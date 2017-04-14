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Теги: курьез (4905) Россия (69937) учения (1651)
Тему создал: редактор новостей

Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300

Надувные макеты систем С-300 в ходе учений помогли расчетам противовоздушной обороны (ПВО) обмануть авиацию условного противника, которая атаковала их вместо настоящего комплекса.

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Одни разрабатывают спутниковое оружие, а другие - надувное, резиновое.
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Ну нравится им использовать все надувное , и резиновое .)) Надувательство вообще в крови у лаптежников .
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ще в кацапні є танки з гівна,Пентагон нервово курить на стороні
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Ну это уже их скульптурное искусство . Это не под бомбежку , это то , что они могут оставить в память о себе .
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В Сирии тоже надувные были против Томагавков????
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1 ракетой ПВО - 6 целей сразу? Подробности - в студию!
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Ракета - надувная: стукнулась об одну "цель", отскочила как мячик прямо на следующую "цель", и так 6 раз...
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Жителей российского Владивостока напугали ракетные установки на улицах города: опубликовано видео



Сегодня ночью в российском городе Владивосток была замечена колонна военной техники.
Видео колонны боевых машин размещено на YouTube.

Колонна боевой техники на Второй речке напугала жителей Владивостока

Как пишет российский ресурс Primpress, техника была замечена в районе городского автовокзала на Второй Речке.
Судя по видеозаписи, колонна техники в основном состоит из зенитных ракетных комплексов "Оса", который служит для прикрытия сил и средств мотострелковых (танковых) дивизий.
Журналисты отмечают, что точная причина появления ЗРК "Оса" во Владивостоке неизвестна. По мнению некоторых местных жителей, техника может быть использована для репетиции военного парада 9 мая. Также есть вероятность, что ЗРК "Оса" задействованы в учениях 155-й бригады морской пехоты.
Необходимо добавить, что колонна военной техники была замечена на фоне роста напряженности на Корейском полуострове - Владивосток расположен неподалеку от границы РФ с КНДР.

Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300 - Цензор.НЕТ 3414
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А условного противника, извиняюсь, кто имитировал ??? турки или все таки те-же "буряты", То есть получается наипать РФ пилотов - нефиг делать ???
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условный противник тоже надувной, и бомбили надувными - новая доктрина
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раз так хорошо получается обманывать противника, россии нужно больше надувных с-300
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выполнили боевой пуск ракеты и уничтожили одновременно шесть воздушных целей Источник: http://censor.net.ua/n436313

Барон Мюнгхаузен нервно курит в сторонке...
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Так и я - о том же!!! Я еще понимаю - удар противоракетой по СБЦ - там - да, ядерный взрыв и уничтожено все - боеголовки, ложные цели...!!! но как здесь? или я отстал от жизни?
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На ваш пост чуть выше попытался объяснить. Или еще как известный барон через трубу уток стрелял. Более правдоподобных версий думаю ни у кого нет.
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Ух ты вот это величие. За родина! За путена!
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Какое достижение, "победили" на учениях условного противника. Как и было записано в сценарии учений.
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это называется-нае...али сами себя.чисто по кацапски.лучше бы уж петуха из говна слепили.у них это лучше всего получается
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Условное ПВО обманули условного противника. Реальное ПВО отгребло от реального противника. Все логично
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не, мне новость про амриканскую бомбу на 9,5 т. больше понравилось.
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Диды надували! Традиции однако. Парад надувных домов на Красной площади Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300 - Цензор.НЕТ 9740
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В Сирии уже весь мир увидал , как его Пидерация с ПВО обманула !
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- А давайте сыграем, что условный противник обманулся, и ударил по нашим ПВО, которые на самом деле надувные!
- О! Отличная мысль! Давайте.
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этто круто...обмануть условного противника до сих пор никому в мире не удавалось .
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Вообще-то еще с 60-х годов самолеты находят комплексы ПВО по их излучению. Не знаю вставлены-ли клистроны или магнетроны в надувные комплексы, но без них это просто игрушка. Даже обычная старая микроволновка может обмануть самолет (прецеденты были). А вообще - это нормальная практика ставить ложные цели. Ведь стоимость реального и надувного просто несравнимы. Насколько я знаю, танки из фанеры делали еще в 1942 чтобы запутать планы противника.
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Сергій Марченко‏ @makarlinux 13 ч.13 часов назад
"Мы избавим Украину и Сирию от страха перед Россией. Мы решим все проблемы", - Трамп… http://bit.ly/2nKiM32
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Теоретик російської космонавтики Ніколай Кібальчич (страчений за революційну діяльність) так уявляв собі ракетно-космічні війська комуністичної росії:
Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300 - Цензор.НЕТ 9859
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Так вот откуда камикадзе появились.
Их придумали кацапы, как паровоз и радио.
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"Поскольку против томагавков мы бессильны, будем надувать!!"
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на навчаннях обманули, а в Сірії не змогли....
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Все Буде Добре‏ @VseBudeOk 12 апр.
#Війна Батько із портретом загиблого сина..... Лише біль і смуток .......... photo: Наталія Терещенко

Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300 - Цензор.НЕТ 242
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между прочим кацапская надувная техника не имеет аналогов в мире))) ну а все остальное как обычно в жопе)
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ГОВОРЯТ ЧТО ГОНДОНЫ И РЕЗИНОВЫЕ С300 ДЕЛАЕТ ОДИН ЗАВОД.
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после поражения крылатых ракет условного противника расчеты сменили позицию, оставив на своем месте ложные системы С-300

Вопрос! А если реально не повелись на шарики и лупанули по уходящим? Скоко бурятов полегло во славу?
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ето типа как сам подрочил сам кончил сам себя поблагодарил за хороший секс и сам себе налил стакан водяры...
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После кацапских новостей об уничтожении "томагавков" любое достижение будет воспринято как фейк.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300
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