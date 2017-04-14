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Теги: ВР (22404) Геращенко Ирина (869) работа (396)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сессионная неделя Рады завершилась в традиционно пустом зале: следующее заседание состоится 16 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание Верховной Рады.

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каждому пропустившему заседание за каждый случай в стул загонять с обратной стороны гвоздь - 200хсотку! И запретить стоять в зале!...
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Да они не на один гвоздь наработали.... Синдром товарища Саахова!
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Только вчера Парубий хвастался своими достижениями, как снова в который раз полный игнор
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Антимонопольное бюро работает? Разогнать и поменять на более эффективных.
Гройман, а при кулявлоб оно вроде работало.
Фирташ с левочкиным задирает цены на заправкахНа заправках цены на топливо времен 120-150$ за баррель.Картельщики свиреперствуют.
Нефть бренд вернулась к 50, другие марки еще ниже. Где падение цен на заправках? Как только цены идут вверх картельщики орут что нефть дорожает и цены тут же подымают или перекрывают заправки. Когда падает - цены остаются и потихому задираются.
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И не удивляет! Поехали после трудов непосильных шопиться, цветы поливать в маетках на Лазурном берегу, или просто банально косточки погреть в мальдивских, канарских, сейшельских округах с советницами.......А приедут и опять начнётся, пластинка заезженная - В стране война, коррупция, путин на границе.........
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Это какая сторона, как выгоду получить так они на войне ой как спекулируют потоками бабла и товаров рулят....
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Любимая, нескончаемая тема..... скоро можна издавать альбом.

Сессионная неделя Рады завершилась в традиционно пустом зале: следующее заседание состоится 16 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фреш-сок из сельдерея за 240 грн, интерьеры в гаджете, - 5 апреля в Раде. ФОТОрепортаж
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5 народных депутатов прогуляли все заседания Рады в 2017 году, - КИУ
Сессионная неделя Верховной Рады завершилась в традиционно пустом зале. ФОТОрепортаж
Сейчас заставить работать депутата практически невозможно, - Найем http://censor.net.ua/news/427106/seyichas_zastavit_rabotat_deputata_prakticheski_nevozmojno_nayiem
Рада досрочно закрылась из-за отсутствия депутатов….. http://newsdaily.com.ua/post/15780
Согласованные законопроекты не рассматриваются, потому что депутаты не приходят на рабочие места, - Парубий.
Усмирять депутатов с помощью парламентских приставов некорректно, - Парубий.... А корректно заниматься своим домом и своим карманом в военное время? Толерантно?...
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание. Нардепы сегодня не приняли ни одного закона
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание
Парубий закрыл заседание в пустом зале Рады. Следующее состоится 2 февраля
Если народные депутаты не будут ходить на заседания и голосовать, я буду отклонять законопроекты, - Парубий
Парубий грозит депутатам-прогульщикам штрафами за непосещение пленарных заседаний...Ууууууууууу!!!!!!!!............... https://www.youtube.com/watch?v=oAA4FK-jTeI
Я не буду бегать за нардепами, чтобы они ходили на работу. Среда и пятница в Раде почти безрезультатны, - Парубий..... Шо статус не позволяет? Не можешь обеспечить работу, шо там сидеть?
Парубий отказался назвать депутатов-прогульщиков: "Это мои близкие друзья"
http://censor.net.ua/news/391286/parubiyi_otkazalsya_nazvat_deputatovprogulschikov_eto_moi_blizkie_druzya
Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины.
Бенджамин Дизраэли.
Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что присходит вокруг, а псих - это тот, кто окончательно во всём разобрался.
Уильям Берроуз.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Оптимист - это человек, который, даже находясь в глубокой заднице, старается поудобнее устроиться.
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Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее
поколение.
В моей стране, представители власти гордятся тем, что
они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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М-да.С такими " народными избраниками", пора банкам кредиты выдавать народу для покупки новых трусов и носков. Залог- домашние тапочки.
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чому так мало? хай гуляють - без них ліпше. До 16 марта оголошено днями свободи. Хто забив депутата - тому премія.
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Теперь господа народные представители, избранники трудящихся масс, снова возвращаются в первобытное состояние парламентских гусениц и приступают с новой энергией к пожиранию государственных запасов. Они лоснятся от жира и спокойно ничего не делают целых четыре года, пока опять пробьет час и из куколки вылупится сверкающая всеми цветами радуги бабочка. / А.Г./
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Вот в какой организации надо выходные сокращать... Аж два месяца ничего не делали ( после новогодних каникул до февраля) и снова гулять - лепота !!!! Карманы набиты, паспорта есть, можно гулять, ради себя любимых... А народ потерпит, пока мы отдохнем месячишку, а потом недельку поработаем и снова на КАНАРЫ.... ПОЗОРЫЩЕ...
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Якщо держава воює, то депутати які не працюють це дезертири.
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Андрій Пародій виявивсь рідкісним непотрібом. Такому ср...ому парламенту, саме такий г...носпікер і потрібен. Точніше, чмирю чоколатному саме отаке і треба. І так буде скрізь, і до тих пір, поки народ всю цю провладну срань, останніх десятиліть, не вигорне в помийну яму. Тільки тоді у країни є шанс. І для українців, і для їх дітей, і зрештою, і для України.
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вот этих нужно оставить,они справятся,а остальных под зад засраной метлой оттуда!
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Напрацювались тварюки пора і до корита, а потім по своїх "будках собачих" на берегах моря...
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Походу, пусть работает коалиция с ширкой. Других они всё равно имеют ввиду.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСессионная неделя Рады завершилась в традиционно пустом зале: следующее заседание состоится 16 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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