Маркиз
, Вова Индюков
, Serg Lazar c7077195
, NNN
, Vadym Tsyrkalyuk
, Алексей Носов d8330900
, Петро Чиншовий
, Anna Natalenko
, 4Liberty UA
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Igop
, piligrim
, Лариса Белкина
, James Rhonin
, Другua
, Эрнесто
, Alexx Lexton
, ITLaB
, Chigr
, 2Ghfdlf
, Евгений Калашников
, Константин Гризодубо
, tvellen-van
, Владэк
, малыш Бакинский
, dd13
, igor555 ab2700df
, Kaba Mota
, Роман Сталько
, Yuliya Kalinka
, Вовочка - много ходов очка
, arik
, Україна ЮА
, раша в перде
, cthutq dfcz
, Светлана Глу
, marina marinina
, Палиця Василь
, Саша777
, Включаем Мозг
, Glock-19
, SergTranscarpathian
, три - пятнадцать
, Роман Бакс
, Вячеслав Положенков
, Иван Афанасьев
, Дельфін Фатіма
, Mora Zfayfer
, Olex2014
, vivv555777
, Может быть 36f1caa4
, Frol Fedoroff
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Zaporozec
, Ars UA
, Злий Грицько
, Ex perd
, Grammar Nazi
, KonstnT
, Kost Crys
, Корсунский
, piranja
, lvvpu-borisov-1
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, іванов
, Alexandr Orlyk
, Amber
, Александр Сотников 3bc1194c
, Andrii Prychepa
, Борис Дородный af3710bc
, чтец
, Вася Путлер
, BVladek
, menaintertelecom
, NewTroll
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Gal
, Юрий Коско
, Conrad
, Іван Зеленко
, Василий Быков
, Kristobal Juan
, тютя тютькин 53320a4f
, Bander_ua
, Владимир Новиков
, Беларусь
, Владимир Филипенко
, Matr Ua
, Карательный Бабах
, Гыг с Вами
, Степан Махно
, Жора Некацап 47c37851
, АлИч
, Pavlo Aleksandrovych
, govtva
, Ольга Зелко c182166d
, Игорь Хирскл
, KharkovCity
, Владислав 1
, Алекс Борис
, V-roma
, я-УКР
, Nick Starodub
, Дядько
, Душелюб Душелюб
, GSN
, Юрій Гайдамака
, To Response
, SergeiD
, George Dok
, Vasil Peremogniy
, Radoslav Sikorsky
, octr9k
, Mr Vice President
, jan pobokov
, Василь Новоселецький
, дима дубровский
, Gelena Cilinska
, HermitAlex
, Володимир Науменко a6a66e08
, Алексей Вовченко f033f386
, Jana Nemo
, Таня Грусна
, тит
, Bat Bet
, Алег Федоров
, Александр Искандер
, LVA smart
, Геннадий Соколенко
, nav svargi
, финансист
, Александр Доцент
, Suharik
, svetozar
, РоботБАндер2
, Гуцул Рой
, Андрей Мудрый
, Раиса Ленфер
, Виталий Витальич
, Lvbnhj
, Grigoriy Shevchenko
, Виталий Пашко
, ручка от чемодана
, Мускорта
, Nataliia Mykhailova
, Juli Schubs
, тос вест
, Yulia Kedrova
Маркиз, Гундяй Крестовоздвиженский, NNN, Алексей Носов d8330900, Константин Гризодубо, James Rhonin, Другua, Alexx Lexton, Лариса Белкина, Yuliya Kalinka, tvellen-van, Включаем Мозг, SergTranscarpathian, Евгений Калашников, ITLaB, vivv555777, Иван Афанасьев, Mora Zfayfer, три - пятнадцать, Роман Сталько, Злий Грицько, Zaporozec, cthutq dfcz, BVladek, іванов, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, тютя тютькин 53320a4f, Serg Lazar c7077195, малыш Бакинский, Может быть 36f1caa4, Kristobal Juan, Василий Быков, Игорь Хирскл, SergeiD, V-roma, GSN, Pavlo Aleksandrovych, menaintertelecom, Степан Махно, Карательный Бабах, чтец, govtva, Matr Ua, Frol Fedoroff, Bat Bet, Александр Искандер, KonstnT, Jana Nemo, Алексей Вовченко f033f386, Владислав 1, Саша777, Дядько, Lvbnhj, Suharik, Андрей Мудрый, Мускорта
Всего на сайте: 204 писателя
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В этом ВСЯ их подлая суть. Дай мне Фсё, что положено, и точка!
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там геи стаями бродят.
Урал - во де скрепа зарыта...
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Ну и что что куролесить ?
Может они повстанцы восставшие потому что им не нравится политика Брюсселя .
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не девушка, а здравствуи импотенция.....
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Боевики получат биопаспорта и поедут отсиживаться в Европе.
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Пусть едут.
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С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
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МИД тут при чем? Он озвучил, логичное и правильное решения. Безвизовым режимом могут воспользоваться все граждане Украины! Которые отвечают необходимым критериям установленным ЕС. Мы не делим украинцев на 2 сорта.
А преступниками, террористами - должно заниматься СБУ, а не МИД. Это абсолютно правильный подход. Тоже самое, действует в Молдове с приднестровьем, в Грузии и Абхазией и Осетией. Если бы, мы поступили иначе - то как минимум, получили осуждения со стороны ЕС, и судебные иски к государству Украина. от граждан проживающих на оккупированных территорих, как максимум, "безвиз" был бы заблокирован на уровне Совета Европы, за нарушения базовых прав человека.
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Цілодобово за безкоштовним номером 0 800 501 482 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua на засадах довіри і співпраці громадяни України можуть повідомити в СБУ про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності, а також корупційні дії чиновників.
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В России круче!
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Наоборот европейцы будут против любых преследований за инакомыслие
Вспомните: день взятия метро - я помню я горжусь
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что журналисты из Запорожья увидели в крайнем населенном пункте материковой Украины
Весна на Чонгаре
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