шкури - какошнікав
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Соболева выбрать в Президенты на следущих выборах слабо бла, народ ? Или гречка ближе до мозгов ?
Ща тут кацаперды под украинским прокси начнут хезать, шо Соболев не тот и у него фамилия на "о" и на "ук" "юк" не заканчивается. Соболев это один из тех людей, который прижарит яйца олигархам, если у него будут полномочия и поддержка народов Украины поджарка олигархических яиц.
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ты забыл добавить что ранше надо ПиДрахуя поменять а то он нарахУе
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Ты нам зубы не заговаривай ! Почему не сидят мэры - сепары ???
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Да что ж ему теперь всю страну без мэров оставить?
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Сидят. И друзья сидят. Почти по Ли Кванью, только с точностью наоборот. Во властных креслах, кабинетах, а не камерах.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных
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