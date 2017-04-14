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Теги: бизнес (1031) ВР (22399) исследование (353) Кабмин (10154) коррупция (7142) рейтинг (1072) Гройсман (2815) Prozorro (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как"

Премьер-министр Владимир Гройсман усомнился в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, в котором Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе.

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Думаете и тут взятку дали, шоб на первое место попасть?
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Дурака включает? Или таковой на самом деле?
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рейтинги иногда покупаются и подкупаются.
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Хочешь сказать что у нас денег не хватило купить себе на десяток мест выше в рейтинге?
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Это не правильная компания и она дает не правильные рейтинги. Надо было все вопросы согласовать с администрацией))))
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Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как"

Грося, Вы мине удивляете? А чито не так сказали эти уважаемые люди? В своей версии они и подвели все итоги и Вашей в том числе работы и итоги работы Ваших "попередников".
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Такая авторитетная компания как Ernst&Young должна была дать объяснения что, как и так далее", - заявил Гройсман.

что, как и так далее? Всех в тюрьму!
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Ну, наверное не в Мире. В Пакистане можно звено штурмовиков заказать, для разбомбить деревню конкурентов. Чес Слово! При этом- стать весьма Уважаемым Человеком! Умеющим решать вопросы!
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И не говори - должны были объяснить без экивоков и обиняков, что только благодаря таким уродам как вы, Украина заняла первое место в рейтинге коррупции.
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А я вот усомнился в лигитимности самых больших доходов Гройсмана по сравнению с другими министрами, за прошлый год.Более полтора десятка миллионов гривен на равном месте.
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"Я готов каленным железом выпаливать подобные этому коррупционные вещи. Назовите, пожалуйста, фамилии, компании, проценты, кому, что возвращали и тогда это будет серьезное уголовное дело, и кто-то пойдет за решетку. Не надо ждать "часа вопросов к правительству", чтобы этот вопрос задать премьер-министру", - резюмировал Гройсман. Источник: http://censor.net.ua/n436308
Цуко... я пад цталом...
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Прямо гордость за нашу страну берёт! Наконец мы в лидерах! Слава Пете! Слава Рошен!


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Петю на второй срок! Нам ещё есть к чему стремиться!
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Хм... Сынок, а ты разве не знаешь, что в стране идет война? О какой безопасности здесь вообще может идти речь?
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в нормальных странах понимающие люди выходят на протесты
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один ротердам+ чого вартий..
а крим того є скраплений газ, одеська митниця, експорт горіхів, екпорт деревени, бурштин, мази для війска замість кразів, пожежні машини ляшка, картонні броніки, рюкзаки, тарифи на газ, квартира тещи гройсмана, банк порошенка, банки Михайлівський і платинум..
якщо офшорники зробили якусь відмазку, то думають що, це вже ніхто не бачить
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Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как" - Цензор.НЕТ 7920Віталій Гайдукевич
10 квітня о 22:15 ·


- ...я тут з чуваками бухав, ну то вони вважають, що Валька шалава.
- Чого, вона їм дала?
- Нє, але їм так здається...
- мг... нє ну, чо? Логічно. Якщо здається...

Цікаво, E&Y щось чули про соцвибірку? Опитування 100 (яких?) людей, котрі щось відповіли (на підставі чого?), це тепер репрезентативна малява, для висновків? Її доморощені зрадофілітіки будуть, як простирадло після першої шлюбної ночі по селу носити. В доказ...
Шо прикольно - запорєбрікових теж питали, як там у них з корупцією. Ну то половина опитаних мокшанців вирішили, що у них корупції нема (В Росії, Карл! І шановних Ернста і Янга, сука, ні на грам не збентежило - як так, шоб в Росії і не було). Вписали московити - "у нас корупції нема", а E&Y зафіксували.
Українці поголовно написали - "Є!" Нє, ну чо - чєсні. Валька не їм не давала (комусь натякала, комусь дала потриматися, але так шоб усім дать, то нє), але ж їм здається, що є. В тєлєвізорі про це багато говорять. Антикорупціонерів шо бліх розвелося. Має бути.. І напевно що многа.
Післямовне: ...А оті 100, котрі тойво, вони до САП ходили? Із НАБУ чаї пили? Я правильно розумію, що в зазначених структурах є 100 залізобетонних виграшних справ, де корупцію за тестікули взято ооох, як. Правда? От прям сотня і є?
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чтобы вы понимали, опрос проводится не только среди отчечественных бизнесменов, а в основном - у иностранцев, которые ведут бизнес. Значит наша проеуропейская власть грабит народ наглее путлера.
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Очень ценное мнение хронического зрадофилитика.
Честно)
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Тупоголовый шоколадно-вафельный крадун. Не сомневайся, грося, о воровстве и мародерстве шоколадно-вафельных известно всем, как ни закрывай свои поганенькие бесстыжие глазенки.
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А она и обьяснила! Первое место в мире по коррупции и воровству. Абсолютные чемпионы. Причем неоднократные! И конца этому к сожалению не видно. Вернее конец видно. Он очень печальный для всего народа и страны.
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Быстро адреса и фамилии тех кто плохо краденое прячет 🙃🙃🙃Мы их накажем чтоб следующий раз луче прятали 😀😀😀
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"Премьер-министр Владимир Гройсман усомнился ... Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе". ну блин, а че ж делать, если выше первого места других мест не придумали?... может стоит ввести например 1-е высшее или 0-е место или вообще начать отсчет со знаком "-" , т.е. -1, -2, -3 места. ну тут вообще можно стремиться к бесконечности!
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-- Слышь, ты Ernst&Young, ночи не спите, чтобы опорочить украинскую власть !!!
А вы шо сделали, что бы побороть нашу коррупцию ??? В глаза смотри !!!

Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как" - Цензор.НЕТ 6029
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в этом "рейтинге" на росии чище,чем в чехии!!!давайте я вам тоже авторитетно такой же накалякаю!
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Гнойсман, что тебе не ясно ?
Такого как в Украине нет нигде.
Или ты дебил ?
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наше правительство дебильно ошибается, если считает свой народ глупее себя. а народ прекрасно сечет, какие скрытые мотивы и стремления прячутся за псевдо-патриотическими воззваниями!
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"Я готов каленным железом выпаливать подобные этому коррупционные вещи" - можешь уже сесть на сковородкуили паяльник в задницу засунуть - раз готов выпаливать.
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"Ernst&Young должна была дать объяснения что, как и так далее" ПЕРЕВОЖУ: "БЛЯЯ ГДЕ Ж Я ПРОКОЛОЛСЯ???"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как"
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