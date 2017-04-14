Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить что и как"

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Грося, Вы мине удивляете? А чито не так сказали эти уважаемые люди? В своей версии они и подвели все итоги и Вашей в том числе работы и итоги работы Ваших "попередников".
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что, как и так далее? Всех в тюрьму!
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Цуко... я пад цталом...
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воров нужно мочить
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а крим того є скраплений газ, одеська митниця, експорт горіхів, екпорт деревени, бурштин, мази для війска замість кразів, пожежні машини ляшка, картонні броніки, рюкзаки, тарифи на газ, квартира тещи гройсмана, банк порошенка, банки Михайлівський і платинум..
якщо офшорники зробили якусь відмазку, то думають що, це вже ніхто не бачить
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10 квітня о 22:15 ·
- ...я тут з чуваками бухав, ну то вони вважають, що Валька шалава.
- Чого, вона їм дала?
- Нє, але їм так здається...
- мг... нє ну, чо? Логічно. Якщо здається...
Цікаво, E&Y щось чули про соцвибірку? Опитування 100 (яких?) людей, котрі щось відповіли (на підставі чого?), це тепер репрезентативна малява, для висновків? Її доморощені зрадофілітіки будуть, як простирадло після першої шлюбної ночі по селу носити. В доказ...
Шо прикольно - запорєбрікових теж питали, як там у них з корупцією. Ну то половина опитаних мокшанців вирішили, що у них корупції нема (В Росії, Карл! І шановних Ернста і Янга, сука, ні на грам не збентежило - як так, шоб в Росії і не було). Вписали московити - "у нас корупції нема", а E&Y зафіксували.
Українці поголовно написали - "Є!" Нє, ну чо - чєсні. Валька не їм не давала (комусь натякала, комусь дала потриматися, але так шоб усім дать, то нє), але ж їм здається, що є. В тєлєвізорі про це багато говорять. Антикорупціонерів шо бліх розвелося. Має бути.. І напевно що многа.
Післямовне: ...А оті 100, котрі тойво, вони до САП ходили? Із НАБУ чаї пили? Я правильно розумію, що в зазначених структурах є 100 залізобетонних виграшних справ, де корупцію за тестікули взято ооох, як. Правда? От прям сотня і є?
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Честно)
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А вы шо сделали, что бы побороть нашу коррупцию ??? В глаза смотри !!!
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Такого как в Украине нет нигде.
Или ты дебил ?
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