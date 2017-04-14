EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(594391)
  911  26
Материалы по теме:  Блокада ОРДЛО
Теги: блокада (1704) Горбулин (37) НАН Украины (82) Донбасс (14086)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий, - Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин считает, что прекращение торгово-экономических связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей отсрочит во времени реинтеграцию Донбасса.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дальнейшее продолжение функционирования кровавого офшора в ордо приведет к потере суверенитета и независимости всей Украины.
Так что нужно выбирать: либо Украина реинтегрируется и превращается в ордо, либо ордо становится Украиной потом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лишить должности и звания, как морально разложившуюся личность. Бухает должно быть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Горбулін працює на мафію, як колись працював на партію, тому його "розумні" говно-меседжі зявляються коли мафії потрібно виправдати черговий злочин проти України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот Горбулин надеялся ,что торговля с убийцаи вернет территории?
Отчего же оно за три года не регинерировало?
Пора депутантов всем корпусом выдвигать на передовую, пусть покажут пример , бла-бла прячась спинами украинцев -не дорого стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий, - Горбулин


А куда торопиться? Торопиться не надо. Да и саму реинтеграцию проводить с жесткой фильтрацией через временные фильтрационные лагеря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отстрочит реинтеграцию только консервация коррупционной системы государственного управления. Кому нафиг надо реинтегрироватся с самой коррупционной страной? Низкий уровень жизни тоже не способствует реинтеграции, кому нафиг нужны эти налоги и нищета?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А украинцы не спешат,если что! Они подождут,пока лугандонцы нажрутся русского мира! Я считаю,что каждый мерзавец,призывающий к торговле с врагом,должен быть незамедлительно отправлен в отставку! Рыги и их дружбаны,когда вы успокоитесь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та они уже нажрались...и потихоньку уже привыкать стали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот вот почти синтегрировались и вот на тебе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
да поХ!!!
никто лындыныры возвращать не будеть!

успАкойтесь уже!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну конечно орать об этом на весь мир не будут .просто однажды утром донецк с луганском проснется-а ордынцев уже нет...растаяли.это как с варшавским договором было,примерно так же
 показать весь комментарий
Ответить
 
сепары сейчас паспорта новые спешат получить как и крымчане, ведь никто их гражданства не лишил, хотя списки принявших чужое гражданство даже в сети есть. на кого работает власть на страну или на сепаратистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еслиб только на карман..похожде власть эта во всю работает против Украины..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трудно сказать уверенно - может и отсрочит, а может и наоборот создаст хотя бы возможность реинтеграции. До блокады ситуация политически однозначно была выгодна только России - и могла продолжаться бесконечно долго. Да и экономические выгоды тоже очень туманны - если иметь ввиду интересы страны, а не отдельных олигархов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что собственно реинтегрировать? Пустыню с шахтами ахметки? Или пропарашинское стадо, которое надо кормить, поить и обслуживать? Да, торговлишка лопнет, но для Украины это лишь избавление
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ сорвала ушлым дельцам поставку запчастей для двигателей военных кораблей РФ (+видео)
Cьогодні об 11:31 Crime
СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ.
В Николаеве оперативники спецслужбы задержали работника государственного предприятия «Заря»-«Машпроект» и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тысяч гривен), сообщает пресс-центр СБУ.
Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны легитимировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие.
Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России.
Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, что до 2014 года обеспечивалось исключительно николаевским предприятием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая может быть реинтеграция в условиях когда имееться литния фронта?..или они за идиотав людей держат?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нах они вам нужны, там адекватных по пальцам пересчитать, основная масса - зрадныки, быдляк, биомусор. Даже если путен своих ихтамнетов выведет, входить в лугандонию года два-три не следует, разве что экспедицией для захвата и последующей экзекуции на площадях наиболее отличившихся мерзавцев. А быдлонаселение бросавшееся под танки ВСУ пусть выживает как знает, заслужили в полной мере. Пусть Лазаря поют вдоль линии разграничения, может кто что нибудь кинет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всей этой провластной сволоте насрать на простого человечка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интеграцию "лугандона" обратно в Украину осуществит 72-я и 54-я бригады ВСУ! Естественно после прямого официального приказа... Все остальное - фигня и словоблудие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прекращение торгово-экономических операций Южной Кореи с КНДР отсрочит реинтеграцию Южной Кореи с КНДР (с) - Горбулин.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПрекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий, - Горбулин
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Саша Медведская, Другua, Jala Pribila, Змиевобандеровец, Денис Николаев ca74500c, Апологет 510, 5 копійок, сергей Ткаченко e4b92edc, Игорь Шульга 295c16ae, Nikuz Z, Igor L, три - пятнадцать, senia, dd13, UApatriotUA, octr9k, EdunaUkraina2014, Александр Нотариус, Алексей Вовченко f033f386, Oleksa Milosh, Гыг с Вами, Владимир a57e9a74, cthutq dfcz, Дорогой Я, Ivan2014, rahr, Петро Чиншовий, Виктор Иванов 19e37090, Игорь Карпов, птах, Valeriia Strelchuk, малыш Бакинский, Алексей Украинец a7b7c4cd, Igor Strl, ручка от чемодана, Antiberkut, Garsia UA, Italian, roshenko q, Sergey_Belyy, Юрий Примак, ПравдаЛюбка, Савва Никифорович 5725ddad, Aleksandr Kalinkin, Днепропетровец, Агамемнон, 1970-kva, журавлев, Юрий П, Гримсвотн, Oleg Manko, Index_Dias, vinidi, vigo, Планка Упала, Андрей Шевченко 73396fdd, Gar, Aлександр Alexsis, Дмитрий49, SergTranscarpathian, Едвард, Cтарий Кінь, Bander_ua, Juli Schubs, Алексус
 Всего на сайте: 244 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти