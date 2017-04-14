В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов

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После заправки пьяная команда "Григоровича" случайно налетела на один из таких баркасов, два ватника с баркаса плывут домой грузом 200, баркас в говно, у "Григоровича" пробоина.
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выползай давай на свет....
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пора выкладывать тузы.
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так сложно?
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надо будет - еще раз покажет.
За народ Украины у меня переживаний нет.
дальнейшей дискуссии не вижу.
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да игор?
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за 3,85.
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Перед тем, как втоптать кого-то в грязь, убедитесь, что она не лечебная.
Всегда найдётся козёл, который скажет, что вы - баран.
Я канешна не стилист, но с мозгами вам было бы получсчче…
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Почему, когда мужчины курят, используют фильтр, а когда говорят - нет?
Люди - странные существа: гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога.
Закрой
ротпятак, тепло не трать…
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Как вы считаете, я лучше вас или вы хуже меня ?
Нечем заняться? Ищи тех, кто не работает и стыди их за безделье.
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От розповідає про себе, як про героя, а який він нахрен герой? Він зрадник! Розповідає про те, що він давав накази, а йому відповідали, що не можуть стріляти в мирних людей... А кого він із командирів притягнув до відповідальності за невиконання Статуту Збройних сил? А чому не здійснив передислокацію військ (Кримських розформувати по областях, а туди переправити із західних і центральних областей) з самого початку заворушень, адже час був?
Чи може хтось гадає, що пукін пішов би у відкриту на захоплення України (Криму, Луганська, Донецька) та ввів війська? Впевнений, що ні! Він скористався ситуацією та боягузством і лише коригував дії. Так само користувався тим ресурсом, який в нього був, в тому числі людським ресурсом, а його було мало і робити він багато чого не змяг би. Відкрите захоплення України означало б для пукіна кінець всьому!!! Він відверто блефував і йшов на ризик, дуже високий ризик, а наша "нова" влада тоді йому красиво так підіграла.
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