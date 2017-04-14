Турчинов: В 2014-м была объявлена АТО вместо военного положения из-за необходимости проведения выборов президента

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https://www.youtube.com/watch?v=I8Rw530ZrL4
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похоже теперь, чтобы оставить пецю на второй срок, таки введут)
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Если это было бы так то после выборов в Донецкой и Луганской обл. было бы ведено ВП и признание россии агрессором, а так похоже на сговор. Посему в Украине не мира не войны.
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2000 год. Эпидемия путина шагает по России. Автор сего опуса в самом конце.
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