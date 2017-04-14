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Материалы по теме:  Оборона Кабмин Гройсмана
Теги: бюджет (4266) Кабмин (10154) оборона (897) Гройсман (2815)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Самыми лучшими аплодисментами ВСУ будет увеличение оборонного бюджета нашей страны в 2 раза, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что признанием заслуг Вооруженных сил Украины будет увеличение бюджета обороны в 2 раза.

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Не надо путать ВСУ и Минобороны.

Увеличению бюджета будут апплодировать те, кто его будет пилить, а не ВСУ, которые нифига с этого не получит.
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Бюджет армії та флоту на 2017 рік це всього лише 64,466 млрд грн! Гройсман не володіє цифрами! Це провал! Ніяких 130 млрд грн не виділялось на армію!
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Оборонный бюджет это не только армия и флот, но и военные заводы. Так что х.з.
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Гройсман сказав про бюджет українських військ, а він 64млр грн, тобто Гройсман взагалі не орієнтується в питанні, для нього ці цифри нічого не означають, він просто "говорящая голова".
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А что с них взять, если первый гарант конституции, подписавший в своё время протокол о ядерной кастрации Украины, до сих пор не понимает какая разница между плутонием и стронцием. Партийная и базарная система образования сказывается на уровне интеллекта руководителя, ощущаем на собственной шкуре.
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Пиzдить надо меньше, тогда бюджет ВСУ можно поднять не в два, а три-четыре раза
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Постройте патронный завод бараны. А лучше два.
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И обязательно патронные заводы вблизи северо-восточной границы, в зоне досягаемости кацапских орудий, как всегда. И склады там тоже балбесы размещайте и без охраны. Знаете, сколько можно спи...ь и безнаказанно.
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Самыми лучшими аплодисментами ВСУ и народа будет уничтожение максимальный удар по коррупции в высших эшелонах ,бизнеса и власти, и увеличение общего бюджета нашей страны в 5 раз, - Гройсман
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а может просто-ВСУ мирные и сильные и без боевых потерь
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нашей безопасности и обороны, а он о том, хотя лично мое мнение-высказывание не того
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Не... ну шоуж тутуж, тутутжоуж.....

С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.

С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум способен игнорировать точку зрения банальной тенденции, которая уничтожает точку зрения банальной эрудиции.
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Изобретать велосипед.... с такой историей.... глупо!

Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль.
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пашинский вернет что скомуниздил??? или винницкий уникум матрасом шелестнет? А может барыга липецк продаст??
Да что это я... проще абонплаты ввести на право дышать.
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А лучше восстановить совковый закон на тунеядство (как у бацьки) или налог на яйца (бездетность и холостяцкий. Можно за воздух, воду, солнце, которые только потому имеем, что его нам выходцы из земли обетованной его выделяют бесплатно. Во денег привалит...
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Будет, будет... когда будет - тогда и заявляй.
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https://www.youtube.com/watch?v=Elr842Chi-Q
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Самое противное в том - что тот кто "выдаёт" лозунги, больше всех заинтересован в - противном.
- Беднее Народ Украины.
- Меньше помощи ВСУ.
- Без Помощи Народа, ВСУ - станет "копией" крымского всу 2014г.
- Крымский тип всу - самый лучший аргумент для минска - 1,2,3,4,5,6 и.т.д ну пока в НАТО не упрутся.
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С оборонного бюджета кормится куча народа, включая ментов всех мастей.
До ВСУ из него доходит в лучшем случае процентов 30. Так что увеличение этого бюджета не означает усиление обороноспособности, просто ментам еще денег подбросят, чтобы защищали хозяина, когда время придет.
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Надо увеличить в два раза, бо нам с посонами не хватает...
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гнати паркетних "офіцерів"на фронт або на пенсію без виплати
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ага и львиная доля пойдет на мусарню и рюкзакову в карман
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Удар США по Афганистану: стало известно количество жертв "матери всех бомб"

В результате атаки США на востоке Афганистана с использованием "матери всех бомб" погибли, по крайней мере, 36 исламистов.
Об этом сообщило минобороны Афганистана, передает Reuters.
По словам спикера ведомства Давлата Вазири, информация о жертвах среди мирного населения не подтверждается.Шон Спайсер заявил, что целью бомбового удара была система тоннелей и пещер, которыми свободно передвигались террористы ИГИЛ. По его словам, это угрожало американским военным советникам и афганским силам в этом районе.
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Увеличить бюджет - это еще не удвоить обеспечение на передовой.

Это просто в 2 раза больше сппизздеть.
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Если действительно нужно, то увеличить можно и в три-четыре раза, но ПРОБЛЕМА в другом: в ВОРОВСТВЕ, КОРРУПЦИИ и НЕЭФФЕКТИВНОСТИ вложения средств (в оборону).
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Эксперт расстроил украинцев по поводу новых образцов техники для ВСУ

В Украине есть попытки поставок новой техники для Вооруженных сил, однако в данный момент речь идет о небольшом количестве образцов.
Об этом рассказал военный эксперт Сергей Згурец.
Он напомнил, что за годы войны Украина практически вдвое увеличила численность личного состава армии. При этом, по словам эксперта, достижением украинской армии является полученный боевой опыт.
"Система управления войсками опирается на офицеров, которые действительно имеют практику ведения боевых действий", - говорит Згурец, отмечая, что в данный момент армия укомплектована техникой. В то же время, подчеркнул эксперт, речь идет о старых образцах техники, поскольку основной упор делается на модернизации советских машин.
"Новая техника поступает в войска в небольшом количестве", - сказал Згурец, объяснив, что причина такой ситуации в ограниченности финансовых ресурсов на перевооружения.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСамыми лучшими аплодисментами ВСУ будет увеличение оборонного бюджета нашей страны в 2 раза, - Гройсман
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