Прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий, - Горбулин

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Так что нужно выбирать: либо Украина реинтегрируется и превращается в ордо, либо ордо становится Украиной потом.
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Отчего же оно за три года не регинерировало?
Пора депутантов всем корпусом выдвигать на передовую, пусть покажут пример , бла-бла прячась спинами украинцев -не дорого стоит.
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А куда торопиться? Торопиться не надо. Да и саму реинтеграцию проводить с жесткой фильтрацией через временные фильтрационные лагеря.
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никто лындыныры возвращать не будеть!
успАкойтесь уже!)
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Cьогодні об 11:31 Crime
СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ.
В Николаеве оперативники спецслужбы задержали работника государственного предприятия «Заря»-«Машпроект» и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тысяч гривен), сообщает пресс-центр СБУ.
Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны легитимировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие.
Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России.
Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, что до 2014 года обеспечивалось исключительно николаевским предприятием.
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