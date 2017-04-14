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Теги: дороги (1658) Кабмин (10154) Гройсман (2815) Береза Борислав (112)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гройсман о привлечении к ответственности за некачественный ремонт дорог: "Уже принимаются кадровые решения. Материалы направляются в правоохранительные органы"

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал наказать виновников за плохое состояние дорог.

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опять Гроссман цензор заполонил
может пора переименовать в гроссман.да?
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Звільнення не повернуть вкрадені гроші, потрібні кримінальні справи та конфіскації майна, а цього немає і близько!
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Строительство дорог по воровским квотам отошло Народному фронту сене чмо .
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угу....в "правоохранительных органах" авакян с луцыком вмиг разберутся :D

Неужели этому лядству не будет конца?...
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Гройсман, кончай 3,14здеть, выходи строиться. Проверять качество нужно было тогда, когда акты подписывали и деньги платили.
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Ранее хоть система была: не везло Украине с Викторами. Ющ, Янэк и судья этот-венгр, который гол в ворота Англии не засчитал, на ЕВРО-2012. А щас- бардак какой-то. Нет системы.
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Прям отец родной ЦАРЬ-БАТЮШКА всех накажем всех обяжем всем покажем....
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та ладно - хрени везде хватает....
меня особенно умиляет строительство дорог или там ремонт зимой в собачий холод.
я не большой строитель, может там какие свои технологии,
но как бы кроме зимы всегда еще есть весна и лето и осень то же.
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Гройсман направил материалы по старым дорогам или по будущим?
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Хахаха! Кадровые решения- вот это наказание!!! Начальника поставят замом и выпишут штраф на 175 гран, а зама назначат начальником?! Дико извиняюсь, а кто подписывал акты кб3, где экспертиза смет- как минимум?! Шапито для лохов
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Интересно кто нибудь делал расчёты сколько в год автовладельцы переплачивают на ремонтах своих авто из-за этих дорог, сколько дополнительно бензина уходит.... А-у "эксперты" вы где?
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Свежо предание, да верится с трудом. Гнойсман, ты бы сказал алкашу Луцику, хоть пару-тройку топ-коррупционеров посади, с реальными сроками и КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО имущества, а только одна трепология и ничего больше.
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двое на технике, один с лопатой
и 18 регулировщиков флажками машут - едь стой.
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Базарком,а какие материалы направлены в правоохранительные органы? Наверное асфальт,который сошел вместе со снегом.И в какие органы,где сидят крышеватели во главе с мафиози и всякой сепарней.
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По поводу чиновников казнокрадов...
У нас борьба с коррупционерами напоминает рыбалку на канале Discovery - поймали, показали, отпустили.
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Только гарантия 3-5 лет на ремонт и строительство дорог, уничтожит тотальное воровство в Автодоре!!!
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Нужно обязать организации на каждом куске ремонтированной дороги ставить свое клеймо и табличку чтобы автолюбители знали кого благодарить за оторванные колеса и убитую ходовую...
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Советское косо криво лишь бы живо,это типа дед Щукарь : мхочу быть начальником сцуветскай власти,но чтоб ни за что не отвечать.Только дай мне ливарверт,Макарушка. ты ж Нагульнов круто мент
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Гитлер построил дороги в Германии за 4 года.Правда товарыстч Сралин бабла отстегнул немеряно... братва своих не бросаить..
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Ващето в нормальной стране правоохранительные органы должны САМИ и АВТОМАТИЧЕСКИ проводить следствие по хищению средств, а не делать это с высочайшего соизволения Его Величества Мордатого Премьерминистра.
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а кто ответит за геноцид украинского народа
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Ща вилізе мерзота омелян і знов на Бальчуна помиї лити буде
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Самые крутые дороги на РАБссии,особенно в Костромской,чЛениградской,Саратовской и Астраханской губерниях.Сам видел..Круто...,Путлер чукче в прямом эфире сказал : зачем вам машина, если дорог нет..ржала вся РАБссия с фюрером..
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Вчора 15км пройшовся пішки (обставини так склались) вздовж однієї дороги = близько жмені болтів та гайок назбирав .
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Щас разберутся как следуют, и накажут кого попало...
Грося, может проще вернуть чемоданчик с откатами который тебе и Укравтодора передали?
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Украина более компактная страна,расстояния не такие большие что у Путлесосок от Мацквы до самого Китая.... Решить проблему не сложно..
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гнойсман- брудна малограмотна свиня.
ставлення до неї - відповідне.
всі ставленики парашена кривоногі, кривоголові, картаві виродки з свинячим менталітетом.
скільки можна з цим жити(по/новому)? Українці, гайда гуляти під АП, КМ, ВР !!!
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Это только в кино правоохранительные органы работают и всё расследуют.
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кто вчера смотрел, как гонтарева читала по бумажке о своей деятельности? :D
учение кили янивича живет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГройсман о привлечении к ответственности за некачественный ремонт дорог: "Уже принимаются кадровые решения. Материалы направляются в правоохранительные органы"
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