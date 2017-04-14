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 Форум Украины(594449)
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Вот это сейчас у многих найдутся украинские паспорта. А кто то будет кусать локти- что сдал паспорт гражданина Украины.Полный бардак и возмущенияв *свободном*Крыму начнётся
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ахуеть..вернее я то это понимаю,что по закону так должно быть..я вот не понимаю почему сепарам такие поблажки?две пенсии-пожалуйста..коммуналка на уровне 13 года-да нет проблем..в Европу захотели прокатиться-Аваков сейчас свои мобильные сервисные центры вам подгонит прямо к переходам(для этого он их и насоздавал)...ну вот какое может быть уважение к государству,которое любит и оберегает сепаратистов?да это же только поощряет сепаратизм.......
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Для того, что бы расколоть кацапов в Крыму, да и на россии.Конфликт возниктнет. как только первый с окупированых территорий получит паспорт
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какой конфликт?получат паспорт и будут продолжать ржать над тупыми хохлами...я эту банду постоянно вижу..возле собеса и ощада огромные толпы...по понедельникам вообще пипец...и на закономерный вопрос-а что,россиюшка плохо кормит? в ответ...откровенная ненависть в глазах...и оно приехало не умирая от голода..оно приехало ,бо ему положено!..эти суки с ощада прям сразу в обменники ползут -империалистические бумажки покупать...пенсию за полгода сняли-баксы купили...да они мечтают, что бы эта халява продолжалась вечно!
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и оно приехало не умирая от голода..оно приехало ,бо ему положено!.

В этом ВСЯ их подлая суть. Дай мне Фсё, что положено, и точка!
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Таки услышали дамбасс,все привилегии,выплаты,коммуналка,поступления в ВУЗ,а теперь еще и безвиз,вот кто зажил по новому
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на фига им еуропа?
там геи стаями бродят.
Урал - во де скрепа зарыта...
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вот эти " туристы" с дыры поприезжают и начнут куролесить от имени Украины
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Есть паспорта, биометрические... и дорога в светлое будущее. Ну вы это, если что заходите....
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Эх, не дожили Хиви с Моторылом до светлого будущего!
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Почему вдруг от имени Украины ?
Ну и что что куролесить ?
Может они повстанцы восставшие потому что им не нравится политика Брюсселя .
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начата реклама торговли новыми левыми ксивами? где прайс ?
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По индивидуальным путевкам, которые оформляют в этой "тур.фирме"

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и где ты такое откопал?
не девушка, а здравствуи импотенция.....
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Не, ну это просто лажа какая-то.
Боевики получат биопаспорта и поедут отсиживаться в Европе.
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Этим биопаспорта?Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД - Цензор.НЕТ 7676МИД! ВЫ ЧТО ТАМ,ИПАНУЛИСЬ СОВСЕМ?
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А если у крысчпн есть паспорт рашки? Получается двойное гражданство,! Кто и как тх проверяет?
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Сейчас подкрепят ответственностью за двойное гражданство и хохма удалась.
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никакой хохмы не будет...для простых людей двойное гражданство-необходимо...так заявили дупутаты...и сука,полстраны скоро будет гражданами различных стран..с востока-кацапье напирает,с запада -венгры ...и это только то что известно...а я вот уверен,что и турки плотно среди татар работают...
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ну если это сказали наши депутаты, то это серьезно...
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я думаю серьезно...порошенко представит закон,депутаты от кролика завоют про простых людей(это они и заявляли)..и все... закон или не примут вообще,или примут кастрированную кроликами версию...
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у vassa0103 тоже не одно гражданство 100% еврей и укр возможно русский немного
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У тебя сколько паспортов вобла? У меня три гр. и ничего не происходит
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для Европы они не боевики, а повстанцы
Пусть едут.
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Теперь сепары и колорады будут раны зализывать в Европах! Офигеть!
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Меня откровенно бесит позиция наших руками водителей , то есть кто во время войны остался в Украине , воюет за нее , платит непомерные налоги и цены на все что бы было за что воевать , им как то по хер , за те кто дрыснул от мобилизации в Рашу или вообще против нас воюет , наши охренительно дорогие граждане интересы которых мы обязаны учитывать . Да вы сука уроды клептоманские , про бабку подумайте , которая из своей нищенской пенсии , пацанам паски на передок печет.
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А они лунгпдон отдал долг Уараине за воду и энергию?
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Пятница , 14 апреля 2017, 13:53

С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
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Это известие сделало мой день. Спасибо.
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перебор! Красиво, но персонаж не тот, да и день неудачный...
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Безвиз для Крыса и ордло??? Это шоко-власть напрашиваецца на пиздюлину.
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Безвиз вводится, для граждан Украины, имеющих биометрический паспорт. Если человек, проживающий на оккупированных территориях имеет Украинский паспорт, биометрический загранпаспорт, а также к нему нет претензий со стороны СБУ - он остается, законопослушным гражданином Украины. И имеет теже права, что вы или я. Если, мы начнем безосновательно понижать его права, или "сортировать" Украинцев, то вернемся во времена Гитлера или НКВД.
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а также к нему нет претензий со стороны СБУ...
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Ну так - это претензии к СБУ.
МИД тут при чем? Он озвучил, логичное и правильное решения. Безвизовым режимом могут воспользоваться все граждане Украины! Которые отвечают необходимым критериям установленным ЕС. Мы не делим украинцев на 2 сорта.

А преступниками, террористами - должно заниматься СБУ, а не МИД. Это абсолютно правильный подход. Тоже самое, действует в Молдове с приднестровьем, в Грузии и Абхазией и Осетией. Если бы, мы поступили иначе - то как минимум, получили осуждения со стороны ЕС, и судебные иски к государству Украина. от граждан проживающих на оккупированных территорих, как максимум, "безвиз" был бы заблокирован на уровне Совета Европы, за нарушения базовых прав человека.
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Так может их там же под миргационной конторой и отлавливать ?!
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Караул, "чилавек с падмасковья" застрял в серой зоне между двумя братскими народами.)))) Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД - Цензор.НЕТ 5378
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Даю подсказку:
Цілодобово за безкоштовним номером 0 800 501 482 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua на засадах довіри і співпраці громадяни України можуть повідомити в СБУ про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності, а також корупційні дії чиновників.
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Вешайся придурок. Предупреждали ж "не.. шастать".
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Чтобы сделать биометрический паспорт, каратели почку вырезают.
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для пророссийских коллаборантов должен быть только такой паспорт.
Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД - Цензор.НЕТ 9393
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Граждане Украины проживающие в Крыму и ОРДЛО имеют минимум по два паспорта,однако украинский паспорт позволяет им ездить без виз в ЕС,в итоге цена войне,покалеченным жизням,убитым солдатам обнуляется в край.Власти как и население Крыма и ОРДЛО открыто ненавидят и презирают Украину посему не должны пользоваться ее достижениями,пусть мизерными,но все же.Идиотизм какой-то и всё.
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МИД хочет, чтобы из-за сепаратистов через месяц для Украины отменили безвиз.
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да на каком основании отменили безвиз ?
Наоборот европейцы будут против любых преследований за инакомыслие
Вспомните: день взятия метро - я помню я горжусь
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для биометрических паспортов Украины нужно сдать паспорты граждан РФии и днр с лнр....нельзя двойное...тройное(расейское.днр с лнр и украинское)- гейропа отменит безвиз для Украины сразу...
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Не, слово "биометрические" как мантра, тут психометрические давать нужно. ВСЕ на цензоре знают что и как нужно сделать. Стесняюсь спросить - а че с социальной ответственностью худо так?
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Не, ну если вы тут сами для себя пишите-гут. Главное чтобы не курили.
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Вважаю рішення вірне.Крим і лднр-тимчасово окуповані....Для наших там, буде приємно,а рашистам ,як кілок в горло.
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Пусть едут и получают кто паспорт а кто срок ... границу проходить смогут ток через наших пагранцов так что милости просим
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Вот-вот! И ещё хотелось бы кое-чего напомнить...

Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД - Цензор.НЕТ 7199

Граждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД - Цензор.НЕТ 1001
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нормально так . теперь кацапские боевики будут на лечение ездить не только в Крым но и в страны ЕС по украинским паспортам.
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Джеймс Бонд , ты не стесняйся. Если что то не понятно могу более понятно сказать.
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Чукча не только читатель, но и лектор-оратор? O SHHHIIIT!!!
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Не доезжая до Крыма:

что журналисты из Запорожья увидели в крайнем населенном пункте материковой Украины
Весна на Чонгаре
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГраждане Украины из оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут путешествовать в ЕС без виз, - МИД
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