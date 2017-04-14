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Всего на сайте: 204 писателя
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Гройман, а при кулявлоб оно вроде работало.
Фирташ с левочкиным задирает цены на заправкахНа заправках цены на топливо времен 120-150$ за баррель.Картельщики свиреперствуют.
Нефть бренд вернулась к 50, другие марки еще ниже. Где падение цен на заправках? Как только цены идут вверх картельщики орут что нефть дорожает и цены тут же подымают или перекрывают заправки. Когда падает - цены остаются и потихому задираются.
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Сессионная неделя Рады завершилась в традиционно пустом зале: следующее заседание состоится 16 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фреш-сок из сельдерея за 240 грн, интерьеры в гаджете, - 5 апреля в Раде. ФОТОрепортаж
Депутаты не поддержали предложение Парубия вновь работать без перерыва. ВИДЕО
В конце рабочего дня в Раде оставалось от силы 20 депутатов. ФОТО
Сыроид закрыла утреннее заседание ВР
75 народных депутатов пропустили половину заседаний Рады в этом году, - КИУ
5 народных депутатов прогуляли все заседания Рады в 2017 году, - КИУ
Сессионная неделя Верховной Рады завершилась в традиционно пустом зале. ФОТОрепортаж
Сейчас заставить работать депутата практически невозможно, - Найем http://censor.net.ua/news/427106/seyichas_zastavit_rabotat_deputata_prakticheski_nevozmojno_nayiem
Рада досрочно закрылась из-за отсутствия депутатов….. http://newsdaily.com.ua/post/15780
Согласованные законопроекты не рассматриваются, потому что депутаты не приходят на рабочие места, - Парубий.
Усмирять депутатов с помощью парламентских приставов некорректно, - Парубий.... А корректно заниматься своим домом и своим карманом в военное время? Толерантно?...
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание. Нардепы сегодня не приняли ни одного закона
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание
Парубий закрыл заседание в пустом зале Рады. Следующее состоится 2 февраля
Если народные депутаты не будут ходить на заседания и голосовать, я буду отклонять законопроекты, - Парубий
Парубий грозит депутатам-прогульщикам штрафами за непосещение пленарных заседаний...Ууууууууууу!!!!!!!!............... https://www.youtube.com/watch?v=oAA4FK-jTeI
Я не буду бегать за нардепами, чтобы они ходили на работу. Среда и пятница в Раде почти безрезультатны, - Парубий..... Шо статус не позволяет? Не можешь обеспечить работу, шо там сидеть?
Парубий отказался назвать депутатов-прогульщиков: "Это мои близкие друзья"
http://censor.net.ua/news/391286/parubiyi_otkazalsya_nazvat_deputatovprogulschikov_eto_moi_blizkie_druzya
Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины.
Бенджамин Дизраэли.
Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что присходит вокруг, а псих - это тот, кто окончательно во всём разобрался.
Уильям Берроуз.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Оптимист - это человек, который, даже находясь в глубокой заднице, старается поудобнее устроиться.
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ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее
поколение.
В моей стране, представители власти гордятся тем, что
они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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